En los últimos 20 años, una sucesión de shocks erosionó la estructura del comercio global y amenazó la continuidad de las redes de abastecimiento. En 2017, Estados Unidos puso en marcha una política comercial unilateral y agresiva, centrada en su relación conflictiva con China. Detrás de esa disputa hay algo más profundo que aranceles: una competencia por el liderazgo global, expresado en el plano tecnológico. Desde 2025, con el segundo mandato de Trump, la incertidumbre sobre el sistema de gobernanza global se intensificó. En materia de reglas internacionales, la política comercial de esta administración rompió todo lo que podía romper. A ello se suman otros dos factores. Por un lado, un conjunto heterogéneo de políticas de mitigación del cambio climático que se trasladan a las reglas comerciales y usan el acceso a los mercados como mecanismo de disciplina, impulsadas sobre todo por la Unión Europea y otros países de la OCDE. Por otro, la multiplicación de conflictos geopolíticos con repercusiones globales.

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Un resultado ha sido la erosión del sistema multilateral representado por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un deslizamiento hacia la aplicación discrecional y unilateral de la política comercial y, más recientemente, un debilitamiento de la gobernanza global basada en las Naciones Unidas. La consecuencia práctica es más incertidumbre sobre las condiciones de acceso a los mercados. El primer ministro canadiense, Mark Carney, lo resumió en el Foro Económico Mundial de 2026 al plantear que las potencias medias deben responder diversificando sus vínculos y reduciendo las palancas de coerción económica que otros puedan usar en su contra.

Frente a ese repliegue, hay una tendencia de largo plazo en sentido contrario. Los países de Asia oriental, el Sudeste Asiático y Oceanía son protagonistas de lo que en la jerga especializada se denomina la “multilateralización del regionalismo”: anidar una red de acuerdos preexistentes en un único acuerdo plurilateral con mayor ambición liberalizadora. 2

Dos ejemplos ilustran el proceso. El primero es el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que siguió adelante sin Estados Unidos y sumó al Reino Unido. El segundo es la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), vigente desde 2022, que reúne a los 10 países de la ASEAN más China, Japón, Corea, Australia y Nueva Zelanda (ASEAN+5). Para los países pequeños, un mundo de políticas unilaterales es amenazante: son más abiertos y dependen de condiciones de acceso estable y previsible. Con una OMC debilitada, 3 participar en estas iniciativas puede ser una ruta atractiva.

El citado artículo estima los efectos potenciales del CPTPP y de la incorporación de nuevos miembros —China, Costa Rica, Ecuador, Ucrania y Uruguay— sobre el comercio, el ingreso y el bienestar de los países involucrados. Para ello, aplica una herramienta de frontera: el modelo gravitacional estructural dinámico propuesto por Anderson, Larch y Yotov (2020), que permite ir más allá del impacto inmediato de una rebaja de costos comerciales y capturar sus efectos sobre la inversión y la acumulación de capital a largo plazo. La relación entre comercio y crecimiento ha interesado a los economistas desde hace mucho, pero no hay consenso sobre su intensidad; el estudio busca aportar a un debate dominado hasta ahora por análisis estáticos. Además, incorpora datos nuevos del Banco Mundial sobre la profundidad de los acuerdos comerciales 4 y propone un método para identificar qué mercados explican las ganancias de cada país.

El CPTPP por dentro

La proliferación de acuerdos preferenciales desde comienzos de los años noventa complementó la liberalización multilateral, pero dejó un problema: hoy hay más de 300 acuerdos vigentes, con reglas dispersas. Las reglas de origen son el ejemplo más claro. Un país que integra varios acuerdos con exigencias distintas obliga a sus empresas a adaptarse a un mosaico de normas, lo que inhibe el aprovechamiento de la red. Los acuerdos más amplios, que anidan a los anteriores, permiten la acumulación diagonal de origen y simplifican ese laberinto.

El CPTPP es un ejemplo nítido. Fue ratificado por todos sus miembros originales en 2022 y el Reino Unido se incorporó en 2023. Reúne a 12 economías con niveles de desarrollo heterogéneos: Brunéi, Japón, Malasia, Singapur y Vietnam en Asia; Australia y Nueva Zelanda en Oceanía; Canadá, Chile, México y Perú en América; y el Reino Unido en Europa. Seis economías solicitaron formalmente su adhesión: China y Taiwán (setiembre de 2021), Ecuador (diciembre de 2021), Costa Rica (agosto de 2022), Uruguay (diciembre de 2022) y Ucrania (mayo de 2023). Recientemente, la lista de aspirantes se amplió (Indonesia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Argentina).

Es un acuerdo de integración profunda. Además de bienes y servicios, abarca disciplinas “detrás de la frontera” y objetivos vinculados al desarrollo sostenible, como medio ambiente y normas laborales. Según la base de datos del Banco Mundial, que tipifica 937 disposiciones en 17 áreas, el CPTPP contiene unas 600 disposiciones, muy por encima de los acuerdos previos entre sus miembros, que se ubican entre 300 y 430. El salto es especialmente notorio en inversión, competencia, compras públicas y propiedad intelectual.

Antes del CPTPP, sus miembros ya estaban unidos por 24 acuerdos bilaterales y plurilaterales, desde el acuerdo Australia–Nueva Zelanda de 1983 hasta el de la Unión Europea con Canadá de 2017. De las 110 relaciones bilaterales posibles, 69 ya estaban liberalizadas. El CPTPP, por lo tanto, actúa en dos márgenes: profundiza y unifica relaciones existentes (margen intensivo) y crea vínculos preferenciales nuevos (margen extensivo), sobre todo entre los países de América y Europa y los de Asia-Pacífico, que representan más de un tercio de las relaciones involucradas.

Un punto de partida desigual

Los candidatos llegan en situaciones muy distintas. Uruguay y Ecuador solo tienen acuerdos con los socios latinoamericanos del bloque. Costa Rica tiene tres relaciones liberalizadas (Canadá, Reino Unido y Singapur). Ucrania, apenas una, con el Reino Unido. China, en cambio, tiene acuerdos con casi todos los países asiáticos y con Chile y Perú, aunque no con Canadá, México ni el Reino Unido.

La protección arancelaria también es heterogénea. En 2017, Uruguay y Ecuador eran los países con aranceles aplicados más altos a sus importaciones, de entre 10% y 13% frente a socios sin acuerdo, mientras Vietnam aplicaba tarifas elevadas a los orígenes con los que no tenía tratado. Uruguay, Ecuador y Ucrania aparecen como las economías con menor densidad de acuerdos preexistentes, en contraste con Chile y Singapur.5 El gráfico muestra con claridad esa brecha: mientras Chile pasó de 29 a 71 socios preferenciales entre 1995 y 2017, Uruguay apenas pasó de 11 a 12.

Ese punto de partida —mucha protección, pocos acuerdos y escasa presencia en los mercados asiáticos— es precisamente lo que hace del caso uruguayo uno de los más interesantes del estudio. Cuánto puede ganar un país con ese perfil al integrarse a un bloque de estas características, y por qué canales, es la pregunta que responde el ejercicio cuantitativo, tema de una segunda columna.

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1. Ver Moncarz, P., Rovira, F., Villano, S. y Vaillant, M. (2026). “The dynamic effects of the CPTPP and new member accessions”, International Economics, 188, 100754. Este artículo se basó en uno previo terminado en 2024. Este último fue solicitado al Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y contó con el apoyo del Programa Pharos de la Academia Nacional de Economía (ver https://www.acadeco.com.uy/src/admin/uploads/archivos/Impactos_del_CPTPP.pdf).

2. El término proviene de Baldwin y Low (2009). En la jerga de la OMC, “regionalismo” es sinónimo de acuerdos preferenciales, que en su origen tenían un patrón regional que luego se fue diluyendo.

3. Una encuesta de la Hinrich Foundation a más de 27.000 responsables de política, académicos y profesionales (Yap, 2025) encontró que más de 80% considera que la OMC necesita reformas y casi 95% ve en las tensiones geopolíticas una amenaza para el sistema multilateral.

4. Fontagné et al. (2023) y Fernandes, Rocha y Ruta (2023), que clasifican los acuerdos según su profundidad mediante un algoritmo de agrupamiento.

5. Datos de la Global Tariff Database de Feodora Teti (Teti, 2024) para bienes agrícolas y manufacturas. Aranceles y márgenes de preferencia son medidas parciales de protección: Japón y Canadá recurren, además, a cuotas, aranceles específicos y barreras técnicas, sobre todo en agricultura.