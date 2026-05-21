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    Washington aumenta la presión sobre Cuba con la inculpación de Raúl Castro

    Washington inculpa a Raúl Castro de 94 años por el derribo de dos avionetas en 1996. Entonces, el hermano de Fidel Castro era ministro de Defensa. Es la primera vez que un alto cargo del país comunista es acusado ante la justicia estadounidense. Este acto jurídico también es visto como un acto político y deja muchas preguntas y temores ante las amenazas intervencionistas del presidente estadounidense Donald Trump

    Cubanos en el exilio celebran el Día de la República de Cuba en Miami, Florida, EE.UU., el 20 de mayo de 2026.&nbsp;

    Cubanos en el exilio celebran el Día de la República de Cuba en Miami, Florida, EE.UU., el 20 de mayo de 2026. 

    FOTO

    EFE/EPA/CRISTÓBAL HERRERA-ULASHKEVICH
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El caso de las avionetas “Hermanos al Rescate” ha sido perseguido con tenacidad por la comunidad cubano estadounidense en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump. Como lo indica Eloy Viera, jurista y coordinador del medio El Toque, quien calificó la inculpación de Castro como simbólica.

    “Desde hace 20 años ha sido parte de los esfuerzos de un sector importante de familiares, amigos, conocidos, colaboradores de los cuatro cubanos fallecidos. Simbólicamente estamos ante un paso más hacia la búsqueda de justicia. Un sector importantísimo de la nación cubana ve en la figura de Raúl Castro no sólo como responsable por esas cuatro muertes, sino también responsable de otros muchísimos actos de lesa humanidad”, asegura a RFI, Eloy Viera.

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    Sin embargo, algunos analistas como el también cubano Arturo López Levy señalan que la decisión es una escalada más en las presión de Washington sobre la isla.

    “Es una política irresponsable porque, por una parte dice que la amenaza más grande que puede venir de Cuba es una estampida migratoria, pero lo que hace es mantener un bloqueo petrolero que está creando una crisis humanitaria de manera tal que justifique una acción dirigida contra el gobierno cubano. Más bien lo que están preparando es una acción militar”, explica López Levy.

    Para el jurista David Peña Guzmán, la inculpación es legítima a nivel interno en Estados Unidos, pero a nivel internacional no es tan clara, sobretodo si se tiene en cuenta el precedente con Nicolás Maduro en Venezuela.

    “A nivel internacional debemos de responder dos estándares. El primero, la acusación es válida en el país en donde se originó y la respuesta es que sí lo es. Y la segunda es ver, una vez que se tiene esa acusación válida, cómo reaccionan el resto de los países o la comunidad internacional ante la existencia de esta acusación válida”, explica el jurista.

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    “¿Qué pasaría si Cuba hace exactamente lo mismo y formula una acusación en contra de el presidente de los Estados Unidos? Si lo hace, tienen a nivel internacional exactamente la misma validez ambas y ambas deben de ser atendidas y respetadas por la comunidad internacional. Tenemos el precedente que vivimos con Maduro en Venezuela y que trae como consecuencia una serie de preguntas”, agrega David Peña Guzmán.

    Dicha inculpación trae muchos interrogantes, pues el gobierno de Trump amenazó con una intervención en Cuba, justo después de su operación en Venezuela en la que capturó a Nicolás Maduro que actualmente está encarcelado en un centro de detención en Nueva York.

    FUENTE:RFI

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