Perú: incertidumbre en el resultado de las elecciones presidenciales ante un empate técnico

“Pueblo peruano, hoy en esta noche bendita, el Perú de todas las sangres viene anteponiendo la voluntad primaria de la recuperación de la democracia para todos los pueblos”.

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El izquierdista Roberto Sánchez habló desde un balcón en un local partidario en el centro de Lima ante sus entusiasmados seguidores, minutos después que un conteo rápido lo colocaba en primer lugar en la disputa por la presidencia con la derechista Keiko Fujimori, hija del fallecido dictador Alberto Fujimori.

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Pero la ventaja que le otorga este conteo rápido es estrecha, 50,3% contra 49,7%, una diferencia dentro del margen de error, por lo que se trata de un empate técnico.

El progresista Sánchez ha planteado la elección entre defensa de la democracia y el autoritarismo fujimorista.

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Keiko Fujimori habló después de su rival. Lo hizo en un breve mensaje ante la prensa, sin aceptar preguntas. Dijo que nada estaba decidido y demandó esperar el resultado oficial. “Nos encontramos en un empate técnico, hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón serán días largos hasta conocerlos”.

La candidata de la derecha dijo que si se confirma el resultado aceptará su derrota. En las elecciones de 2016 y 2021 que perdió no lo hizo y buscó impugnar el resultado.

Sánchez se mostró confiado en que su triunfo será confirmado, pero dijo que esperará el resultado oficial antes de proclamar su victoria.

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Festejos en los dos bandos

Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

“Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre”, aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.

Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó este domingo en la cárcel.

“Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)”, dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.

La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.

FUENTE:RFI