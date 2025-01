Pegarle a una agua viva

Las especies más peligrosas que llegan a las costas uruguayas son las que se conocen como relojito, fragata portuguesa o cubomedusa, aunque no aparecen todos los años y su presencia es más bien ocasional. Tal como explica en su página web el Ministerio de Ambiente, si los guardavidas detectan alguna de estas tres especies, “colocarán bandera sanitaria en la playa”. Desde la página ministerial tienen a bien recordar a la población: “Las medusas no son nuestras enemigas”.

Una de estas mañanas veraniegas de comienzo de año caminaba por la orilla del mar cuando escuché a un grupo de niños y niñas gritando: “¡Una agua viva, a matarla!”. Me fui acercando de a poco para poder contemplar por entero una escena que me resultó de lo más desagradable. Niñas y niños pequeños, de no más de siete años, rodeaban la masa gelatinosa que yacía en la orilla del mar y le tiraban puñados de arena, otros le pegaban con un palo, mientras proferían sonidos que funcionaban como arengas para el hecho que estaban consumando. “¿Están matando?”. Pregunté en forma retórica. “Sí, sí”, respondieron algunas voces. “Sí, porque nos molesta”, dijo el que parecía ser el más grande de los niños.