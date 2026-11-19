Hace justo una semana me subía a un avión en Barcelona. Al sentarme vi que el sol brillaba en un cielo despejado, y pensé que si los vientos eran propicios en algo más de 15 horas estaría aterrizando en Montevideo. Pero los vientos no fueron propicios y, después de casi tres horas detenidos en la pista, nos pidieron que abandonáramos la aeronave. Algunos, como yo, también abandonamos la ilusión de llegar a tiempo para abordar nuestra próxima conexión.

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Nadie lo dijo oficialmente, pero se supo que ese día hubo amenazas de bomba en El Prat y en otros aeropuertos europeos. Ese “nunca nos lo dijeron” no es un detalle menor: es una constante. Porque lo más eficaz de estos ataques no es el daño que causan, sino que nos hagan dudar si fueron ataques. Y ahí está lo que quiero decir: el peligro no es que nos ataquen, es que lo tomemos como una simple mala suerte. Mi vuelo no fue el único. En Estados Unidos se reportaron interrupciones por “circunstancias inesperadas” vinculadas a posibles fallas o tal vez ciberataques. Unos días antes, en Francia, cientos de supermercados habían sufrido ataques contra sus sistemas de refrigeración: controles manipulados a distancia, cámaras convertidas en hornos, pérdidas millonarias, maquinaria destruida. La idea es poética y a la vez siniestra: el enemigo ya no necesita bombardear el supermercado, le basta con subir el termostato. En estas semanas decenas de escuelas italianas, irlandesas y escocesas recibieron amenazas de bomba. No se encontró ningún artefacto, pero se instaló algo más difícil de desactivar: el miedo. A eso se suman filtraciones en organismos de seguridad estadounidenses y robos millonarios en plataformas de criptomonedas.

Puede que nada de esto responda a una misma operación, puede que algunos sean delincuentes, otros serán bromistas o Estados enemigos. Y justamente ese es el punto: no hace falta un único cerebro ni un plan universal para que el patrón funcione. Alcanza con provocar la sensación generalizada de que todo puede ser vulnerado, desde un aeropuerto hasta una escuela, desde la góndola refrigerada hasta la cuenta donde guardamos los ahorros. Dicen que el mundo ya entró en una fase experimental de esta modalidad bélica de guerra híbrida, que ya no hace falta invadir un país para causarle un disgusto: basta con entrar en sus programas. Los ataques informáticos tienen consecuencias domésticas tan concretas como una escuela evacuada, un supermercado sin frío, una cadena de distribución alterada o mi vuelo cancelado.

No sé si guerra es la palabra exacta. Quizás sean tiempos de sabotajes improvisados y culpas imposibles de atribuir. La palabra importa menos que la costumbre que estamos adquiriendo: ante cada falla, nos encogemos de hombros. Fue un mal día informático, fue un contratiempo en la pista, qué mala suerte tuvimos. Cuando no sabemos distinguir un sabotaje de un error, el enemigo, si lo hay, ya ganó la primera batalla.

Y la pregunta incómoda es cuánto dependemos de lo que damos por sentado. Nuestra vida cotidiana se sostiene sobre un rosario de pequeños milagros tecnológicos que jamás nos molestamos en entender. El agua llega porque funciona una red, la comida aparece porque funciona una cadena logística, y el dinero sigue en la cuenta porque alguien se ocupa de que el banco funcione. La civilización es una sucesión de sistemas que damos por sentados hasta que dejan de funcionar.

Los gobiernos parecen haberlo entendido y varios países empezaron a recomendar a sus ciudadanos que se aprovisionen para eventuales emergencias: reservas para 72 horas o incluso para dos semanas de agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, velas y una radio de las de antes. Con ustedes, la canasta básica del apocalipsis.

No deja de tener su encanto. Sí, hay algo tranquilizador en acumular agua y latas, en buscar la Spica y el farol a mantilla, en comprobar que todavía tenemos un abrelatas. Es un regreso a la infancia, a las abuelas que hacían conservas por si venían tiempos malos. La diferencia es que ellas sabían qué temían: un alza de los precios, una sequía, una crisis. Nosotros no sabemos muy bien a qué temer. Y la verdad es que, aunque no tengo especial interés en sobrevivir a una hecatombe nuclear ni a una catástrofe natural, me resulta amable que alguien me recuerde que la civilización es frágil, que puede desaparecer en un minuto, que puedo quedarme sin hielo para el whisky.

Hay una ironía que no puedo dejar pasar. Las mismas autoridades y las mismas industrias que nos convencieron de que el efectivo era una antigüedad, de que los trámites debían hacerse desde una app y de que hasta la aspiradora tenía que estar conectada a internet, hoy nos aconsejan guardar billetes y comprar una radio a pilas. Claro, prepararse para una caída no es renegar del progreso, las guías de resiliencia existen desde la Guerra Fría y países como Suecia las reparten desde hace décadas. Pero a nosotros, que nos pidieron entregarlo todo a la red, nadie nos contó qué sucedería si esa red se convertía en un campo de batalla.

Mientras tanto, en el paisito, ¿qué vamos a hacer si falla la conexión? ¿Qué pasa si cae el sistema de pagos? ¿Quién avisa, y por dónde, si fallan las redes? ¿Existe un plan para la salud, el agua, la luz, el transporte? Y con esto no quiero decir que no importen las discusiones sobre las trencitas afro, faltaba más.

Hemos construido una civilización tan extraordinariamente sofisticada como vulnerable, capaz de enviar una sonda a millones de kilómetros, de operar a distancia, y de dejarme sin yogur porque alguien hackeó el sistema de refrigeración del supermercado de la esquina.

Yo, por las dudas, voy a buscar la Spica de mi abuela y a comprar latas de atún y de arvejas, porque una cosa es que se termine el mundo y otra es que me encuentre con carencias en el surtido. Aunque la verdadera carencia sería de comprensión, porque yo no sé quién libra esta guerra, ni siquiera estoy segura de que sea una guerra, como tampoco sé quién es mi enemigo. Solo sospecho que algo está sucediendo cuando pierdo la conexión de mi vuelo, cuando me encuentro varada en un aeropuerto o cuando me quedo sin hielo para el whisky.