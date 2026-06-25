No todos los jugadores

El nivel de indiferencia global hacia la seguridad y el bienestar de las mujeres ha roto todos los medidores; femicidios, violaciones y abusos se aceptan como parte de un paisaje que poca gente tiene intenciones reales de cambiar

Empezó el Mundial y con esto las pencas, las banderas, la algarabía. Reuniones con chizitos, alcohol, embutidos, ansiedad. También, claro, están las posturas críticas, porque el evento deportivo es en un país con unas restricciones migratorias espantosas, que incluso ha complicado el ingreso de delegaciones enteras, sometiéndolas a situaciones como tener que viajar a otro país a pasar la noche, como le pasó a la selección de Irán después de que Estados Unidos rechazara las visas a los asesores técnicos y a una gran parte del personal directivo y ejecutivo.

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Pero en torno al Mundial también han circulado varias noticias de jugadores denunciados por abuso y violación. El caso más sonado es el de Achraf Hakimi, capitán de la selección de Marruecos, pero nacido y criado en España, que juega como defensa en el equipo francés Paris Saint-Germain. El pasado 19 de junio, en pleno Mundial, el Tribunal de Apelación de Versalles resolvió que el futbolista debe ser llevado ante el tribunal penal para ser juzgado por una denuncia de violación en 2023. Por ahora, Hakimi sigue jugando con total normalidad, mientras niega todas las acusaciones y una gran parte de la opinión pública afirma que seguro se trata de “otra denuncia falsa”.

Se habla también del futbolista Thomas Partey, que fue acusado en el Reino Unido de siete delitos de violación por parte de tres mujeres y un delito de agresión sexual por una cuarta mujer. Según las condiciones dictadas por el juez, el jugador puede seguir compitiendo, aunque debe notificar con 24 horas de antelación cualquier viaje internacional que realice. En el Mundial, solo se le impidió jugar el primer partido de su selección en Toronto, porque el gobierno canadiense rechazó su visado. Como Estados Unidos sí le aprobó la visa, obtuvo la habilitación para jugar las otras dos fechas de la fase de grupos sin problemas. Al ser consultado, el entrenador de su equipo afirmó que no tenía ningún tipo de reparo en convocar a Partey para su selección.

Por su parte, el futbolista Kaishu Sano fue convocado por la selección japonesa, después de haber estado involucrado en un caso de agresión sexual en 2024. Llegó a estar detenido dos semanas en Tokio, pero fue liberado al llegar a un acuerdo extrajudicial. Sano no fue absuelto por la Justicia, sino que los fiscales decidieron no presentar cargos y cerraron el caso. “Presento mis sinceras disculpas a la víctima por mis acciones que han causado grandes problemas”, dijo Sano en un comunicado luego de lo ocurrido. “Asumo gravemente las consecuencias de mi acción y me esforzaré para restaurar la confianza”.

A fin de cuentas, una denuncia no parece manchar tanto la reputación de un hombre, como insisten quienes plantean que “las denuncias les arruinan la vida”. Porque ahí están, todos ellos, jugando en el evento deportivo más importante del planeta, siendo admirados por millones, sin que a nadie le mueva un pelo que tengan denuncias de violencia sexual. Claro que ellos tres no son los únicos, hay muchos más jugadores famosos involucrados en casos de violencia sexual, a los que tampoco les ha pasado nada, nunca.