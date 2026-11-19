La Dirección General Impositiva (DGI) denuncia defraudación tributaria y Fiscalía no actúa; hay decenas de casos sin avances y algunos sin siquiera tener un fiscal designado para investigar

La secretaria antilavado, Sandra Libonatti, dijo días atrás, durante una actividad pública, que sentía frustración por la falta de resultados en el combate al lavado de activos. Mencionó sectores de la economía en los que hay que mejorar los controles y otros en los que, pese a haber contralor, las fallas están en la investigación.

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La Dirección General Impositiva (DGI) denuncia defraudación tributaria y Fiscalía no actúa. Hay decenas de casos sin avances y algunos sin siquiera tener un fiscal designado para investigar. Por otro lado, según Libonatti, no están logrando detectar casos de lavado en el sector inmobiliario, pese a que cada vez hay más desarrollos millonarios en distintas partes del país. Todos los especialistas coinciden en que algunos de esos emprendimientos pueden ser, a priori, ámbitos en los que se produce el blanqueo de capitales, pero nadie se mete a investigarlos. Ni hablar de la ausencia total de capacidad del Estado para atrapar el dinero sucio que se mueve a través de criptoactivos.

Las investigaciones de lavado son complejas. Es más fácil atrapar a un ladrón de celulares que queda filmado por alguna de las tantas cámaras de seguridad que a un profesional que montó una estructura de sociedades anónimas para ocultar al dueño del dinero que transfiere. El primero seguramente no tenga cómo pagar un buen abogado y terminará acordando con la Fiscalía un juicio abreviado con condiciones que quizás no tenga claras. El segundo, si por ventura lo pescan, conseguirá un buen estudio con un ejército de abogados y quizás también llegue a un acuerdo, pero con condiciones tal vez más ventajosas.

A su vez, es mucho más fácil para una persona que mueve millones de dólares y que muchas veces tiene acceso directo a una parte importante del poder político elaborar estrategias para quedar fuera del radar y, de esa forma, alejar cualquier posible investigación en su contra. El reparto de dinero tiene un papel central en estas estructuras de lavado y, con frecuencia, sirve como para crear una muralla alrededor de los lavadores que es muy difícil de atravesar.

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo trata de empujar investigaciones, pero las fiscalías y la falta de coordinación entre oficinas del Estado conspiran contra la obtención de buenos resultados. De ahí, al parecer, la frustración de Libonatti.