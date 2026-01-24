La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción de España

La fiscalía española anunció que archivó la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra el cantante que dos de sus exempleadas hicieron ante la justicia española al no ser competente para investigar los hechos ocurridos en las Bahamas y República Dominicana. El cantante, de 82 años de edad, defendió su inocencia y pidió que la denuncia presentada por sus dos exempleadas fuera archivada

La fiscalía española anunció el archivo de la denuncia por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias que dos exempleadas del cantante presentaron en España, al declararse no competente para investigar hechos ocurridos en las Bahamas y República Dominicana. “Se procede al archivo de las presentes diligencias de investigación (...) por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la fiscalía” para iniciar las pesquisas, indicó el Ministerio Público en un comunicado.

Women's Link y Amnistía Internacional, las dos organizaciones que asesoran y representan a las denunciantes, calificaron la decisión de la fiscalía de “lamentable” y aseguraron que las dos mujeres “seguirán luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles”, según un comunicado reproducido por elDiario.es, uno de los dos medios que dio a conocer el caso.

Estas dos exempleadas del cantante español de 82 años, el artista latino que más discos vendió en el mundo, presentaron una denuncia en España el 5 de enero, afirmando, entre otros, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad. Una de ellas también describió penetraciones no consentidas, en su testimonio a los medios que destaparon el caso. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la cadena estadounidense Univision y el español elDiario.es, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

El artista, quien defendió su inocencia, había pedido el archivo de la denuncia.

Razones de la falta de competencia Tras analizar la acusación, la fiscalía indicó que no podía abrir una investigación, ya que las víctimas "son extranjeras" y "no residen en España", el acusado -que vive entre Miami, Dominicana y Bahamas- tampoco está en España y los presuntos hechos ocurrieron "en países plenamente competentes" para indagarlos judicialmente.