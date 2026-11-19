La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió pagar una partida extraordinaria a los funcionarios del Poder Judicial . Se trata de un monto adicional de $ 26.000 nominales que percibirán los trabajadores en los salarios del mes de noviembre. La partida se incluirá en el presupuesto bajo el concepto de “compensación por alimentación”.

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La resolución de la Corte, adoptada por los ministros en el acuerdo del jueves 12 —a la que accedió Búsqueda —, establece que la partida especial se pagará con créditos excedentes del rubro 0, que corresponde al pago de servicios personales. Esto corresponde a créditos que no se ejecutaron por vacantes que no fueron cubiertas, explicó la presidenta de la Corte, Doris Morales, a Búsqueda .

El monto sobrante se distribuirá entre los funcionarios de “todos los escalafones, sin excepción”, dice la resolución, salvo “quienes se encuentren sumariados con retención total o parcial de haberes”.

Información proporcionada por la Corte ante la consulta de Búsqueda indica que se trata de una medida “de carácter excepcional, que no supone la creación de una compensación permanente ni genera derechos a futuras distribuciones”. También indica que la definición adoptada tuvo presente “el esfuerzo sostenido de sus funcionarios para asegurar la continuidad de los servicios” en un contexto de restricciones presupuestales en funcionamiento e inversiones y sobrecarga de trabajo producto de ausencias de funcionarios por certificaciones médicas. La partida extraordinaria se entendió como un “reconocimiento institucional al compromiso y esfuerzo de los funcionarios”.

Durante la discusión del Presupuesto Nacional en 2025 y de la Rendición de Cuentas este año, los ministros de la SCJ pidieron un incremento de recursos para, entre otras cosas, crear nuevas sedes especializadas en violencia de género, realizar mejoras edilicias y reforzar la seguridad de las sedes. Desde hace varios gobiernos el Poder Judicial no obtiene incrementos a su presupuesto, lo que ha llevado a que sus autoridades denuncien una situación de precariedad que obstaculiza el funcionamiento de la Justicia.

Partida especial es el resultado de una “lucha” sindical

La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay informó en un comunicado a sus afiliados que el pago extra que percibirán no es fruto de la “casualidad” ni es una “concesión” de la máxima autoridad del Poder Judicial, sino que es el resultado de la “lucha” del sindicato por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores judiciales.

La presidenta de la Corte dijo a Búsqueda que el “reparto” de dinero sobrante entre los funcionarios era una práctica habitual tiempo atrás y que, en los últimos años, dejó de implementarse. Eso llevó a que los funcionarios “reclamaran con más fuerza” que se vuelva a distribuir, dijo.

“Después de varias discusiones, decidimos que de nuevo se iba a repartir ese excedente. Los funcionarios siempre están reclamando ese dinero y, hablando coloquialmente, se arma lío si no se hace el reparto. Aunque eso no tiene por qué influenciar (la decisión) es un elemento a tener en cuenta”, indicó. Los funcionarios “se quejan porque faltan cosas en el servicio, pero después quieren la plata para ellos”, añadió.

Por otra parte, Morales señaló que hasta el año pasado la Corte no podía redistribuir fondos del rubro servicios personales a otras áreas. Efectivamente, en la Ley de Presupuesto aprobada en 2020 (N.º 19.924), se limitó la posibilidad de la Corte de destinar dinero del rubro 0 a gastos de inversión o de funcionamiento, ya que se exigía autorización previa del Ministerio de Economía. Sin embargo, esa restricción se eliminó en la Ley de Presupuesto Nacional aprobada en 2025.

“Este año sí se podría haber hecho”, reconoció Morales. “Pero ya sobre el final del año no da el tiempo para ejecutarlo en inversiones u otros rubros. Sería difícil. Entonces, o se reparte o queda ahí”, explicó.

La decisión de la Corte fue bien recibida por los funcionarios, pero también fue criticada. “Si les sobra dinero, podrían usarlo para arreglar los edificios que se caen a pedazos”, comentó a Búsqueda una trabajadora del Poder Judicial. En la misma línea, otra fuente objetó que resulta “contradictorio” que los ministros de la Suprema Corte de Justicia reclamen al sistema político que no tienen dinero suficiente para el funcionamiento de los servicios y para el mantenimiento de la infraestructura y luego decidan gastar un excedente de dinero en una partida especial para los funcionarios.

Críticas al INAU por distribuir excedente entre funcionarios

Otros organismos públicos también han otorgado partidas especiales a sus funcionarios y han recibido críticas del sistema político.

El año pasado, la decisión de las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) de distribuir entre sus funcionarios $ 140 millones que sobraron de su presupuesto de 2025 causó controversia y fue objeto de reproches en el Parlamento. El senador del Partido Nacional Javier García llegó a proponer una modificación legal que impida que se use dinero excedente “discrecionalmente” para “repartirlo a fin de año” entre los funcionarios. El vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes, argumentó en el Parlamento que no se trataba de una práctica nueva ni exclusiva del INAU.

En tanto, aunque no estuvo vinculado a un excedente de presupuesto, un convenio colectivo firmado entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos de los entes autónomos y servicios descentralizados a fines del año pasado estableció el pago a los funcionarios de dos “partidas especiales por única vez”, por un total equivalente a unos US$ 4,2 millones.

Consultada sobre las eventuales críticas a la decisión, Morales dijo que las entiende y que desde “afuera lo vería igual”. Pero sostuvo que hay cuestiones administrativas que dificultan una mejor ejecución del gasto y reiteró que no otorgarlo puede generar conflictos con los funcionarios. Añadió que, a su entender, lo central es evitar que haya dinero sobrante: “Mi propósito es que no se genere el excedente. Soy partidaria de que se gaste todo el presupuesto, con una previsión anual que permita usar el dinero en otras cosas”.

Otras partidas especiales

Los funcionarios judiciales reciben otras partidas especiales, que están previstas por ley. Por ejemplo, en setiembre la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial informó a los funcionarios que, “dada la existencia de saldo disponible por concepto de recaudación del tributo tasa judicial”, se dispondría un pago adicional al salario del 3% en octubre y de un 2% en noviembre. Esta partida no incluye a todos los funcionarios, ya que no la cobran jueces ni defensores públicos.

En este caso, el destino de la recaudación de la tasa judicial está previsto por la ley 16.462, que establece, a su vez, a qué escalafones les corresponde cobrarla.