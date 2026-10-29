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    El gobierno celebra el triunfo de Lula, pero le preocupa el nuevo cruce con Milei

    En vísperas de una nueva cumbre presidencial del Mercosur, la tensión entre los dos socios mayores del bloque se ahondó tras la derrota de Bolsonaro y su posterior huida de Brasil

    Lula da Silva tras resultar electo presidente de Brasil por cuarta vez, en la avenida Paulista de San Pablo.

    Lula da Silva tras resultar electo presidente de Brasil por cuarta vez, en la avenida Paulista de San Pablo.

    FOTO

    EFE/ Isaac Fontana
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el Poder Ejecutivo preocupa el deterioro de las ya lesionadas relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Lula y Javier Milei a partir del episodio Bolsonaro, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

    A comienzos de diciembre Uruguay será anfitrión de la próxima Cumbre del Mercosur, instancia en la que entregará la presidencia del bloque a Argentina. En esa oportunidad también se celebrará el primer Foro Empresarial Mercosur-Unión Europea desde que se puso en marcha el capítulo comercial del acuerdo firmado entre ambos espacios económicos. Está previsto que participe, entre otros, el comisario de comercio de la Unión Europea, Maros Sefcovic.

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    Festejo en la Huella de Seregni

    Antes del balotaje en Brasil, en el sistema político uruguayo había una suerte de consenso de que Lula perdería las elecciones.

    Entrada la tarde del domingo 25, dirigentes del Frente Amplio y el gobierno comenzaron a recibir buenas noticias del comando del Partido de los Trabajadores de Brasil. A las 19.30 tenían la certeza de que Lula había ganado. Orsi fue uno de los primeros presidentes en saludar a través de sus redes sociales al mandatario reelecto. “Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, escribió el jefe de Estado uruguayo en X a las 21.52 del domingo. Esa noche el Frente Amplio organizó un festejo por la victoria de Lula en la Huella de Seregni. “Es muy conmovedor para cualquier militante progresista que Lula haya ganado en Brasil y lo haya hecho por ese margen”, dijo a Búsqueda el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira.

    Bolsonaro cuestionó la prórroga que se dio al horario de votación y no reconoció su derrota.

    La información desde Brasil tomó otro cariz en los días posteriores. La Justicia le pidió a Bolsonaro el lunes 26 que entregara su pasaporte para evitar que abandonara el país mientras la policía lo investiga por varios posibles delitos. El excandidato a presidente cumplió esa orden, pero al día siguiente salió en un operativo que contó con el apoyo del gobierno argentino.

    El miércoles 28, Bolsonaro publicó una carta en sus redes sociales en la que agradeció a Milei y Donald Trump por ayudarlo a salir del país. En la primera versión de esa nota, además, se proclamó como el “verdadero presidente electo” de Brasil y denunció un presunto fraude electoral. Poco después borró esa carta y publicó otra casi idéntica, con la diferencia de que se autodenominó “líder” y no mandatario electo.

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