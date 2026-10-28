España: dos trenes de alta velocidad colisionan entre Madrid y Andalucía

Dos trenes de alta velocidad colisionaron el miércoles 28 de octubre, poco antes de las 9 de la mañana en España (5 de la madrugada en Uruguay), en la línea que conecta Madrid con Andalucía.

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El accidente dejó al menos 68 muertos, según las autoridades regionales, y movilizó a los servicios de emergencia.

La operadora ferroviaria Adif suspendió el tráfico en la línea hasta nuevo aviso. El choque ocurrió entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, e involucró a un tren AVE de Renfe que viajaba de Madrid a Sevilla y a otro de la compañía privada Iryo, que circulaba en sentido contrario.

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Según el diario El País, dos vagones descarrilaron y volcaron. Los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a numerosos heridos.

El 18 de enero, un accidente ferroviario cerca de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, dejó 46 muertos y más de 150 heridos. La tragedia conmocionó al país y desató críticas al gobierno de Pedro Sánchez por parte de la derecha y la extrema derecha.

DIRECTO | Dos trenes de alta velocidad chocan en Toledo y varios vagones caen por un terraplén. Hay numerosos heridos en el accidente. Estas son las imágenes desde dentro de uno de los vagones @capitalradiobhttps://t.co/Ws5ukux6r6 https://t.co/5TsAiKfj7d

Dos días después, un tren de cercanías chocó contra un muro de contención derrumbado sobre las vías en la provincia de Barcelona. El accidente causó una muerte y dejó cinco heridos graves.

Sánchez anula sus compromisos

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuló su participación en una cumbre sobre la obesidad prevista para la mañana del miércoles en Madrid, según informó su equipo, mientras que el Partido Socialista (PSOE) del que es el líder, anunció la suspensión de todas las actividades de campaña durante la jornada.

Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, anunció de su lado que seguía la situación con “preocupación” y que suspendía su agenda para desplazarse al lugar.

El líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X “muy preocupado” ante este nuevo accidente de trenes.

Muy preocupado ante las informaciones que vamos conociendo sobre un nuevo accidente ferroviario.Lo prioritario ahora es atender a las víctimas y acompañar a sus familias.Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 28, 2026

Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

Noticia en desarrollo...

FUENTE:FRANCE24