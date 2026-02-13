Más petróleo, menos sanciones y una pronta cita: Venezuela y Estados Unidos apuntan ahora a una buena sintonía

Este jueves 12 de febrero, los líderes de Venezuela y Estados Unidos (EE.UU.) volvieron a presumir de sus buenas relaciones, consolidadas a la luz de la cooperación en materia petrolera bajo el dictado de Washington, después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el pasado 3 de enero.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En esta peculiar y desequilibrada relación, la Administración de Donald Trump encontró en Delcy Rodríguez , la presidenta encargada de Venezuela, a una “socia” dispuesta a complacer las exigencias del mandatario republicano, quien en sus redes sociales catalogó los vínculos entre Washington y Caracas de “extraordinarios” y celebró que se está llevando “muy bien” con la mujer a cargo del país sudamericano.

Venezuela Presión constante y críticas a la Ley de Amnistía: Venezuela sigue en vilo por “presos políticos”

“El petróleo está empezando a fluir, y grandes cantidades de dinero, nunca vistas en muchos años, pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano”, aseguró Trump en una publicación de Truth Social, en la que también desautorizó a Harry Sargeant III, un magnate estadounidense que The Wall Street Journal había señalado como mediador en la reactivación del sector petrolero de Venezuela.

Esa buena sintonía entre Trump y Rodríguez podría traducirse pronto en un encuentro cara a cara. Así lo reveló la inquilina interina del Palacio de Miraflores, que en una entrevista con la cadena NBC sostuvo: “Me han invitado a Estados Unidos”.

“Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo”, aseveró al medio estadounidense.

Aunque no se refirió a ninguna fecha específica, en el horizonte aparece un posible escenario si se concreta una cumbre que Trump planea realizar con líderes de América Latina en marzo. De acuerdo con la agencia AP, que cita a una fuente de la Casa Blanca, la reunión se llevaría a cabo el 7 de marzo en Florida, unas semanas antes del viaje del mandatario estadounidense a China, país cuya creciente influencia en la región es motivo de preocupación para Washington.

Rodríguez escolta al secretario de Energía de EE.UU. en una visita a instalaciones de Chevron

Estos acercamientos se dan en medio de lo que Rodríguez calificó de una "exitosa" visita del secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, a Venezuela.

En el segundo día de su recorrido, Wright, recibido con honores de Estado el miércoles, recorrió junto a la mandataria venezolana una de las plantas operadas por la petrolera estadounidense Chevron en la faja petrolífera del Orinoco, zona que se extiende por 55.314 kilómetros cuadrados al este del país y que alberga las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

En concreto, Wright y Rodríguez visitaron instalaciones en Morichal, distrito en el sur del estado Monagas, correspondientes a Petroindependencia, una de las empresas mixtas en las que Chevron es accionista minoritaria de la estatal PDVSA.

“La reunificación del talento de las empresas estadounidenses y la pasión del pueblo venezolano y los recursos aquí: el cielo es el límite”, afirmó el funcionario de la Administración Trump a periodistas en el lugar.

La recorrida marca el epílogo de la histórica visita de Wright, la primera de un alto funcionario estadounidense desde la captura de Nicolás Maduro.

En la víspera, Rodríguez y Wright habían firmado en el Palacio de Miraflores un acuerdo que, según la mandataria venezolana, permitiría el “establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética” que “sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria”. Los detalles o la duración del vínculo no fueron especificados.

Pese a la buena sintonía, EE.UU. no tiene planeado suavizar el yugo sobre el gobierno venezolano. En una entrevista con NBC, Wright especificó que Washington seguirá controlando la venta de petróleo venezolano y el flujo de sus fondos –más de 1.000 millones de dólares hasta ahora, según el secretario– hasta que “se forme un gobierno representativo” en Venezuela y remarcó que el actual Ejecutivo de Delcy Rodríguez podrá disponer de esos recursos “mientras continúe el progreso aquí”.

Además, Wright consideró “bastante probable” que Venezuela celebre “elecciones libres y justas” antes del final del segundo mandato de Trump.

Embed - Venezuela reforma su Ley de Hidrocarburos para atraer inversión extranjera • FRANCE 24 Español

Washington suaviza sanciones, Caracas adjudica nuevos pozos petrolíferos a Chevron y Repsol

En el marco del acercamiento entre EE.UU. y Venezuela, Washington ha ido anunciando en las últimas semanas medidas para suavizar las sanciones que pesaban sobre el sector energético del país caribeño. Las más recientes, anunciadas justo antes del viaje de Wright, apuntaron a que empresas estadounidenses puedan operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo estrictas condiciones de control y reporte.

Sin embargo, se esperan nuevos anuncios de este tipo. “Tenemos muchas licencias generales disponibles y esta semana tendremos más”, declaró Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca, en un evento de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Al mismo tiempo, el medio especializado en economía Bloomberg reportó que Venezuela planea otorgar nuevos terrenos para la producción petrolera a la firma estadounidense Chevron y a la española Repsol.

Citando a fuentes familiarizadas con el tema, el portal señaló que las autoridades en Caracas “se disponen a adjudicar bloques de exploración y producción esta misma semana”.

Por otra parte, de acuerdo a Reuters, la petrolera estatal venezolana PDVSA está “progresando” en diálogos con muchos de sus socios en empresas mixtas –entre ellas firmas estadounidenses y europeas que operan actualmente en el país– para ofrecerles expandir su participación en campos petroleros, dentro de los proyectos que ya tienen asignados.

Con Reuters, AP y EFE

FUENTE:FRANCE24