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    Estados Unidos lanza nuevos ataques aéreos contra Irán tras la muerte de dos soldados

    Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra Irán en represalia por la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania, atribuida a ataques de grupos respaldados por Teherán. Irán aseguró haber atacado dos bases militares de Estados Unidos en Kuwait. Además, el líder supremo Mojtaba Jamenei amenazó con dar a Washington “lecciones inolvidables”

    El USS Donald Cook navega por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobrevuela la zona durante el bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre Irán.

    El USS Donald Cook navega por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S Sea Hawk sobrevuela la zona durante el bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre Irán.

    FOTO

    @CENTCOM
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Estados Unidos (EE.UU.) lanzó una serie de ataques para “castigar” a Irán, después de informar de las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la República islámica.

    El Centcom había anunciado el sábado la muerte de dos militares estadounidenses, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en “ataques con misiles y drones iraníes” el viernes en Jordania. En total, el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra, en febrero, asciende a 16.

    En la octava noche consecutiva de bombardeos, EE.UU. atacó instalaciones militares iraníes, así como de “las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio”, señaló el Mando Central de EE.UU. para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.

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    Las agencias de prensa iraníes Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país. La agencia oficial Irna dio cuenta de un “ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad”, en la misma provincia meridional de Hormozgán.

    “Respuesta decisiva y devastadora”

    En tanto, el ejército iraní anunció el lanzamiento de drones explosivos contra dos bases militares estadounidenses en Kuwait, según la televisión estatal. Todo ataque estadounidense enfrentará “una respuesta decisiva y devastadora de parte de los combatientes fieles, valientes y poderosos de las Fuerzas Armadas iraníes”, afirmó el general Ali Abdolahi, citado por la televisión estatal.

    La guerra, iniciada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, había quedado en suspenso tras el alto el fuego de abril. Pero desde la reanudación de las hostilidades la primera semana de julio, la violencia alcanzó niveles sin precedentes.

    El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó este sábado con infligir una “lección inolvidable” a EE.UU. tras la reanudación de sus ataques contra Irán. “Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (...) debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle”, afirmó el ayatolá en un mensaje citado por la televisión estatal. “La violación repetida” del memorándum de entendimiento “ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada”, añadió.

    Según un balance del Ministerio iraní de Salud, los bombardeos estadounidenses han causado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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