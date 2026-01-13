  • Cotizaciones
    martes 13 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Dos mujeres acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales

    Una empleada doméstica y una fisioterapeuta denuncian que el cantante español las sometió a agresiones sexuales y explotación laboral en República Dominicana y Bahamas en 2021, revelan medios de España y Estados Unidos

    Julio Iglesias.

    Julio Iglesias.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Acoso, control y terror. Con estas palabras denuncian dos extrabajadoras de Julio Iglesias el ambiente que vivían en sus mansiones en 2021, momento en el que cantante habría cometido las agresiones sexuales contra ellas.

    Una de las dos mujeres, empleada doméstica en la residencia de Punta Cana, República Dominicana, tenía 22 años, y asegura que Iglesias, de entonces 77 años, la presionaba para mantener encuentros sexuales sin su consentimiento, que la tocaba y penetraba con los dedos, además de humillarla y abofetearla. En muchas ocasiones, estos encuentros se habrían producido con la presencia o la participación de otras encargadas del servicio con superioridad jerárquica.

    Leé además

    Donald Trump en la Sala Este de la Casa Blanca
    Video
    Tensión en el Caribe

    Trump mueve fichas en la región: Venezuela, México y una agenda de alta tensión diplomática

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Una paca de heno con la inscripción “No al Mercosur” se coloca en un tractor mientras agricultores participan en un bloqueo en la autopista A1 cerca de Fresnes-lès-Montauban, Paso de Calais, el 12 de enero de 2026.
    Video
    Comercio

    Acuerdo UE-Mercosur: los agricultores franceses mantienen la presión y atacan los puertos

    Por France 24
    Embed - EXCLUSIVA: Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias

    La segunda mujer, entonces fisioterapeuta del cantante en la mansión de Lyford Cay en Bahamas, cuenta como este la besaba y tocaba sus pechos en contra de su voluntad, además de someterla a insultos y comentarios sexuales.

    Según las investigaciones del medio español elDiario.es y la cadena de televisión estadounidense Univision Noticias, el sistema de contratación de Julio Iglesias se basaba en anuncios dirigidos a mujeres jóvenes en los que se solicitaban fotografías de cuerpo entero.

    Las jornadas podían alargarse hasta 16 horas, sin contrato laboral por escrito y con descansos que en ocasiones no llegaban hasta pasados tres meses de trabajo ininterrumpido.

    Las dos denunciantes han recibido asesoramiento legal y apoyo psicológico, y aseguran haber decidido hablar para evitar que otras mujeres pasen por situaciones similares.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Mercosur

    UE-Mercosur: el gobierno buscará ratificación rápida en Uruguay y cree que en Europa “no será sencilla”

    Por Redacción Búsqueda
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Fachada de la ANP, frente al Puerto de Montevideo.

    Puerto: ANP prevé rescindir contrato con Lobraus esta semana; la empresa avisó que será “difícil” pagar despidos

    Por Ana Morales
    En la plaza de la Democracia —de la Bandera—, una manifestación de venezolanos residentes en Uruguay en enero de 2019, reclamando la nulidad de las autoridades de su país que habían asumido por esos días. 

    Captura de Maduro agrega incógnitas a una relación económica mínima entre Uruguay y Venezuela

    Por Ismael Grau
    El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

    El abanico es tendencia: despojado de viejos prejuicios, vuelve más democrático y diverso

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    La policía francesa bloquea a manifestantes del sindicato agrícola Confederation Paysanne (CP) que intentan usar tractores para frenar la circunvalación de París durante una protesta contra el acuerdo comercial con Mercosur, en París.
    Video

    Cadenas de supermercados francesas se niegan a vender productos del Mercosur

    Por RFI