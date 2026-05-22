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    “Nadie lo va a secuestrar”: manifestantes en Cuba cierran filas en torno a Castro tras imputación de EE. UU.

    Miles de cubanos se manifestaron frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana en apoyo al expresidente cubano Raúl Castro, luego de que Washington lo acusara por el derribo de dos avionetas en 1996. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la acusación y criticó la “injerencia” de Estados Unidos en otros países

    Personas asisten a un evento en apoyo al expresidente de Cuba Raúl Castro este viernes 22 de mayo de 2026, en La Habana (Cuba).

    Personas asisten a un evento en apoyo al expresidente de Cuba Raúl Castro este viernes 22 de mayo de 2026, en La Habana (Cuba).

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    EFE/ Ernesto Mastrascusa
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Con banderas cubanas, pancartas y fotografías del exmandatario, Raúl Castro, miles de ciudadanos en La Habana corearon consignas como “¡Viva Raúl!” y “¡Patria o Muerte!”.

    La protesta, organizada por el gobierno cubano en la Tribuna Antiimperialista José Martí, reunió a dirigentes políticos, militares y simpatizantes de la Revolución cubana en medio de la nueva escalada de tensión entre La Habana y Washington. La concentración comenzó poco después del amanecer de este viernes 22 de mayo, frente al malecón habanero, a escasos metros de la sede diplomática estadounidense.

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    El gobierno cubano cierra filas en torno a Castro

    El acto estuvo encabezado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero, acompañados por miembros de la cúpula gubernamental y familiares del histórico dirigente.

    Raúl Castro, de 94 años, no asistió a la manifestación, aunque el diputado y exagente de inteligencia Gerardo Hernández transmitió un mensaje atribuido al exgobernante: “Mientras viva, permaneceré a la vanguardia de la Revolución, con un pie en el estribo”.

    “Estamos preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar”

    Entre los asistentes estuvieron también su hija Mariela Castro, su hijo Alejandro Castro y su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo” o “Raulito”, quien integra el equipo de seguridad del exmandatario.

    Mariela Castro rechazó las acusaciones estadounidenses y aseguró ante periodistas que su padre no será detenido. “Estamos preparados para el combate. A él nadie lo va a secuestrar. Eso se lo puedo asegurar”, afirmó.

    A través de redes sociales, Díaz-Canel también expresó su respaldo al exmandatario. “#RaúlEsRaúl, es Cuba y es el heroísmo, la dignidad y el amor profundo al pueblo que se reconoce en él”, escribió el presidente cubano.

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó esta semana cargos contra Raúl Castro por asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves en relación con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

    Según la acusación, Castro —entonces ministro de Defensa del gobierno de su hermano Fidel Castro— ordenó abatir las aeronaves, en las que murieron cuatro personas de origen cubano radicadas en Florida.

    Las autoridades estadounidenses sostienen que las avionetas realizaban misiones humanitarias y estaban desarmadas, mientras que el Gobierno cubano argumenta desde hace décadas que las aeronaves habían violado reiteradamente el espacio aéreo de la isla.

    El secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, advirtió tras conocerse los cargos que Washington espera que Castro “se presente por voluntad propia o de otra manera”.

    La imputación ha generado especulaciones sobre la posibilidad de una operación similar a la ejecutada por militares estadounidenses en Venezuela a comienzos de año, cuando el presidente venezolano Nicolás Maduro.

    Embed - Raúl Castro: revolucionario, presidente y ahora acusado en EE. UU. • FRANCE 24 Español

    México critica la acusación y rechaza “injerencias”

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó este viernes la decisión de Estados Unidos de procesar penalmente a Raúl Castro y calificó la medida como parte de una histórica política “injerencista” de Washington hacia América Latina.

    “La autodeterminación de los pueblos. Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos”, afirmó la mandataria mexicana durante una conferencia de prensa.

    Sheinbaum también cuestionó el momento elegido para presentar la acusación por hechos ocurridos hace tres décadas. “¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, planteó.

    Aunque reiteró la disposición de México a cooperar con Estados Unidos en temas de seguridad, subrayó que cualquier colaboración debe respetar la soberanía nacional y los límites establecidos por la Constitución mexicana.

    fue detenido y trasladado a Nueva York tras acusaciones vinculadas al narcotráfico.

    Embed - Expresidente cubano Raúl Castro y el caso de 1996: ¿por qué EE. UU. evalúa acusarlo?

    Detenida en EE.UU. hermana del jefe de conglomerado militar cubano

    Previo a las protestas se conoció que Estados Unidos arrestó a Adys Lastres Morera, hermana del presidente ejecutivo de GAESA, un extenso conglomerado de empresas dirigidas por militares, según informó el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio.

    Morera, quien ingresó a Estados Unidos como residente permanente legal en 2023, se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a la espera de un proceso de deportación, según un comunicado aparte del ICE.

    La presencia de Morera representa una amenaza para Estados Unidos y socava los intereses de la política exterior estadounidense, señaló la nota oficial.

    El Gobierno cubano rara vez se pronuncia públicamente sobre GAESA, acrónimo de Grupo de Administración Empresarial.

    Desde hace tiempo, sostiene que esta discreción es necesaria para hacer frente al bloqueo comercial y financiero estadounidense, que complica gravemente las relaciones comerciales de la isla con el resto del mundo.

    Temor a una mayor escalada entre Cuba y Estados Unidos

    Diversos analistas consideran que la acusación contra Castro forma parte de una estrategia de presión creciente de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump contra Cuba.

    El politólogo William LeoGrande, de la American University de Washington, afirmó que Estados Unidos “posee la capacidad militar” para intentar capturar a Castro, aunque advirtió que una operación de ese tipo sería compleja y costosa.

    Para el especialista, el objetivo de la acusación es “dar un paso más en la escalada de la campaña de presión” impulsada por Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

    Tras la captura de Maduro en Caracas, Washington endureció además las sanciones económicas y energéticas contra Cuba, agravando la crisis económica que atraviesa la isla.

    No obstante, LeoGrande señaló que, aunque Raúl Castro continúa siendo una figura influyente dentro del gobernante Partido Comunista, ya no participa directamente en la administración cotidiana del país.

    “Aún conserva influencia y la cúpula dirigente solicita su opinión sobre las decisiones importantes, pero no dirige el gobierno en el día a día”, explicó.

    Raúl Castro asumió provisionalmente la Presidencia cubana en 2006 tras la enfermedad de su hermano Fidel Castro y gobernó oficialmente entre 2008 y 2018.

    Durante su mandato impulsó un histórico acercamiento diplomático con Estados Unidos bajo el Ejecutivo de Barack Obama, en 2014, que incluyó la reapertura de embajadas y la flexibilización de restricciones bilaterales.

    De carácter reservado, el exmandatario mantuvo siempre un perfil discreto, alejado de la exposición pública constante. Desde su retiro oficial reside en el oeste de La Habana y suele aparecer únicamente en actos políticos relevantes o reuniones con invitados especiales.

    Su última aparición pública ocurrió el pasado 1 de mayo durante la multitudinaria marcha por el Día Internacional de los Trabajadores en La Habana.

    Con Reuters, AP y EFE

    FUENTE:FRANCE24

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