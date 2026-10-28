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    La ONU aprueba una resolución contra el embargo a Cuba, aunque EE.UU. suma adeptos al bloqueo

    Naciones Unidas aboga mayoritariamente por el fin del embargo económico estadounidense contra Cuba, aunque una presión de la Administración Trump llevó a varios países a oponerse a la resolución o a abstenerse por primera vez en años

    El presidente de Cuba, Miguel Diaz-CanelI (c), asiste a un evento en apoyo al expresidente cubano Raúl Castro, en La Habana (Cuba).

    El presidente de Cuba, Miguel Diaz-CanelI (c), asiste a un evento en apoyo al expresidente cubano Raúl Castro, en La Habana (Cuba).

    FOTO

    EFE/ Ernesto Mastrascusa
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó el miércoles 28 de octubre la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, celebró la votación como un "triunfo de la verdad frente a quienes apuestan por la mentira y el chantaje para someter a un castigo colectivo a toda una nación".

    No obstante, la votación significó una victoria agridulce para La Habana, ya que la resolución contó con 35 menos respaldos que en 2025, cuando 165 votaron a favor, solo 7 en contra y 12 se abstuvieron.

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    Venezuela, que ha protagonizado un deshielo en las relaciones con Washington tras la caída del líder chavista Nicolás Maduro, ni siquiera participó de la votación.

    Varios países occidentales, como Alemania e Italia, se abstuvieron por primera vez en muchos años. "Me satisface que tantos países, incluidas economías importantes como Corea, Alemania y otras, hayan cambiado su postura", manifestó a los periodistas el enviado estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, tras la votación.

    Díaz-Canel destacó que el mundo ha vuelto a pronunciarse "mayoritariamente contra el bloqueo... incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE. UU. para cambiar el rumbo de esta votación".

    La Asamblea General de la ONU, compuesta por 193 Estados, ha adoptado cada año la resolución no vinculante contra el embargo durante más de tres décadas, excepto en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

    Con información de Reuters y EFE

    FUENTE:FRANCE24

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