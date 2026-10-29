Hay algo que comparten todos los buenos escritores: ser una puerta de entrada hacia mundos desconocidos. Como poseen la credencial del disfrute, es difícil decirle que no a alguna de sus obras, aunque sean sobre temas muy específicos, que poco o nada tienen que ver con nuestros gustos o preferencias.

Me pasó con el japonés Haruki Murakami. Nunca me gustó correr distancias largas. Sí lo hice en algún momento pero no con continuidad. Es de esas actividades que no logro disfrutar lo suficiente como para transformarlas en una rutina. Sin embargo, no resistí la tentación de leer lo que había escrito Murakami al respecto. De qué hablo cuando hablo de correr, le puso de título al libro donde cuenta por qué ese deporte se trasformó en casi una obsesión en su vida. Y, como era de esperar, su lectura me resultó apasionante.

Murakami empezó a correr a principios de los 80, cuando dejó de administrar un club de jazz en Tokio para dedicarse por completo a la literatura. Cuenta que lo adoptó como deporte de cabecera porque correr distancias largas tiene similitudes con escribir una novela, ya que necesita de mucha concentración, paciencia y perseverancia. No alcanza solo con tener un buen estado físico, sino que hay que hacer una limpieza mental como para lograr meterse realmente en esa actividad, cuenta, y describe sus participaciones en más de 20 maratones y una ultramaratón de 100 kilómetros.

Tomo el ejemplo de Murakami, aunque parezca lejano, como para meterme en tema. Porque también quiero escribir sobre algo que probablemente no practican muchos de los que leerán estas líneas, pero que igual intentaré describirles porque a mí y a todos los que hacemos Búsqueda y Galería nos apasiona. Y elijo hacerlo ahora porque ayer, miércoles 28, fue un día de celebración para nosotros.

Por eso, ahí va el título: de qué hablamos cuando hablamos de periodismo independiente. “Más de medio siglo de periodismo independiente” fue el leitmotiv del evento, en el que presentamos en Movie Center de Montevideo Shopping un documental sobre la historia de Búsqueda , denominado Tiempo de calidad y realizado por Mueca Films. Como comentaristas tuvimos, nada más y nada menos, que al actual presidente Yamandú Orsi y a dos expresidentes, Julio Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera.

Todo un orgullo para nosotros. Llevar a la pantalla grande parte de nuestra historia con el talento de los hermanos Facundo y Juan Ponce de León y de Andrés Rodríguez Colombo y subir a un mismo escenario a tres presidentes de distintos partidos es algo que nos generó una inmensa satisfacción. Más cuando estaban allí presentes muchos de los colegas y amigos que pasaron por esta casa.

Algunos dicen que el periodismo nunca se ejerce con independencia, que es imposible evitar algún interés que tarde o temprano se termine mezclando. Otros, con más criterio, aseguran que es una redundancia hablar de periodismo independiente. Ojalá que así fuera, pero, como lamentablemente no lo es, es importante contarles de qué hablamos cuando hablamos de periodismo independiente.

Que un presidente y dos expresidentes, de distintos partidos, acepten la invitación de un medio y estén dispuestos a subirse a un escenario para hablar sobre él, para destacar sus virtudes y también para referirse a sus defectos, para opinar sobre encuentros y desencuentros y aciertos y fallas del periodismo local es una de las pruebas a las que recurrimos para hablar de periodismo independiente. También refleja muy bien los valores democráticos y de convivencia en Uruguay, tan imprescindibles para ejercer de la mejor forma nuestra profesión.

Que al realizar un repaso sobre los principales hitos de este medio en más de medio siglo de historia se encuentren noticias, investigaciones, entrevistas y todo tipo de artículos que incomodaron al poder de turno, fuera del color político que fuera, y que muchos de esos trabajos periodísticos hayan marcado agenda y generado consecuencias importantes en el quehacer político de los uruguayos es otro de los elementos de los que hablamos cuando hablamos de periodismo independiente.

Que pasen uno tras otros los gobiernos, los presidentes, los parlamentos, los jueces, los empresarios, los sindicalistas, los académicos, los artistas y que nunca dejemos de ser los que hacen las preguntas incómodas o los que informan de lo que muchos no quieren que se sepa y que recibamos por eso todo tipo de calificativos, desde opositores hasta oficialistas, desde fachos hasta bolches o tupas, desde elitistas hasta amarillos es para nosotros un orgullo, y también hablamos de eso cuando hablamos de periodismo independiente.

Que cambien los tiempos, los dueños y principales accionistas, los grupos empresariales, los suscriptores, los lectores, los directores, los periodistas, los administrativos, los fotógrafos, pero que igual se mantenga intacto el ADN periodístico y también los principios éticos y la forma de ejercer la profesión y de avanzar en la información hasta las últimas consecuencias es, a su vez, parte esencial de lo que hablamos cuando hablamos de periodismo independiente. La información debe continuar, se titulaba un editorial publicado el 21 de diciembre de 1983, cuando Búsqueda fue censurado por la dictadura, que marcó un antes y un después. En eso estamos y estaremos siempre.

Por eso, que siga habiendo algunos que dicen que no existe nuestra independencia periodística, que Búsqueda ya no es lo que era, que perdió la rigurosidad o la profundidad o la magia y que no puedan o no quieran entender que no estamos atados a nada y que no somos como ellos también es una señal inequívoca para nosotros de que vamos por el buen camino. Lo que nos preocuparía realmente es que no nos criticaran, que no dijeran nada, que no tuvieran que sufrir, semana tras semana, la incomodidad de tener que ver y escuchar cómo Búsqueda sigue estando presente en la agenda masiva.

A todos los que quieren a Búsqueda, a los lectores de siempre, a los nuevos y a los de paso, a los actores políticos, empresariales, sindicales y de la sociedad civil con los que tenemos una relación respetuosa, aunque a veces tensa, a los críticos honestos y a los detractores, a todos ellos les decimos que seguiremos levantando esta bandera. Los que estamos a cargo de hacer que esta nave siga manteniendo su rumbo somos todos intrascendentes, así como fueron los que estuvieron y los que vendrán, al lado de lo verdaderamente importante: Búsqueda. Es ella la única que hace la diferencia y, en definitiva, también es de eso de lo que hablamos cuando hablamos de periodismo independiente.