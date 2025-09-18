Del lado de las víctimas

Algo parece estar cambiando en la mirada sobre la privación de libertad de los adolescentes: sin caer en el romanticismo de la rehabilitación para todos, hay un plan humano que promete trabajo caso a caso y el adiós a la violencia; ojalá

¿Qué pensamos cuando pensamos en la Colonia Berro, o en cualquiera de los hogares que alojan a adolescentes que cometieron delitos? Violencia, piñas, malos tratos, castigos. Nos morimos por dentro solo de pensar que un hijo cometiera un delito y ese fuera su destino. Se nos revienta el corazón de imaginar lo que podría pasarle, cómo va a salir de ahí. Lo asociamos directamente a la cárcel de adultos y motivos no nos faltan. Sin ir más lejos, dos meses atrás, el Directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) separó del cargo para investigar a dos subdirectores del hogar Piedras después de que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo advirtiera sobre la existencia de abusos de distinto tipo. Submarinos, golpes, escupitajos en la boca. Malos tratos psicológicos, que no es poco, más cuando lo único que tenés alrededor son cuatro paredes, nada de amor y un futuro bastante oscuro. Muchos piensan que si cometió delito, se la tiene que bancar; si robó, si apuñaló, o peor, si mató, tiene que bancar. Parece ser la peor forma de encaminar una trayectoria que en muchos casos viene torcida desde la cuna. A la violencia, más violencia.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Sin embargo, algo parece estar cambiando. En la mirada, especialmente. Cuando el actual gobierno anunció que designaría al licenciado en Educación Jaime Saavedra al frente del Inisa, el beneplácito no tardó en manifestarse. Saavedra es respetado por gran parte del sistema político por su trayectoria en distintas áreas, entre otras, la Dirección Nacional del Liberado. Es verdad que su desembarco en el instituto no estuvo carente de polémicas. Sus diferencias con quien era el número dos, Eugenio Acosta, fueron tan firmes en la forma de abordar la situación del centro que existió la posibilidad de que Saavedra no siguiera. Pero el gobierno le redobló la confianza, Acosta renunció y en su lugar se contrató al independiente Daniel Radío, quien asegura tener visiones muy similares a la hora de encarar la atención a los adolescentes infractores. El trío se completa con el colorado Ángel Facchinetti. Primera vez en la historia, remarca Saavedra, que el gobierno cede la mayoría en el directorio de un organismo. Es raro, sí, pero si por una vez se puede eludir la cuota política en pos de la mejora de un área de la sensibilidad que el Inisa requiere, aleluya.

Para empezar, los directores coinciden en que el instituto que encontraron es bastante menos dramático que el que solemos imaginar. Que no es el mundo ideal, está claro, pero que al menos las cosas pueden mejorar sustancialmente en poco tiempo. Y lo más extraño de todo, sin pedir más dinero en el Presupuesto quinquenal. Ya lo había dicho tiempo atrás Saavedra en entrevista con Búsqueda. “Los problemas del Inisa no son de dinero ni de funcionarios, aunque puede ser que en algún rubro algún pesito falte o algún funcionario. Tenemos plata, tenemos funcionarios, tenemos infraestructura, tenemos una visión consolidada. Tenemos que hacer las cosas bien. No hay excusa”. Eso ya generó cruces con parte del sindicato de trabajadores, que consideran que sí necesitan más dinero, que los sueldos deben aumentar, así como la cantidad de funcionarios y su formación. Pero Saavedra no coincide. Asegura que reorganizando gastos y recursos se puede, que ya está en marcha un plan para refaccionar los centros y que tanto adolescentes como trabajadores puedan estar en lugares dignos. Está convencido del compromiso real de muchos de los funcionarios y les envía este mensaje: el que tenga alguna duda, reparo, planteo, diferencia, lo encontrará todos los viernes desde las 7.30 de la mañana en su oficina para conversar. El viernes o cualquier día, pero el viernes está dedicado especialmente a recibir a todo el que tenga algo para decir. Y sí, allí aparecerán los trabajadores desesperanzados, abatidos, deprimidos, hartos de contener situaciones violentas que se dan permanentemente. Saavedra asegura que habrá respuesta para todos.

Pero vamos a lo concreto. ¿Qué quiere hacer el nuevo presidente del Inisa? Con una baja notoria de internos desde 2014 a la fecha, que pasó de 800 jóvenes privados de libertad a 340, insiste en ampliar las medidas alternativas. Hoy hay unos 440 adolescentes en esa modalidad. Para lograr extenderlo, el plan es analizar caso a caso quiénes podrían pasar a un sistema de medidas no privativas de la libertad, que él garantiza que pueden cumplirse sin dificultades. Y el caso a caso incluye un trabajo con las familias, con las historias personales. Con tratar al infractor como persona y no como una cosa a la que hay que maltratar porque se portó mal.

Entre las propuestas también aparece el trabajo dentro de los centros con convenios con empresas, estudio, más visitas, más educación. Él lo plantea como una familia y una casa. Arreglamos esto, lo cuidamos. Tenemos un problema, lo hablamos y le buscamos solución. Sí, parece utópico, pero ¿por qué no intentarlo?