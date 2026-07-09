El dilema de la oposición

Se terminaron las dudas y las especulaciones. La rendición de cuentas del gobierno finalmente no será de aumento cero y tendrá un incremento de US$ 31 millones exclusivamente destinado a la primera infancia más vulnerable. Nadie podría pensar que esto es una mala noticia. La forma de financiar este aumento puede tener sus cuestionamientos según quien lo analice, pero el fin es más que necesario. Urgente, diría.

Sin embargo, ahora la oposición enfrenta un dilema difícil. Muchos de sus dirigentes ya anunciaron que no comparten parte del contenido del proyecto y por estas horas definirán si lo acompañan, si lo votan solo en general y parte del articulado, si votan en bloque o si cada uno tomará sus propias decisiones. Es sabido que el Frente Amplio necesita dos votos en la Cámara de Diputados para poder habilitar la discusión del proyecto en general y así pasar a discutir el articulado. Y esos dos votos no están asegurados, hasta el momento, por parte de ningún partido opositor.

Las explicaciones han sido variadas. Desde quienes consideran que el texto es una mini Ley de Urgente Consideración por la cantidad de temas que abarca y que no tienen directamente que ver con una rendición de cuentas —eso pasa habitualmente, no es novedad— hasta quienes sostienen que el gobierno tendría que mostrar un talante más negociador para lograr el apoyo necesario para aprobar el proyecto en general y, luego sí, discutir cada artículo. Es cierto, el gobierno debería intentar convencer sobre el contenido del texto y no ir a negociar dos votos a cambio de algún apoyo en cualquier proyecto o deseo de dos legisladores de la oposición. Sería mucho más sano para el elenco parlamentario que la rendición, que redistribuye dineros, que busca priorizar a la infancia, la seguridad, las personas en situación de calle y la educación, lograra consensos importantes. Pero para eso hay que superar la meta necesaria de los dos votos y buscar que se apoyen al menos los puntos más importantes, en especial los que tienen que ver con esos cuatro temas puntuales.

El ambiente existente en el Palacio Legislativo no viene siendo el mejor desde hace tiempo. Gobierno y oposición se enfrascan en discusiones pequeñas en las que parece que se les va la vida mientras la población sigue esperando acuerdos y soluciones.

Pero, a pesar de esto, hay un punto a favor de la oposición en los últimos temas que han involucrado al presidente Yamandú Orsi: la camioneta y la falta de regularización de las reformas en su casa. A pesar de varias críticas, en algunos casos furibundas, el tono en general ha sido el de cuestionar sin quebrar. Cuidar la institucionalidad, le llaman, y no se pone en jaque la figura del presidente. Nadie ha dicho públicamente, por ejemplo, que alguno de esos dos temas —uno más grave que el otro, de acuerdo a cómo se lo mire— deba hacer caer al presidente. También es verdad que muchos dicen: “Si Orsi renuncia, se viene lo peor”, en referencia a la vicepresidenta Carolina Cosse, quien recoge poca simpatía en el arco opositor. Mucho menos simpatía que el presidente, a quien, a pesar de los vaivenes, los errores y los cuestionamientos, muchos siguen respetando. A pesar de la falta de explicaciones que persiste, hay una especie de acuerdo en no tirar más de la piola que lo que la piola resiste.

Entonces, el gobierno tendrá que negociar, sí, para lograr apoyos. Y tendrá sus puntos innegociables que dejará claro en la discusión previa. Pero también es verdad que aparece una incomodidad difícil para el resto de los partidos.

¿Con qué argumento un legislador diría que no apoya el incremento de partidas para los niños más pobres? ¿Cómo, si en la campaña electoral la expresión “pobreza infantil” fue la más repetida en cada acto político? ¿Cómo, si se supone que es el desvelo de todos los partidos? Es difícil no levantar la mano con un argumento admisible.

Hay algunas preguntas que se hace parte de la dirigencia opositora que tienen que ver con la forma en la que se financiará ese incremento presupuestal. Y tienen razón cuando advierten que el gobierno previó un crecimiento de 2,4% en el Presupuesto quinquenal y no logró acercarse a esa meta. Mejor dicho, quedó bastante lejos. Entonces, a la duda le asiste razón. Y también es lógico pensar en un posible aumento de impuestos por algún lado si la cosa no marcha como el gobierno espera. De hecho, ya ha sucedido en casos concretos y es una de las principales críticas. Incluso para financiar el aumento a las transferencias se deja de exonerar el Imesi a los autos eléctricos con valor de mercado superior a los US$ 28.000, aproximadamente. Y eso a la oposición no le gustó nada.

Todo eso es cierto, pero insisto. ¿Cómo se le dice que no a un plan que advierte que impactará rápidamente en los hogares más pobres y logrará sacar de la pobreza al 25% de los niños entre 0 y 3 años? Puede salir mal, claro. Pero es una medida de impacto real que, si el gobierno logra ejecutar realmente, cambiará la vida de muchas familias.

Los dos votos no estarán en Identidad Soberana. Ya lo anunciaron. La postura de Cabildo Abierto aún no ha sido pública, así que todo está en manos del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, al menos en este momento. La oposición, en caso de votar el proyecto en general, habilitará la discusión de cada artículo y ahí sí podrá votar o no lo que entienda conveniente. Podrá hacer notar sus diferencias con reasignaciones o artículos concretos y no votarlos en particular. Son 366, hay tela para cortar. Pero decir que no al proyecto en general y dejar sin efecto la intención de la unificación de transferencias y destino exclusivo a los hogares más pobres con niños de hasta 3 años es una decisión dura. Salvo que la oposición tenga una propuesta mejor, que hasta el momento no conocemos. Si la hay, es hora de proponerla. Hay temas que necesariamente deben trascender el cálculo electoral. Y este es uno. Seguramente el más importante.