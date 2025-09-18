Según el diccionario, una veleta es un aparato, comúnmente de metal, en forma de flecha o figura, que gira sobre un eje vertical y se coloca en lo alto de los edificios para indicar la dirección del viento.

En nuestro país es un artefacto muy común en especial en el campo o en las zonas costeras, ya que la dirección del viento es un insumo de gran utilidad en esas áreas.

No obstante, en el Palacio Santos, sede de nuestra Cancillería , se ha instalado una original veleta, y digo original porque el objeto que se mueve con el viento no es una flecha, ni un barquito, ni un pájaro ni una brujita montada en una escoba. Es un signo de interrogación (“?”) de considerables dimensiones.

El viento la mueve para acá y para allá, cuando está para allá de pronto gira para acá o se balancea como dubitativa para ver qué dirección del viento es la que la hace más feliz.

Una innovación tecnológica ha determinado que en el patio de entrada del Palacio Santos se haya instalado una gran pantalla que permite no solo apreciar los incesantes movimientos de la veleta, sino además publicar, en tiempo real, las decisiones que ha pautado el cambiante viento que la mueve.

Hace unos días entré al palacio (hasta ahora la entrada es gratis, pero se comenta que Oddone ha recomendado que se fije un precio para el ingreso, ya que —según dijo a la prensa— “esta entrada no sería un impuesto y permite recaudar unos mangos más, que tanta falta hacen”; como sea, mientras es gratis hay que aprovechar) y me planté junto con algunos curiosos, incluso turistas, que estaban en el patio mirando la veleta en la pantalla y los interesantes motivos de su permanente oscilación.

Uno de los comentarios que leí decía que se espera que antes de fin de año el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmen el tan discutido acuerdo comercial que vienen franeleando desde hace un cuarto de siglo, pero que el país es consciente del rechazo que esta decisión produciría en algunos de los miembros de la UE, por lo que la Cancillería estudia la manera de ejercer presión sobre Francia, que es uno de los duros. Uruguay piensa que un buen argumento sería decirle al gobierno francés que, si no se firma el acuerdo por su culpa, Uruguay rompería relaciones con Francia y declararía al presidente Macron persona non grata, prohibiéndole su ingreso al territorio nacional, aunque, consultado, el presidente de la República habría aconsejado al canciller que dijera que “bueno, habría que ver, y no hay que apresurarse a tomar decisiones tan graves cuando hay tantas cosas interesantes para analizar”.

De golpe se borró la pantalla, apareció la veleta girando para otro lado, y el texto que se publicaba abajo decía que el gobierno uruguayo estima que los marines norteamericanos que entraron hace unos días al país no precisaban venia parlamentaria, ya que venían desarmados, aunque los drones que los sobrevolaban en todo momento no se sabía si portaban explosivos, pero que todo esto se inscribe en la difícil situación que ha creado el presidente Trump con sus amenazas para la imposición arbitraria de aranceles, con las que Uruguay no está de acuerdo, aunque aquí hay que considerar también que los Estados Unidos son un país amigo, por más que se considera un gesto inamistoso la presencia de la flota americana en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, por lo que el Uruguay expresa su solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela y con las declaraciones del presidente Maduro, que rechaza el gesto imperialista y arbitrario del presidente Trump (a esa altura la veleta giraba a altísima velocidad) por más que se espera que no se produzca un enfrentamiento armado entre los dos países, ya que Uruguay apoyaría en principio a las dos partes, pasando a estudio el tema de Cancillería a la Torre Ejecutiva, desde donde se ha comentado que “bueno, a ver, se trata de un caso hipotético, por más que si se produjera, se vería de analizar bien las dos posiciones, con todo lo que ello…”.

Ahí se cortó de nuevo la transmisión y apareció otra vez la veleta girando casi al rojo vivo, porque se comentaba en el texto que aparecía en pantalla que la invasión rusa a Ucrania es un tema que preocupa al país por más que se considera que Rusia ha descongelado las relaciones con los Estados Unidos tras la reunión de Trump con Putin, lo que demuestra que hay un buen clima entre las dos grandes potencias, pero Uruguay considera también que China debe ser tenida en cuenta porque es un país amigo y gran cliente de la producción uruguaya, pero Trump le ha aplicado altísimos aranceles, como los que no le aplica a Israel, que es un país amigo de los Estados Unidos y de nosotros también, por más que no aceptamos el aparente genocidio que hay en Gaza, y decimos aparente porque hay varias posturas al respecto, algunas de las que aceptamos y otras que no aceptamos tanto, se trata de un tema a estudio, porque tenemos una excelente relación con España, nuestra madre patria, aunque España quiere romper relaciones con Israel y hasta le cortó la vuelta ciclista a sus deportistas y va a impedir que Israel participe en un torneo de dominó que va a haber en Murcia, y nosotros nos sentimos representados por el gobierno socialista de España, pero en el fondo no creemos que sea necesario llegar tan lejos, por lo que estamos analizando seriamente la situación.

Ahí la veleta empezó a girar alocadamente de golpe para un lado, de golpe para el otro, creando confusión en los espectadores.

Dos técnicos subieron a la azotea a ver qué había pasado.

Comprobaron que la base de metal en la que está colocada la veleta se había desgastado, la veleta giraba en falso y no se sabía qué viento era el que soplaba.

La desmontaron y nos informaron a los que estábamos allí que no volvería a funcionar hasta el 2029, cuando llegarían los repuestos para hacerla andar de nuevo.