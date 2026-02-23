  • Cotizaciones
    Más de 200 presos se declaran en huelga de hambre en Venezuela por exclusiones en amnistía

    Más de 200 de los considerados presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido un gendarme argentino acusado de “terrorismo”, en protesta contra las exclusiones que contiene la recién aprobada ley de amnistía, informaron familiares

    Personas esperan la excarcelación de sus familiares este sábado, frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas (Venezuela).

    Personas esperan la excarcelación de sus familiares este sábado, frente al comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en Caracas (Venezuela).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La huelga de hambre de más de 200 de los considerados presos políticos en Venezuela comenzó el viernes de noche en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas, mientras otros reclusos recibían su libertad.

    Asimismo, una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entró este domingo 22 para examinar a los detenidos. También logró acceso a otros penales como el temido Helicoide. “Es la primera vez que nos dejan acercarnos a ese centro penitenciario”, afirmó a los familiares Filippo Gatti, coordinador de Salud del CICR para Venezuela. “Es un primer paso y yo creo que vamos en camino”.

    La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene el documento de la ley de amnistía, en Caracas.
    Los médicos desconocían el llamado a huelga, según la conversación con las familias a las afueras del Rodeo. “Quiere decir, como no están recibiendo atención médica allá adentro o ustedes no nos pusieron al tanto de que esa situación está pasando”, protestó Hiowanka Avila, una de las familiares.

    No todos los detenidos se unieron a la protesta, que sigue a otra huelga de hambre de familiares la semana pasada frente a otro penal, para pedir rapidez en un proceso de excarcelaciones previo a la aprobación de la amnistia.

    El Parlamento aprobó la ley el jueves pasado. Es una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

    La ley excluye casos relacionados con temas militares, que son los más frecuentes en El Rodeo I.

    Yalitza García explicó a la AFP que su yerno, el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, se sumó a la protesta. Dice que recibe información sobre él a través de otros familiares y alguno de los custodios.

    Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024, acusado de terrorismo y conspiración.

    El gobierno afirmó que una comisión parlamentaria estudiará casos excluidos por la amnistía y no descarta indultos del Ejecutivo.

    “¡Salió tu esposo!”

    La amnistía no es automática según la ley: los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo.

    El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó el sábado que 1.500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la amnistía. Explicó también que 11.000 personas en libertad condicional tendrán libertad plena gracias a la nueva norma.

    Un grupo de cinco personas fue recibido con aplausos al salir de prisión. Llevaban en la mano su boleta de excarcelación. “Decreto de sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal”, se lee en la orden de liberación de Wilfredo García, de 31 años. No tiene claro qué pasó, apenas leyó el documento y salió.

    “Estuve detenido un año y medio (...) puede ser por la ley de Amnistía”, indicó este hombre acusado de “terrorismo”, incitación al odio y daño a una instalación eléctrica.

    “¡Mira, chama, salió tu esposo!”, grita una mujer al celular en una videollamada. “Amor, amor, acabo de salir... No, no, cálmate”, responde emocionado Robin Colina.

    Dijo que escuchó, mientras se concretaba su salida, que el lunes saldrían 350 presos del Rodeo.

    ONG informa de 40 excarcelaciones este domingo

    La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, reportó al menos 40 liberaciones el domingo.

    Las autoridades no se pronunciaron sobre las salidas o la huelga de hambre. La información de hecho se conoce por familiares de los presos que no se sumaron a la protesta, y que lograron entrar a la visita del fin de semana.

    El partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado informó la liberación de al menos siete de sus dirigentes. “¡Pronto nos abrazaremos en libertad!”, escribió la líder opositora en X.

    Además de los siete miembros de Vente, fue liberado Pedro Guanipa, hermano del aliado de Machado y exdiputado Juan Pablo Guanipa.

    “Confiamos que esta nueva etapa política que vive el país, abra las celdas de todos los presos políticos. Seguiremos luchando para alcanzar un país donde la libertad y la democracia sean una realidad”, escribió el dirigente en X.

    FUENTE:FRANCE24

