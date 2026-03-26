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    Nicolás Maduro ante el tribunal en Nueva York: juez rechazó desestimar el caso y la causa sigue adelante

    El magistrado Alvin Hellerstein decidió mantener el caso por narcotráfico contra Nicolás Maduro, aunque cuestionó el bloqueo de fondos que impide financiar su equipo legal

    Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su comparecencia este lunes, ante un tribunal federal en Nueva York (EE.UU.).&nbsp;

    Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su comparecencia este lunes, ante un tribunal federal en Nueva York (EE.UU.). 

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    EFE
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    El juez federal de Nueva York, Alvin Hellerstein, rechazó este jueves desestimar los cargos por narcotráfico contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, pese a cuestionar los argumentos del gobierno estadounidense para bloquear el uso de fondos públicos de Venezuela destinados a su defensa legal.

    La decisión mantiene en pie una de las causas más sensibles en la relación entre Caracas y Washington, en un contexto de distensión diplomática parcial tras años de confrontación. El punto central de la audiencia no fue la acusación en sí, sino la disputa sobre cómo el exmandatario y su esposa, Cilia Flores, pueden pagar a sus abogados bajo el régimen de sanciones vigente.

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    Un caso atravesado por sanciones y geopolítica

    El equipo legal de Maduro argumentó que la imposibilidad de acceder a fondos estatales venezolanos vulnera su derecho constitucional a elegir defensa, contemplado en la Sexta Enmienda. Sin embargo, la Fiscalía —representada por Kyle Wirshba— sostuvo que permitir ese acceso socavaría el propósito de las sanciones, que buscan evitar el uso indebido de recursos públicos.

    El juez Hellerstein puso en duda esa postura, especialmente en un escenario donde Estados Unidos ha comenzado a recomponer vínculos con Venezuela. “Estamos haciendo negocios con Venezuela”, señaló durante la audiencia, en referencia al alivio parcial de sanciones, particularmente en el sector petrolero.

    Aun así, resolvió que este conflicto no justifica la anulación del proceso judicial.

    Detención, acusaciones y contexto político

    Maduro y Flores permanecen detenidos en una cárcel de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, en una operación ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump. Ambos enfrentan cargos por “narcoterrorismo”, importación de cocaína y posesión de armas de guerra, y se declararon no culpables en una audiencia previa.

    Desde la Casa Blanca, Trump reiteró este jueves que el exmandatario venezolano solo ha sido acusado por “una fracción” de sus presuntos delitos y anticipó que podrían sumarse nuevos cargos.

    En paralelo, el hijo del exgobernante, Nicolás Maduro Guerra, calificó el proceso como ilegítimo en su origen, al considerar que la captura fue un “secuestro”. No obstante, afirmó que la familia confía en el sistema judicial estadounidense y espera que se garantice el derecho a la defensa.

    Embed - ¿Cuál es la legalidad de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero?

    Un liderazgo en transición

    La detención de Maduro derivó en un reordenamiento interno en Venezuela. La entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta interina tras una declaración de “ausencia temporal” por parte del Tribunal Supremo, controlado por el oficialismo.

    Aunque formalmente Maduro conserva su condición de presidente, el poder efectivo ha quedado en manos del nuevo gobierno, que inició un giro pragmático en la relación con Washington, incluyendo concesiones en áreas estratégicas como petróleo y minería.

    El eje pendiente: quién paga la defensa

    Uno de los puntos aún abiertos es la situación financiera del exmandatario. La Fiscalía sostiene que puede recurrir a fondos personales, mientras que Maduro afirma no contar con recursos suficientes.

    El juez reconoció la complejidad del caso y destacó que, aunque los defensores públicos podrían asumir la representación, se trata de un proceso “excepcional” que excede los estándares habituales.

    La disputa por el financiamiento de la defensa continuará en los tribunales, pero el mensaje de la audiencia fue claro: el caso seguirá adelante, independientemente de las tensiones legales derivadas de las sanciones.

    FUENTE:FRANCE24

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