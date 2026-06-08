Ministro Gabriel Oddone en París: gestos hacia la OCDE, diálogo con finlandeses y un pronóstico mundialista

Además de realizar gestos de simpatía hacia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su reciente visita a París el ministro de Economía mantuvo reuniones con autoridades de Finlandia e Israel. A días de empezar la Copa del Mundo, también habló de fútbol y dio su pronóstico para Uruguay.

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Invitado por la OCDE, Gabriel Oddone disertó el martes 2 en el decimoctavo Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe. Allí resaltó la “diversificación de riesgos” que hizo Uruguay en los últimos 40 años con gobiernos de distintos partidos políticos, pero contrastó eso con los “enormes desafíos” que enfrenta el país. “Si nosotros no mejoramos la productividad del trabajo, no mejoramos la capacidad de atraer inversión, es muy difícil que seamos competitivos”, advirtió.

En los dos días siguientes, el ministro participó en la Reunión anual del Consejo Ministerial de la OCDE. Ese es el foro de más alto nivel de la organización, al que asisten ministros de Economía, Finanzas, Relaciones Exteriores y Comercio de sus 38 miembros, así como representantes de países socios de la OCDE. Uno de los documentos aprobados en ese cónclave repasa los avances de un marco estratégico, aprobado en 2025, de colaboración y apoyo del organismo a América Latina y el Caribe.

Paralelamente, Oddone mantuvo una reunión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. Según el comunicado que divulgó el Ministerio de Economía el viernes 5 al cierre del viaje parisino del jerarca, en esa instancia intercambiaron sobre “la realidad de Uruguay y los acuerdos de cooperación que el organismo mantiene con el país”.

El ministro también conversó con Luiz de Mello, director de la Subdivisión de Estudios por Países del Departamento de Economía de la OCDE.

El viaje a París hizo postergar el envío al Parlamento del proyecto de ley de competitividad e innovación, una de las prioridades en la agenda de la cartera que encabeza Oddone; a eso se abocará ahora a su regreso, además de la próxima iniciativa de Rendición de Cuentas, para cuya presentación falta menos de un mes.

¿Uruguay camino a la OCDE?

En los últimos años Uruguay se incorporó a varios comités de la OCDE y, con distintos gobiernos, hubo señales ambiguas respecto al interés de incorporarse como miembro de la organización, integrada mayoritariamente por países ricos. Oddone opina que dar ese paso sería algo positivo porque supondría alinearse a buenas prácticas en distintos ámbitos, pero tiene claro que plantearlo sería tirar un gato sobre la mesa del oficialismo frenteamplista.

Desde la OCDE han transmitido que ven a Uruguay, y a Singapur, como los candidatos a la membresía más firmes. Pero el ministro optó por una estrategia pragmática después de visitar la sede parisina en diciembre del año pasado: acordó que la organización evaluará qué debería hacer el país si tomase la decisión de incorporarse, para eventualmente tras eso plantearlo dentro del gobierno como una opción, contó en el marco de una entrevista con Búsqueda efectuada en enero pasado.

10b8fbe3-1404-4298-a31f-4e07b8a9aa6b (1) Oddone participó en el Consejo Ministerial de la OCDE, en París. OCDE/MEF

Como parte de la misión de la semana pasada en París mantuvo una reunión con el ministro de Economía e Industria de Israel, Nir Barkat y, acompañado por la viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, se reunió con autoridades finlandesas (el ministro de Comercio Exterior y Desarrollo de Finlandia, el director de Política Comercial del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el primer secretario del Ministerio de Asuntos Exteriores), de donde provienen los capitales de UPM, una de las mayores inversiones extranjeras alojadas en Uruguay.

El acuerdo con Europa

Durante esta misión parisina Oddone dio una entrevista de poco más de diez minutos al canal Francia 24 en la que lo interrogaron por las relaciones con Estados Unidos y Europa, y cómo convive el Uruguay gobernado por el Frente Amplio con gobiernos de varios países de la región que han virado a la derecha política.

Acerca del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que tras décadas de negociaciones entró en vigor en mayo pasado, le dio un valor más que comercial; “es un enfoque de civilización” que refleja “visiones similares” de Uruguay con “muchos países” de Europa sobre cómo regular la economía o los mercados. Más allá del “reto para todo el sector agrícola” de ambos bloques, el ministro ve este tratado como “una oportunidad extraordinaria” para los sectores de la carne y el arroz uruguayos. “Cuando miremos los próximos 10 años, veremos que es un muy buen acuerdo para las dos partes”, más allá de los “desafíos de transición”.

El Uruguay luchador y el Mundial

La entrevista con el canal francés terminó con un par de preguntas alusivas al Mundial que está por comenzar en Norteamérica. Primero, le pidieron una explicación “como economista”, de cómo un país de 3,4 millones de habitantes “logra competir de manera consistente en el fútbol mundial” y es uno de los “favoritos” en su grupo junto a España.

Oddone dio dos explicaciones. “Una es técnica. En Uruguay es imposible que un jugador muy bueno no sea captado por el sistema. La capacidad del sistema para captar muy buenos jugadores en todos los niveles de competencia es extraordinaria. Porque todos juegan al fútbol”.

La segunda explicación es el peso del “orgullo” para “un país de tres millones de personas”, sostuvo. Argumentó: “Cada partido para nosotros es como una batalla. Es normal, somos un país muy pequeño, no tenemos guerras o cosas así. Tenemos países demasiados grandes a nuestro alrededor, así que donde ponemos toda la energía, todo el esfuerzo que tenemos es en el fútbol. (…) Luchamos siempre. Esa es la razón a lo largo de nuestra historia”.

El entrevistador le pidió un pronóstico: “Creo que debemos avanzar la primera ronda, pero después tenemos que ver”, contestó.

Oddone es aficionado al fútbol. En la adolescencia, viviendo en México con sus padres, jugó en clubes de barrio —el Corinthians y el Atlético Mineiro, nombres que tomaron por la fascinación popular con el Brasil de Pelé campeón del Mundo de 1970— y es hincha del Club Nacional de Fútbol.