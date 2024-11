Estrellas fugaces

Con ese discurso, primero logró ganar la elección interna colorada frente al expresidente Julio María Sanguinetti y luego posicionarse como el principal socio del mandatario Luis Lacalle Pou en la nueva coalición de gobierno. En poco menos de un año, ocupó un lugar central en la política local, pero duró muy poco. Fue elegido por Lacalle Pou como canciller y no llegó a mantenerse ni un año en ese cargo. No se sintió cómodo en ningún momento. Por lo bajo decía a alguno de sus allegados que los métodos utilizados por quienes ostentan el poder público no iban con él, que no quería formar parte de ese mundo que veía como mezquino.