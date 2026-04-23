El discreto encanto de la incertidumbre

Washington D.C., 24 de abril de 2036. (De nuestras agencias). El presidente Trump ordenó hace 48 horas la liberación completa del estrecho de Ormuz, pero cumplido ese plazo, se anunció que el gobierno de Irán dispuso que el estrecho de Ormuz continúe cerrado al paso de las embarcaciones petroleras fondeadas desde hace más de diez años en esta conflictiva región.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En efecto, el principal protagonista de esta situación es el presidente vitalicio de los EE.UU., Donald Trump, quien al comienzo del conflicto, y próximo a las elecciones de su país, envió un mensaje al Congreso en el que pidió que se le extendiera el mandato hasta que la situación se resolviera. Como era de esperar, el voto sobre la solicitud fue negativo y, como era de esperar también, Trump dictó un decreto de “medidas prontas de seguridad” que extiende su mandato sin límite y fija como posible finalización, de forma ambigua, “el día en que a mí se me dé la gana de terminarlo, y no tengo idea de cuándo ocurrirá esto”.

Ya entonces la situación entre los EE.UU. e Irán era muy tensa, se habían producido bombardeos y enfrentamientos bélicos tremendos. Los ataques norteamericanos habían eliminado a varios clérigos y ayatolás que comandaban el país, pero cada vez que caía el que mandaba, como hongos, surgían sus sucesores, y siempre había un ayatolá al frente del gobierno. Los comunicados del gobierno iraní informaban que “su eminencia el mulá Mohammed Bin Pindongah ha fallecido en un ataque salvaje de los desgraciados esbirros del asesino Trump, pero ya está al mando desde hoy el ayatolá Ibrahim Bin Pelushit, quien conducirá a nuestro pueblo al triunfo final contra el imperio del mal”. Y así sucesivamente, siempre había un personaje de barba blanca y turbante negro al frente del mando supremo.

El asunto es que el estrecho de Ormuz seguía cerrado, y el precio del petróleo, que entonces subió al inicio del conflicto de 60 a 100 dólares por barril, ya se encuentra en los 1.000 dólares por barril, lo cual ha generado una crisis inédita en el mundo. Los automóviles a nafta han dejado de circular en casi todo el mundo, y China, principal fabricante y exportador de autos eléctricos, ha multiplicado sus reservas hasta cifras nunca antes vistas. El líder chino Xi-Jinping ha manifestado, no obstante, su preocupación por la crisis de Oriente Medio en un comunicado en el que expresó que espera que termine antes de fin de siglo; además, aprovechó para anunciar que Temu tiene una oferta de enchufes domiciliarios para cargar autos eléctricos con 15% de descuento si se paga con Xi-Jin Card, hasta en 12 cuotas sin recargo.

Esta década que ha transcurrido desde el inicio del conflicto (que tiene, además, como teloneros a Israel y el Líbano, que se bombardean semanalmente para que no deje de sonar el ruido de las bombas mientras Irán y EE.UU. se reúnen a discutir la tregua en Pakistán) ha tenido múltiples derivaciones laterales.

Por ejemplo, la guerra generada por la invasión rusa a Ucrania ha tenido ya 127 ceses de los enfrentamientos durante “exitosas” negociaciones, que siempre terminan en lo mismo: uno u otro de los contendores rompe la tregua tras un ataque sorpresivo en uno u otro de los territorios en conflicto, lo cual motiva, entre otras cosas, festejos, hurras y vivas de los fabricantes de armamentos, que se reúnen en un castillo suizo, único lugar en Europa donde hay calefacción, a brindar por el éxito y la suba de sus acciones en la Bolsa. En este conflicto también participa Trump, quien, cuando se trata de este tema, habla con Putin, recibe a Zelenski y luego emite uno de sus famosos mensajes por internet, en el que expresa que la guerra ya está por terminar y que se espera que en breve se firme la paz. Luego, parte de la Casa Blanca hacia Mar-a-Lago, para coordinar el derrocamiento del gobierno cubano, la inminente caída del salvaje régimen nicaragüense, y celebrar las crecientes exportaciones de petróleo venezolano; asegura además que a la brevedad se liberará a todos los presos políticos y que María Corina Machado volverá a Venezuela cuando termine el mandato de Delcy Rodríguez —declarada presidenta constitucional electa por un decreto estadounidense—, y que, en menos de una semana, se anunciarán las elecciones libres en ese país, mientras afirma que Maduro sigue preso y su juicio avanza a gran velocidad, luego de lo cual será condenado a muchos años de cárcel.

Una vez cumplido ese compromiso informativo tan claro como contundente, Trump decidió, como en reiteradas oportunidades, reanudar el conflicto en el Golfo Pérsico y ordenó bombardear un barco iraní que transportaba camellos en pie con destino a Arabia Saudita, oportunidad en la que murieron todos los camellos y también los marineros iraníes. No obstante ello, Trump emitió un comunicado en el que anunció que las fuerzas estadounidenses habían hundido un sospechoso buque iraní que presumiblemente transportaba minas náuticas submarinas que iban a ser instaladas en el estrecho de Ormuz, para hacer volar a las naves norteamericanas que vigilaban la zona. Y, claro, a continuación Irán emitió un comunicado informando que, mientras los norteamericanos bombardeaban una lancha de carga, los buques iraníes habían fortalecido su dominio en el estrecho, que permanecería cerrado.

Esta conflictiva situación mundial tiene en ascuas al mundo entero, y el protagonismo multifacético y controversial de Donald Trump no deja de asombrar al mundo.

Algunos de sus asesores le han recomendado que tome precauciones, debido a que su actuación ha generado muchas resistencias y críticas en muchas regiones del planeta, pero él se siente seguro y va para adelante.

No obstante, anteayer, mientras estaba en la Casa Blanca, interrumpió una reunión de trabajo para ir al baño y, para su sorpresa, encontró en los azulejos una inscripción manuscrita con un drypen azul que decía: “Mañana no vengas, que hay tiroteo”.