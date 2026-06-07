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    Irán ataca Israel, pone en jaque la negociación de paz y obliga a Trump a pedir contención a Netanyahu

    Israel recibió el domingo 7 de junio un ataque con misiles iraníes por primera vez desde el alto el fuego del 8 de abril. El Ejército israelí aseguró que seguirá operando en todo el Líbano, mientras Irán advirtió que responderá con mayor dureza si hay nuevos ataques. Trump, que cree que la escalada complica las negociaciones con Teherán, dijo que pedirá moderación a Netanyahu

    Una mujer sostiene una fotografía del difunto Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei, mientras la gente se reúne durante una manifestación tras el ataque iraní contra Israel, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 7 de junio de 2026.

    Una mujer sostiene una fotografía del difunto Líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei, mientras la gente se reúne durante una manifestación tras el ataque iraní contra Israel, en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 7 de junio de 2026.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Ejército de Israel indicó el domingo 7 de junio que había sido blanco de fuego iraní por primera vez desde el alto el fuego anunciado el 8 de abril.

    Según el Ejército, las sirenas de alerta sonaron en amplias zonas del norte y centro de Israel, incluidas las ciudades de Haifa, Cesarea y Hadera.

    Embed - Claves de la actual escalada entre Irán e Israel pese al alto el fuego

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    Pocos minutos después de su primer comunicado, emitió un segundo, en el que indicaba que “se lanzó una nueva andanada de misiles contra el Estado de Israel”.

    Irán había ya amenazado el domingo con atacar intereses estadounidenses e israelíes en Oriente Medio tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut que dejó dos muertos.

    Israel, como primera medida, canceló las clases. “Tras la evaluación de la situación (...) no se pueden llevar a cabo actividades educativas”, declararon en un comunicado conjunto el Ministerio de Educación y el Comando del Frente Interno (rama del ejército).

    Las fuerzas de Israel “continuarán sus operaciones en todo el Líbano”

    El Ejército israelí anunció el domingo que había interceptado todos los misiles disparados desde Irán y añadió que había detectado nuevos lanzamientos.

    Por su parte, Irán afirmó que sus ataques con misiles contra Israel eran solo una “advertencia”, y añadió que cualquier agresión posterior se encontraría con una “respuesta más enérgica”.

    “La operación de esta noche es una advertencia. Si se repiten tales agresiones, la respuesta será más amplia y tendrá como objetivo a todos los objetivos estadounidenses-sionistas en la región de Oriente Medio”, sostuvo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el ejército ideológico de la República Islámica de Irán, en un comunicado.

    Embed - Irán ataca a Israel: ¿tambalean las negociaciones de paz con EE. UU.?

    Irán ha cometido “un grave error al elegir una vez más el camino del terrorismo”, respondió Effie Defrin, portavoz del Ejército israelí, en un breve discurso televisado. “No permitiremos que continúen los ataques con armas contra los ciudadanos del Estado de Israel”.

    El Ejército israelí continuará sus operaciones “en todo el Líbano” e “intensificará la presión” sobre el movimiento islamista libanés Hezbolá, añadió.

    “Atacamos (los suburbios del sur de Beirut) en respuesta al incesante fuego de Hezbolá contra los asentamientos israelíes del norte”, añadió.

    Embed - Informe desde Beirut: Israel lanza ataques "quirúrgicos" contra Hezbolá en suburbios

    “Voy a llamar a Bibi enseguida”

    Según informó el medio Axios, Trump declaró de inmediato que planeaba llamar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para pedirle que no tomara represalias.

    “Voy a llamar inmediatamente a Bibi (apodo de Netanyahu, nota del editor) para decirle que no tome represalias. Israel ya tuvo su ataque e Irán también. No necesitamos otro”, dijo el presidente estadounidense, según el periodista de Axios Barak Ravid, quien afirmó haber hablado con él por teléfono.

    “Estamos a punto de concluir un acuerdo definitivo con Irán. Será un buen acuerdo. No quiero que fracase por lo que está sucediendo ahora”, agregó, según la misma fuente que publicó el mensaje en su cuenta X.

    En otra entrevista con un periodista de Fox News, Donald Trump afirmó que los ataques iraníes “no ayudarán a las negociaciones”.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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