La vidriera en la que todos tenemos que estar

Es verdad, no hay mucho ambiente mundialista. Estoy escribiendo estas líneas 48 horas antes de que empiece la Copa del Mundo 2026 y en las calles no se ve la efusividad y expectativa de otros mundiales. Se pueden ensayar algunas razones para ese escaso entusiasmo, como una marcada desilusión del hincha con el director técnico Marcelo Bielsa, o que la selección no organizó partidos de despedida para el público local previo al torneo, y esto enfrió el clima, o directamente nunca lo calentó.

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Tal vez los motivos tengan que ver con una sociedad cada vez más desconectada con lo que sucede en su entorno, siempre escroleando contenidos de influencers extranjeros que hablan solo de gustos personales y no dan lugar al contagio de emociones entre la comunidad. Pero el Mundial ya llegó, la selección uruguaya está pronta para debutar en pocos días, y ojalá que la fiebre futbolera que caracteriza tan profundamente a la sociedad uruguaya empiece a subir.

Nosotros en la redacción hace tiempo que venimos palpitando el Mundial. Tres semanas atrás comenzamos, junto con el equipo de Búsqueda , a enviar una newsletter a todos los usuarios registrados de nuestra base con un resumen de las mejores notas sobre la Copa del Mundo que venimos publicando. Por supuesto que no son notas sobre el deporte, ni las decisiones del director técnico, o lo que pasó con tal o cual jugador. Eso se lo dejamos a los especialistas, que en este país abundan.

Nuestro trabajo es ver un poco más allá del fútbol y detenernos en todos los aspectos que involucran a este evento global de máxima escala. Tanto en Galería como en Búsqueda­ vamos a cubrir este particular Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como nosotros lo sabemos hacer: desde la economía, la geopolítica, la tecnología, la cultura, la sociedad, la gastronomía, el turismo. El Mundial 2026 no es solo un torneo de fútbol. Es un acontecimiento que moviliza millones de dólares, puede reconfigurar la agenda diplomática de los tres países anfitriones, impulsa inversiones en infraestructura que impactarán por décadas y activa una industria de medios y entretenimiento global cuyo alcance supera al de cualquier otro evento. Por eso llamamos a la newsletter El otro Mundial, y posiblemente la estés recibiendo en tu bandeja de entrada todos los martes por la mañana.

Para Uruguay, que su delegación en el Mundial vaya vestida de Gabriela Hearst es un detalle que le da notoriedad y prestigio frente a los ojos del mundo.

Es por ese impacto económico y ese alcance mediático, que no es un detalle menor para Uruguay, que la diseñadora uruguaya radicada en Nueva York Gabriela Hearst decidió diseñar y confeccionar los uniformes de la delegación celeste, y nada menos que con lana merino uruguaya. Aunque muchos uruguayos aún no la conocen, incluyendo a un buen número de dirigentes de la AUF, a quienes hubo que explicarles quién era, Gabriela Hearst (su apellido de soltera es Perezutti) es una referente internacional de la moda y el diseño, al punto que aparece nombrada en la recientemente estrenada El diablo viste a la moda 2, en la que Anne Hathaway usa algunos de sus diseños.

Ella es de Paysandú. Nació y creció en la estancia de sus padres, andando a caballo y produciendo lana, producto tan genuino y nuestro como el amor que ella siente por estas tierras, a las que siempre añora, recuerda y vuelve. Por esta razón, ella se comunicó con Ignacio Alonso, presidente de la AUF, y le ofreció su trabajo y el de todo su equipo (10 personas) de manera honoraria, como donación. No porque a ella esto le vaya a dar más visibilidad o reconocimiento en el exterior, no lo necesita, ya lo tiene, aunque sí dentro de estas fronteras, porque nadie es profeta en su tierra.

Pero para Uruguay, que su delegación en el Mundial vaya vestida de Gabriela Hearst es un detalle que le da notoriedad y prestigio frente a los ojos del mundo. Y que esas prendas hayan sido confeccionadas con lana merino uruguaya —producto de altísima calidad si los hay—, y la diseñadora lo comunique en cada ocasión, es un impulso muy grande para esta industria nacional tan valiosa e igual de desconocida para los propios uruguayos como Gabriela Hearst.

Entonces, entendamos el Mundial no solo como una demostración de calidad futbolística, sino también como una oportunidad estratégica para desarrollar sinergias y dar a conocer nuestros otros valores. Y cuantos más se sumen a esta empresa, mejor.