Montevideo, julio de 2029 (De nuestras agencias). A pocos meses de la celebración de las elecciones nacionales, y en plena campaña política, de modo inesperado y sorpresivo aparecieron, sanos y salvos, los ministros Juan Castillo y Cristina Lustemberg, que habían desaparecido de la escena pública y privada a fines del año 2026.

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En efecto, como nuestros lectores recuerdan, tras sendas interpelaciones en las que habían sido objeto de votaciones negativas y consideradas “insatisfactorias” las declaraciones formuladas en el Parlamento, cuando se esperaba que el presidente Orsi les pidiera la renuncia o directamente los despidiera del gabinete ministerial, ambos secretarios de Estado se evaporaron del ámbito político y social y desaparecieron como por arte de magia.

En los primeros días de sus respectivas evaporaciones, la opinión pública y el medio político y el gubernamental atribuyeron sus ausencias a un alejamiento reflexivo en ámbitos privados, fruto de los revolcones institucionales que ambos habían sufrido, pero al pasar de los días el tema empezó a generar especulaciones de todo tipo.

Se recordará que en el último tramo de la actividad parlamentaria del año 2026 ambos ministros, cada uno por su lado, fueron convocados a dar explicaciones por hechos políticos de gran gravedad, que motivaron las censuras parlamentarias por mayorías significativas, que incluían votos tanto de la oposición como del gobierno.

En el caso del ministro Castillo, se trató de la escandalosa huelga portuaria instigada por el jerarca, que se había reunido con el sindicato para analizar los aspectos negativos de la fórmula de acuerdo a la que empresarios y trabajadores habían llegado unas semanas antes, instancia en la que alentó a los trabajadores a que volvieran a paralizar el puerto, lo cual causó ingentes pérdidas para el país. Durante la interpelación, el ministro había expresado que su actuación había sido mal interpretada, ya que su presencia en la sede sindical se debía a un encuentro fraterno de fin de año con los trabajadores, y que, posiblemente, en el fragor de los festejos, se había deslizado de su parte alguna expresión confusa que había derivado en la huelga por tiempo indeterminado que se votó con el brindis final. Su respuesta resultó inaceptable.

El caso de la ministra Lustemberg fue diferente. Se trató de una interpelación en la que se acusaba a la secretaria de Estado de rebajarle la sanción a un enfermero del Pasteur que había sofocado con una sábana a un paciente internado para silenciarle los ronquidos que emitía y con los que despertaba a los demás enfermos de la sala y les impedía dormir. El enfermero había sido sancionado por las autoridades del hospital con una suspensión de dos años sin goce de sueldo por intento fallido de estrangulamiento en reiteración real, pero la ministra, en función de comentarios de su entorno relacionados con el sancionado, quien está estrechamente ligado por razones familiares con dos integrantes del grupo El Abrazo, al que pertenece la ministra, decretó una disminución de la sanción a dos meses, con goce de sueldo, y reintegro de todos los sueldos retenidos. La ministra defendió su decisión en la interpelación, aduciendo que el enfermero era muy experto en silenciar enfermos ruidosos con procedimientos delicados y persuasivos, y que, en este caso, la sábana se le había caído justo sobre la boca del enfermo, sin ningún ánimo agresivo. Su respuesta también fue declarada inaceptable.

La búsqueda de los ministros desaparecidos se transformó entonces en un tema apasionante de la información pública y desplazó a un segundo plano la campaña electoral que encabezaban Luis Lacalle Pou por la coalición republicana y Alejandro Pacha Sánchez por el Frente Amplio.

La gente apostaba a que se había formado una pareja y que ambos se habían refugiado en Punta Cana, o que cada uno había huido por su lado; se presumía que Lustemberg había vuelto a Cuba, donde vivió muchos años, y Castillo se había mudado al Donbás, la región de Ucrania dominada por los rusos, para sentir las vibraciones de otra cuasirrepública cuasisoviética como las de antes.

El ministro Negro era objeto de críticas por no destinar a las fuerzas policiales a buscar a los desaparecidos, y el presidente Orsi por no tomar la decisión de destituir a los desaparecidos, entre otras razones por ausencias inexplicables en sus lugares de trabajo. Orsi llegó a decir entonces que estaba reflexionando sobre la actitud a adoptar, pero que quería hacerlo sin presiones ni apuros porque el tema era muy complejo. Hace casi dos años que se produjeron esas declaraciones presidenciales.

Finalmente, como se indica al principio de esta nota, un cazador de jabalíes encontró a los ministros desaparecidos viviendo en una cueva del monte selvático Chucambaí, en la frontera entre Cerro Largo y Treinta y Tres. Ambos vestían harapos hechos con pieles de animales silvestres, estaban hirsutos, con sus cabelleras erizadas y con notoria falta de higiene, y se expresaban apenas por monosílabos. El cazador que los descubrió al principio no pudo reconocerlos debido a los aspectos semisalvajes que ambos mostraban. Le dijeron que se alimentaban con frutos silvestres, cocinaban carpinchos, nutrias y apereás en una hoguera hecha con troncos caídos, que encendían frotando piedras desprendidas de las paredes de la gruta en la que habitaban.

Ambos fueron trasladados en ambulancia e internados para su recuperación en un sanatorio privado. Se encuentran fuera de peligro, y pasará algún tiempo hasta que recuperen la normalidad.

Ambos han dicho que la vida que habían llevado en estos casi tres años era mucho mejor, más armoniosa y menos dura que la que les había tocado en la agitada política nacional.

Ah, y además, dijeron que igual no pensaban renunciar a sus cargos.