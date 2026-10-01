De España a América Latina: una crisis de vivienda que va más allá de la falta de casas

El caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desalojada de su casa, detonó el regreso de la acampada en la Puerta del Sol, en pleno corazón de Madrid , 15 años después de 15-M, y puso de manifiesto una realidad que se impone entre los temas top de la agenda para ciudadanos de las urbes más importantes de Europa , Estados Unidos y Latinoamérica: la crisis de la vivienda .

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Un elefante en la sala, con, hasta ahora, escasa presencia en las narrativas de políticos y autoridades, pero que emergió en protestas sociales o en sorpresas electorales como la de Zohran Mamdani en Nueva York o la de Elif Eralp - una inquilina- en Berlín .

La vivienda adquiere dimensión universal y es reconocida como un derecho humano, pero la magnitud de la crisis trasciende las fronteras de estos países y continentes para llevar la conversación a cifras globales.

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Según el World Cities Report 2026 de ONU-Hábitat, cerca de 3.400 millones de personas carecen de acceso a viviendas seguras, protegidas y adecuadas, mientras que más de 1.000 millones residen en asentamientos precarios, en condiciones de hacinamiento, expuestos a riesgos medioambientales y con accesos limitados a servicios básicos.

Lejos de encontrar soluciones, la humanidad parece ir en sentido contrario. El mismo reporte da cuenta de un aumento del déficit global de vivienda de 251 millones de unidades en 2010 a 288 millones en 2023. A eso hay que sumar el aumento de los desplazamientos forzados como consecuencia de conflictos, violencia, violaciones a los Derechos Humanos y desastres vinculados a la crisis climática.

Según el informe, la cuestión habitacional va más allá de la provisión de vivienda. Se trata de una problemática que influye en el acceso al empleo, los servicios públicos, la salud y las oportunidades económicas. En el mismo sentido, destaca la importancia de una vivienda segura, asequible y bien ubicada para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.

Pisos turísticos y departamentos vacíos también en América Latina

La paradoja de la existencia de departamentos vacíos o con fines turísticos mientras buena parte de la población tiene dificultad para acceder a la vivienda también tiene su reflejo en las grandes ciudades de América Latina.

Beatriz Pedro, magíster, arquitecta y profesora de la Universidad de Buenos Aires, explica este fenómeno a France 24 en Español: “La construcción de edificios se ha desvinculado de la necesidad de que se los habite. Desde la crisis del 2008, se han tomado medidas en los bancos, financieras y desarrolladores inmobiliarios, que transforman esos edificios en 'activos de capital' y garantías de inversiones”.

Así, estas unidades quedan vacías o tienen como destino los alquileres temporarios para uso turístico o para los denominados nómadas digitales. “Los flujos de capital usan las ciudades para esos objetivos, sometiendo a los espacios urbanos a una cada vez más alarmante especulación financiera inmobiliaria”, agrega Pedro.

En cuanto al rol que ocupan las instituciones estatales en esta dinámica, se observa una modificación de las normativas de planificación para favorecer la creación de departamentos más pequeños, de uso temporario y autorizaciones de mayor superficie de construcción en zonas bien localizadas para permitir el aumento de los valores por metro cuadrado.

“En Ciudad de México, São Paulo, Río de Janeiro y Bogotá se construyen viviendas para mantenerlas vacías. Y en las ciudades con atractivos paisajísticos y/o históricos es imposible conseguir vivienda en alquiler para sus habitantes", destaca la experta y suma que este proceso es acompañado por la apropiación de las periferias para el hábitat en barrios cerrados de las élites, un proceso que consume más tierra para menos habitantes.

La consecuencia de este proceso es “la expulsión de habitantes en condiciones de precariedad laboral y habitacional con desalojos compulsivos que los lleva a concentrarse en villas o en situaciones de hacinamiento familiar, en lotes a los que en alguna época pudieron acceder”.

“En Ciudad de México, São Paulo, Río de Janeiro y Bogotá se construyen viviendas para mantenerlas vacías. Y en las ciudades con atractivos paisajísticos y/o históricos es imposible conseguir vivienda en alquiler para sus habitantes".

Más allá de estas dinámicas, la analista repara en un mecanismo de base que tiene origen en las formaciones económicas y sociales de la región: “Nuestros países tienen una configuración territorial organizada en sucesivos procesos históricos coloniales y dependientes para diversos extractivismos expulsores de los habitantes de la tierra rural, generando concentraciones urbanas con difíciles condiciones de urbanidad y expulsores de los pobres”.

El hábitat popular "autoconstruido" en América Latina

Un rasgo específico de la región con respecto al acceso a la vivienda se relaciona con la existencia de enormes asentamientos colectivos en la mayoría de las ciudades. Según datos regionales de ONU-Hábitat, en 2014 alrededor del 24,4% de la población urbana de América Latina y el Caribe vivía en asentamientos informales.

El organismo de Naciones Unidas destaca que estos espacios cumplen la función de proporcionar vivienda accesible a sectores que el mercado formal no logra incorporar. A nivel mundial, más de 1.100 millones de personas viven en zonas vulnerables y el número absoluto aumentó desde unos 895 millones en 2000 hasta aproximadamente 1.130 millones en 2024.

En línea con este fenómeno, la ONG Hábitat para la Humanidad informó a 'Bloomberg' que la “producción progresiva” se convirtió en la principal forma de acceso a la vivienda para amplios sectores de la población en América Latina. Se trata de un modelo en el que las familias edifican, amplían o adecúan sus hogares de forma gradual, con relación a sus recursos y a sus necesidades habitacionales.

Por su parte, la arquitecta de la Universidad de Buenos Aires profundiza sobre esta dinámica: “El hábitat popular autoconstruido en procesos de apropiación de tierras o de adecuación de inmuebles abandonados es una de las características de nuestros países. Se habita y luego se construye, y se lucha por resolver la urbanidad de esos barrios”.

En ese marco, Pedro aporta datos que permiten dimensionar la magnitud de estas dinámicas: “En Brasil, el 92% de lo habitado es autoconstruido sin asistencia técnica ni financiera. En Argentina, el 70%. En esta realidad emergen los procesos de hábitat de las poblaciones migrantes en busca de empleo en las urbes; y en cada país con sus pueblos originarios o afrodescendientes. Son procesos de gran riqueza, apoyados en el protagonismo de sus habitantes, que toman en sus manos la resolución, parcial o precaria, de sus viviendas”.

La calidad de las viviendas: el foco de la crisis latinoamericana

El World Cities Report 2026 pone la lupa sobre las políticas habitacionales que se adoptaron en la región. Desde su perspectiva, terminaron reproduciendo problemas de segregación, periferización e informalidad.

“En pandemia se calculó que en América Latina había más de 120 millones de habitantes viviendo en condiciones vulnerables, viviendas precarias, sin servicios y con localizaciones inadecuadas en las periferias urbanas”, reflexiona Beatriz Pedro.

El centro de la discusión se ubica en el acceso limitado al suelo bien ubicado y con servicios. Por lo tanto, construir más viviendas no necesariamente resuelve los problemas si se ubican lejos del empleo, del transporte y de las necesidades urbanas.

Otro informe de ONU-Hábitat de 2015, que buscaba construir una metodología para medir el déficit habitacional en América Latina y el Caribe, considera que la falta de soluciones de hábitat se define como el “saldo negativo” entre el parque de viviendas adecuadas y las necesidades habitacionales de la población.

“El déficit habitacional no es solo un problema cuantitativo de construcción de vivienda llave en mano por parte de empresas constructoras, públicas o privadas. Ese tipo de políticas han generado, por ejemplo, más de 4.000.000 de viviendas vacías en México por estar alejadas de las fuentes de trabajo, sin infraestructuras y equipamientos para la vida”, analiza Pedro con respecto a estas iniciativas.

Para buscar soluciones a estas problemáticas, el informe de ONU-Hábitat propone un cambio con respecto al papel que debería tener el Estado. Asegura que los gobiernos no deberían limitarse a “facilitar” el funcionamiento del mercado inmobiliario y que, por el contrario, su responsabilidad sería intervenir activamente para garantizar vivienda adecuada para los sectores excluidos, mediante regulación, subsidios, políticas de suelo y financiación.

Beatriz Pedro considera que las normativas regulatorias y los recursos estatales para apoyar procesos de hábitat popular son imprescindibles y deben combinarse con “nuevas formas de gobierno urbano, como los procesos comunales, que dirijan y ordenen los barrios a favor de un hábitat saludable”.

FUENTE:FRANCE24