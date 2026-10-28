La ONU aprueba una resolución contra el embargo a Cuba, aunque EE.UU. suma adeptos al bloqueo

Con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó el miércoles 28 de octubre la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, celebró la votación como un "triunfo de la verdad frente a quienes apuestan por la mentira y el chantaje para someter a un castigo colectivo a toda una nación".

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería .

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

No obstante, la votación significó una victoria agridulce para La Habana, ya que la resolución contó con 35 menos respaldos que en 2025, cuando 165 votaron a favor, solo 7 en contra y 12 se abstuvieron.

????URGENTE. La Asamblea General de la ONU aprueba, por 34ª ocasión, una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos a #Cuba. A FAVOR: 130 EN CONTRA: 17 ABSTENCIONES: 25 https://t.co/3DlhPOR3nF

Accidente ferroviario España sufre una de sus peores tragedias ferroviarias tras un choque entre trenes de alta velocidad

Algunos países que se sumaron este año a Estados Unidos en el rechazo a la resolución fueron Paraguay , Argentina , Ecuador , Costa Rica o Colombia , este último después del cambio de gobierno del izquierdista Gustavo Petro , quien fue sucedido por el derechista Abelardo de la Espriella , afín a Trump.

Venezuela, que ha protagonizado un deshielo en las relaciones con Washington tras la caída del líder chavista Nicolás Maduro, ni siquiera participó de la votación.

Varios países occidentales, como Alemania e Italia, se abstuvieron por primera vez en muchos años. "Me satisface que tantos países, incluidas economías importantes como Corea, Alemania y otras, hayan cambiado su postura", manifestó a los periodistas el enviado estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, tras la votación.

Díaz-Canel destacó que el mundo ha vuelto a pronunciarse "mayoritariamente contra el bloqueo... incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE. UU. para cambiar el rumbo de esta votación".

La Asamblea General de la ONU, compuesta por 193 Estados, ha adoptado cada año la resolución no vinculante contra el embargo durante más de tres décadas, excepto en 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

Con información de Reuters y EFE

FUENTE:FRANCE24