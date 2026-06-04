  • Cotizaciones
    jueves 04 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Así será el Mundial que FIFA diseña con IA, datos y tecnología 3D

    Cientos de jugadores convertidos en avatares digitales, asistentes técnicos de inteligencia artificial, partidos completos en 3D y la pelota más inteligente de la historia... El Mundial 2026 servirá como escaparate para la nueva generación de tecnologías que la FIFA incorporará en el fútbol

    Luis Suárez de Colombia celebra un gol en un partido amistoso entre Colombia y Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

    Luis Suárez de Colombia celebra un gol en un partido amistoso entre Colombia y Costa Rica previo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

    FOTO

    EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Con el doble objetivo de mejorar las decisiones arbitrales y reducir la brecha tecnológica para todos los protagonistas, incluidos los aficionados, el órgano rector del fútbol se prepara para poner a prueba su robustecido ecosistema digital en la primera Copa del Mundo con 48 equipos.

    “Estamos garantizando que la innovación beneficie a cada jugador, a cada equipo y a cada aficionado en cualquier lugar del mundo”, anticipó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al presentar las herramientas que potenciarán el torneo en México, Canadá y Estados Unidos (11 de junio-19 de julio).

    Leé además

    ¿quien sera el campeon del mundial? 16 personajes se arriesgan con este y otros pronosticos futboleros
    En boca de todos

    ¿Quién será el campéon del Mundial? 16 personajes se arriesgan con este y otros pronósticos futboleros
    daniel supervielle expone en miami su obra sobre hinchadas futboleras
    Mundial 2026

    Daniel Supervielle expone en Miami su obra sobre hinchadas futboleras
    Arbitraje

    El arbitraje del futuro

    La revolución tecnológica más visible del Mundial llegará al arbitraje, explicó el martes un panel de la FIFA a periodistas, incluido un reportero de la AFP.

    La FIFA implementará su versión más reciente del fuera de lugar semiautomatizado, que permite a los árbitros asistentes recibir alertas en tiempo real cuando se detecten posiciones adelantadas claras.

    Para hacerlo posible, el sistema recogerá información de 15 cámaras instaladas en cada uno de los 16 estadios y de datos generados por Trionda, la pelota inteligente de Adidas que tendrá un sensor que registra posición, giro e impactos 500 veces por segundo.

    Esos datos permiten, por ejemplo, identificar con precisión el instante exacto en que un jugador toca la pelota, una referencia clave para marcar los fuera de juego y que antes se medía con cuadros secuenciales de video.

    También podría ser útil para revisar acciones complejas, como determinar si el balón abandonó el rectángulo.

    Johannes Holzmüller, director de Innovación de la FIFA, explicó este martes que el margen para emitir alertas se redujo significativamente en los últimos tres años. “Empezamos con 50 centímetros y vamos en 10 centímetros. Todo lo que sea más de 10 centímetros se alerta al juez como un offside”.

    Embed - Lenovo AI-powered 3D Digital Avatars - Making the future of football replay more immersive

    Jugadores en 3D

    La otra gran novedad será el escaneo digital de los 1.248 futbolistas convocados para la competición.

    Con esos datos, la FIFA creará modelos digitales con “dimensiones exactas a nivel milimétrico” y recreará digitalmente partidos completos, explicó Arthur Hu, vicepresidente sénior de Lenovo, socio tecnológico oficial del organismo.

    Esta innovación permitirá monitorear el movimiento de los futbolistas cuando corran a máxima velocidad o queden ocultos con otros jugadores, habituales desafíos arbitrales para jugadas de offside.

    Los modelos tridimensionales también recrearán jugadas polémicas, con el realismo de un videojuego de última generación, para ayudar a los espectadores a comprender ciertas decisiones arbitrales.

    Pese a los avances, “la decisión final sigue siendo del asistente”, aclaró Holzmüller.

    Embed - A Smarter World Gone Football

    Un asistente técnico para todos

    La infraestructura de datos alimentará Football AI Pro, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la FIFA y por la tecnológica china.

    Basada en inteligencia artificial generativa, esta plataforma hará las veces de un asistente técnico avanzado que responde preguntas futboleras, elabora informes tácticos, resume partidos y produce análisis estadísticos y visuales para las selecciones participantes.

    “La inteligencia artificial ya juega un papel fundamental en el análisis y la preparación de partidos. Proveer esta tecnología a todos los equipos y que puedan usarla sin expertos adicionales es lo mínimo que podemos hacer”, explicó Holzmüller.

    Enfatizó en el propósito de reducir una brecha histórica del fútbol internacional, donde muchas federaciones pequeñas no tienen departamentos especializados y herramientas sofisticadas de análisis. “En este deporte dependerá de cómo la usan y ver si es una ventaja o no”, añadió.

    El sistema se apoya en Football Language Model, un modelo especializado que analiza cientos de millones de puntos de datos para arrojar resultados en texto, video, gráficos y vistas 3D.

    La herramienta, disponible en múltiples idiomas, la podrán usar las selecciones para análisis previos y posteriores a los encuentros, pero no durante los partidos.

    Embed - Lenovo AI bringing fans closer to the action than ever before

    Por el espectáculo

    La tecnología también llegará a Norteamérica para transformar la experiencia de los aficionados y periodistas durante la transmisión del torneo.

    En la Copa se estrenará una renovada “Referee View”, la cámara corporal fijada a los árbitros que permite observar el partido desde su perspectiva.

    La FIFA y Lenovo estrenarán en ella un sistema de estabilización que reduce en 70% el exceso de vibración de las imágenes.

    La recreación tridimensional, gracias a cámaras y sensores distribuidos en los estadios, se podrá disfrutar en repeticiones de la transmisión oficial o en posteriores análisis de acciones de juego desde cualquier ángulo, incluso desde la perspectiva del portero o del árbitro.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Internacional

    Jaime Mayor Oreja: “La cultura 'woke' es la gran causa del desorden que vivimos“

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Golf

    Mark Lawrie, director regional del R&A: “Un ‘driving range’ sería un salto cualitativo para el golf uruguayo”

    Por Eduardo Payovich
    Presidencia

    Orsi afirma que volcó al FA superávit de la campaña y que eso incluyó el costo del vehículo donado que usó para comprar su camioneta

    Por  Victoria Fernández  y Guillermo Draper
    Sistema financiero

    “Consentimiento”: desde agosto el Banco Central exigirá notificar los “riesgos” de depositar en dólares

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi.

    Oficialismo busca cerrar controversia por la camioneta de Orsi y líderes opositores cuidan la “institucionalidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Delgado durante la entrevista con Búsqueda.
    Video

    Álvaro Delgado: el Partido Nacional tiene un “reflejo institucional”, pero es “difícil ayudar a quien no se deja ayudar”

    Por Federico Castillo
    Dirigentes de la coalición republicana.
    Video

    Dirigentes de la cúpula coalicionista tuvieron contactos con el entorno del presidente Orsi para cuidar la institucionalidad

    Por Redacción Búsqueda
    Carolina Cosse y Yamandú Orsi, durante el cierre de campaña del Frente Amplio en 2024. 

    Explicaciones de Presidencia motivan nuevas interrogantes en el manejo de la campaña de Orsi

    Por  Santiago Sánchez  y Nicolás Delgado