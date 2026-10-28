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    España: dos trenes de alta velocidad colisionan entre Madrid y Andalucía

    Una colisión entre dos trenes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía dejó al menos 68 muertos, según las autoridades regionales. El accidente, ocurrido el miércoles 28 por la mañana, es el tercero de gravedad registrado en España en lo que va de 2026

    Vista del vagón que quedó fuera de la vía tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo).

    Vista del vagón que quedó fuera de la vía tras el choque de dos trenes de alta velocidad en Urda (Toledo).

    FOTO

    Ismael Herrero / EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Dos trenes de alta velocidad colisionaron el miércoles 28 de octubre, poco antes de las 9 de la mañana en España (5 de la madrugada en Uruguay), en la línea que conecta Madrid con Andalucía.

    El accidente dejó al menos 68 muertos, según las autoridades regionales, y movilizó a los servicios de emergencia.

    La operadora ferroviaria Adif suspendió el tráfico en la línea hasta nuevo aviso. El choque ocurrió entre Los Yébenes y Urda, en la provincia de Toledo, e involucró a un tren AVE de Renfe que viajaba de Madrid a Sevilla y a otro de la compañía privada Iryo, que circulaba en sentido contrario.

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    Tercer accidente ferroviario en España en 2026

    El 18 de enero, un accidente ferroviario cerca de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, dejó 46 muertos y más de 150 heridos. La tragedia conmocionó al país y desató críticas al gobierno de Pedro Sánchez por parte de la derecha y la extrema derecha.

    Dos días después, un tren de cercanías chocó contra un muro de contención derrumbado sobre las vías en la provincia de Barcelona. El accidente causó una muerte y dejó cinco heridos graves.

    Sánchez anula sus compromisos

    El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuló su participación en una cumbre sobre la obesidad prevista para la mañana del miércoles en Madrid, según informó su equipo, mientras que el Partido Socialista (PSOE) del que es el líder, anunció la suspensión de todas las actividades de campaña durante la jornada.

    Emiliano García-Page, presidente de la región de Castilla-La Mancha, anunció de su lado que seguía la situación con “preocupación” y que suspendía su agenda para desplazarse al lugar.

    El líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo, también se declaró en X “muy preocupado” ante este nuevo accidente de trenes.

    Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

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    FUENTE:FRANCE24

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