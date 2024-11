Un nanosegundo en un reloj de arena

Me he convertido en un admirador del politólogo uruguayo, radicado en Chile, Juan Pablo Luna, a quien cité en mi pasada columna a través de un tramo de su último libro ¿Democracia muerta? Mi identificación con su pensamiento antecede a este fenomenal libro por su mirada sobre el papel de las elites, los riesgos que enfrenta la democracia y el enfoque del fenómeno del narcotráfico, en el que se ha especializado. En Chile, donde fue convocado a asesorar al gobierno de Sebastián Piñera (derecha) primero y luego al de Gabriel Boric (izquierda), lo señalan como un pesimista. Qué raro.

Dos de los tantos conceptos que Luna maneja en sus trabajos son: 1) cómo el establishment, que en definitiva es el que hace funcionar las instituciones democráticas, no advierte la gravedad de la decadencia institucional en América Latina, y justifica tal miopía en, por un lado, mencionar el lugar que países como Uruguay o Chile ocupan en los rankings internacionales sobre calidad institucional, niveles de desarrollo humano, etc., cuando esas mediciones no tienen en cuenta situaciones internas gravísimas (pobreza infantil, vivienda, evolución de la violencia, aparición de partidos outsiders), y, por otro lado, cuando aparecen algunos nubarrones, en que siempre tenemos a mano la comparación con la tormentosa Argentina; 2) cómo a la democracia y a los partidos se les incrementó el espacio en el que deben actuar, pero se les acortó el tiempo.