Otra vez interpelación. Este mes, el pasado y seguramente el próximo. La escena se repite, aunque cambien los personajes principales y también los secundarios. Ya se sabe el comienzo, gran parte del desarrollo y casi que se puede anticipar el final. Una, dos, tres, diez, cien interpelaciones y el remate se repite. Más predecible que el amanecer. Hace mucho que se tornaron muy aburridas estas instancias parlamentarias, por más que algunas se puedan justificar más que otras.

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El problema es que, de tanto golpear siempre en el mismo lado, la pared se rompe. La palabra interpelación ya no le genera inquietud a casi nadie. Perdió lo más importante que tenía, que era su credibilidad. Los titulares de los medios de comunicación anuncian una interpelación y la mayoría de quienes reciben esa información bostezan y cambian rápidamente de centro de interés.

En lo que va de este período de gobierno ya se registraron diez interpelaciones, un número elevadísimo. Para tener una referencia cercana, durante toda la administración de Luis Lacalle Pou fueron 12, aunque también hay que tener en cuenta que hubo casi dos años de emergencia sanitaria y pandemia. Los otros dos gobiernos con muchas interpelaciones fueron el de José Mujica con 25 y el de Jorge Batlle con 26.

A esos llamados a sala, que suelen ser eternos, habría que sumarles todos los pedidos de renuncia de ministros. Esos son semanales y hasta diarios. Los que más los han sufrido en los últimos períodos de gobierno son los ministros del Interior, aunque no son los únicos. De todas formas, el más icónico todavía sigue siendo el “¡renunciá, Bonomi!”, por más que dejó de ser ministro hace más de siete años y falleció hace dos.

Desde hace tiempo que todo parece ser negro o blanco para muchos políticos. Se produce un asesinato, hay un accidente, la administración pública comete un error, pierde un juicio, un ministro declara mal, se equivoca con una cifra, se ausenta de un evento importante, cualquier mínimo detalle es excusa para pedir su renuncia.

“Le perdimos la confianza”, suele ser uno de los argumentos manejados por los opositores reclamantes de renuncias. Como si alguna vez le hubieran tenido confianza. Suelen montar un espectáculo que, de tan previsible, se vuelve intrascendente. Generan cierto agotamiento en una parte importante de los ciudadanos. Los que sí se entusiasman son los fanáticos de uno y otro lado y se suben a esa ola de odio para insultarse entre ellos.

Pues hay malas noticias al respecto. Las encuestas muestran que cada día se suman más integrantes al club de los aburridos de la política. Ya no logran convencer a casi nadie con esos métodos repetidos hasta el infinito. Lo que hacen es que las personas dejen de prestar atención al sistema político. Y esto trasciende a las diferentes orientaciones ideológicas, aunque ahora los protagonistas de esa lluvia constante de piedras sean algunos de los integrantes de la oposición. Antes fueron otros, del lado opuesto.

Falta liderazgo, se aventuran a concluir algunos analistas al detenerse en esta coyuntura en la que los protagonistas son los políticos más virulentos. Como no hay líderes claros en el centro del escenario, hay muchos que quieren ocupar ese espacio y creen que la mejor forma de lograrlo es hacerse ver de alguna forma, dar saltos de odio para mostrar que están allí.

Parece una explicación sensata. El Frente Amplio está en un proceso de transición de sus liderazgos, ya que fallecieron sus tres últimos grandes referentes, Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori, y, en la coalición republicana, quien venía ejerciendo el liderazgo era el expresidente Luis Lacalle Pou, que ahora está fuera de escena. No se puede liderar sin estar. Al menos no de la mejor forma.

El problema es que los que pretenden ocupar ese lugar están compitiendo por quién es el líder más negativo. Lo que hacen para llamar la atención y para ser tomados como referentes es ponerse el uniforme de guerra y salir a pelear con virulencia con todos los que piensan distinto. Rompen para intentar avanzar y ni siquiera se escuchan entre ellos. Eso puede ser efectista a corto plazo, pero así no se construye futuro.

Es verdad lo que el 22 de mayo escribió el periodista Leonardo Haberkorn en El Observador, referido a que el Frente Amplio “está recibiendo hoy el efecto boomerang del modo que eligió de hacer política durante todo el gobierno de Luis Lacalle Pou”.

“Durante esos cinco años buena parte de sus principales actores (no todos, pero muchos) sembraron la idea de que el gobierno era un fracaso en todas las líneas y que actuaba solo en beneficio de los más privilegiados”, escribió Haberkorn y opinó que esa forma deshonesta de hacer política ahora le está explotando en la cara. “La cuenta la está pagando el presidente Orsi, un dirigente del Frente Amplio que nunca se manejó con estos parámetros efectistas y empobrecedores, y ahora no da abasto para calificar problemas como ‘muy complejos’”, señaló.

Suscribo cada palabra. Y agrego que una parte importante de la oposición actual ha optado por ese mismo camino, que tanto criticó al Frente Amplio. Muchos ya lo habían hecho en los gobiernos de Tabaré Vázquez y de Mujica, sin buenos resultados. Pero parece que no aprendieron la lección.

Se puede hacer política de otra forma. La visita del papa León XIV a Uruguay fue una prueba. Ahí todo fue paz y armonía por tres días. Convivieron sin problema oficialistas y opositores y mostraron al mundo una señal de un país que funciona y que se respeta hacia adentro. Esto significa que saben cómo hacerlo.

También pasó hace no mucho, en la campaña previa a la segunda vuelta electoral de 2024. En aquel momento, dirigentes de la coalición republicana se dedicaron a halagar a Cristina Lustemberg y Gabriel Oddone, por ejemplo. Los querían como ministros y ahora los quieren en el ostracismo y los acusan de ser causantes de los peores males. Del otro lado también había palabras de elogio para algunos jerarcas y medidas del gobierno de Luis Lacalle Pou y ahora parece que nada de lo hecho por la anterior administración sirve.

No es normal que esto pase. Lo que está ocurriendo en estos tiempos no necesariamente es representativo, más allá del micromundo de las redes sociales y de los fanáticos. Y se está notando. Lo de las interpelaciones en el Parlamento es un solo síntoma del mal fastidio que está creciendo.

Una lástima, porque ni siquiera lo están viendo. Siguen abrazados a su círculo de guerreros, rompiendo sin generar nada a cambio. Y cuando se den cuenta, ya va a ser demasiado tarde. Seguro que para ellos. Ojalá que no para todos los demás.