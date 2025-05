¿Uruguay albergará más de un partido en el Mundial 2030? “Es una buena idea”, dijo el presidente de la FIFA

En un acontecimiento histórico, la FIFA iba a iniciar su congreso, su evento más relevante, en Paraguay. El inicio estaba pactado para las 9.30, pero el protagonista principal no aparecía. El presidente de la asociación, Gianni Infantino , estaba en el aire. Literalmente. En un vuelo que lo traía desde la otra parte del mundo, y le generó duras críticas internas.

Infantino no sufrió un desperfecto en su avión, tampoco una emergencia personal ni mucho menos un atraso debido al clima. Estuvo en Doha para un encuentro oficial con Donald Trump. El presidente de Estados Unidos realizó esta semana una gira en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Catar, en donde mantuvo una actividad con Infantino y con el emir de ese país, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. En esa charla, el presidente de la FIFA intentó ajustar detalles para la organización del primer Mundial de Clubes de la FIFA, que se hará en 11 ciudades de Estados Unidos entre junio y julio con la participación de 32 instituciones, entre ellas las superpotencias europeas. También conversaron sobre esos mismos detalles para el Mundial de la FIFA 2026, que reunirá a selecciones en Estados Unidos, Canadá y México.

Días atrás, la organización no gubernamental Human Rights Watch manifestó su preocupación por las medidas migratorias del gobierno de Trump y su impacto en el Mundial 2026. En una carta enviada el 5 de mayo al medio digital estadounidense Politico, Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de Human Rights Watch, instó a la FIFA a “establecer puntos de referencia claros y plazos para los cambios necesarios en la política migratoria de Estados Unidos para garantizar el respeto de los derechos de los jugadores, aficionados y demás participantes”.

Deporte-Mundial Clubes-FIFA-Trofeo-FIFA.webp El trofeo del Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputará entre el 14 de junio y el 13 de julio en Miami, Seattle, Los Ángeles, Orlando, Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Filadelfia, Washington D.C. y Nueva Jersey

Infantino respondió a estos cuestionamientos y a su controvertido retraso en Paraguay fiel a su estilo: con diplomacia estratégica, pragmatismo, ambición, cierta soberbia y una sobrerromantización del fútbol como el vehículo de “unidad global” que guía todas sus conductas. “El mundo será bienvenido en Estados Unidos. Por supuesto, los jugadores y todo el mundo involucrado, pero también todos los fanáticos”, dijo en su discurso de apertura del 75° congreso. “Esto no viene de mí, viene desde el gobierno de Estados Unidos. Serán bienvenidos aquellos que quieran ir con sus familias y amigos y pasar allí un momento emotivo”.

La inquietud por los visitantes extranjeros no es la única de Humans Rights Watch. La organización reclama que la FIFA sea más severa en el control de la organización del Mundial 2034, que se hará en Arabia Saudita. “Los abusos laborales son una preocupación clave en este caso, en particular, porque durante los próximos 10 años va a haber una enorme cantidad de proyectos de construcción”, dice un informe de diciembre que califica a Arabia Saudita como un sitio con un “espantoso historial en materia de derechos humanos”.

En cuanto al Mundial de Clubes, que empezará en menos de un mes, se trata de una iniciativa impulsada casi que personalmente por Infantino y cuyas dudas en terceros van más allá de las ideas migratorias de Trump. FIFPro, el sindicato que reúne a los futbolistas en todo el mundo, ha sido insistente en que se trata de un campeonato innecesario que recarga físicamente a los jugadores. “Afecta el bienestar de los jugadores con los peligrosos niveles de carga de trabajo, el aumento de los partidos y la reducción de los períodos de descanso. Además de la nueva competición, el problema más general de la congestión del calendario y el solapamiento de competiciones sigue imponiendo exigencias cada vez mayores a los jugadores”, indica una nota de FIFPro de abril, que menciona concretamente al uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, como uno de los futbolistas con más minutos de juego acumulados en la temporada.

Deporte-Valverde-Calentamiento-Uruguay-Sandro Pereyra-GAMBA-adhocFOTOS.jpg Federico Valverde, previo a un partido de Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas Sandro Pereyra/GAMBA/adhoc

Aunque no públicamente, por lo bajo, una opinión similar a FIFPro tienen directivos y propietarios de las instituciones europeas que jugarán la competencia. La respuesta de FIFA fue económica: fijó un premio de US$ 1.000 millones para los participantes. También habrá un fondo de solidaridad de 250 millones de dólares para los clubes no participantes, lo que significa que el legado del torneo se sentirá mucho después de la final, que se disputará el domingo 13 de julio en Nueva York-Nueva Jersey, sin que la FIFA se quede con ningún ingreso generado.

La posible expansión del Mundial 2030

Más allá de la polémica de Infantino y el retiro de los miembros de la UEFA, el congreso de la FIFA en Asunción tuvo, como se esperaba, un marcado tono sudamericano. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol y anfitrión principal, destacó el hecho histórico de que Paraguay organice un evento de este tipo y la elección de su país como sede: el congreso coincidió con el centenario de la afiliación de la Asociación Paraguaya de Fútbol a la FIFA y marcó el inicio de un cronograma de competiciones globales a cargo de Sudamérica, que incluyen el Mundial sub-20 de Chile este año, el Mundial femenino en Brasil 2027 y los tres partidos que Uruguay, Argentina y Paraguay tendrán en el Mundial 2030.

Deporte-Alejandro Domínguez-Congreso-FIFA-Conmebol.jpeg Alejandro Domínguez durante su discurso en el congreso de la FIFA, en Paraguay Confederación Sudamericana de Fútbol

El torneo consistirá de esos tres encuentros, como parte de la fase de grupos de cada una de las selecciones sudamericanas mencionadas, y luego se trasladará a Marruecos, España y Portugal. Domínguez fue el gestor clave para convencer a Infantino de que Sudamérica tenga esos tres partidos y no pierda la candidatura entera a manos de Marruecos, España y Portugal. Ahora es también quien lidera los esfuerzos de Uruguay, Argentina y Paraguay por aumentar las selecciones participantes de 48 a 64, lo que permitirá que Sudamérica tenga más partidos del Mundial 2030.

La idea es díficil. El Mundial 2026 del año que viene será el primero con 48 selecciones y muchas federaciones consideran excesivo que se pase enseguida a uno de 64 selecciones. Nuevamente, el calendario y la carga física son argumentos en contra. Pero también la desviación original de lo que es el Mundial de selecciones, pensado como un torneo de élite que pasaría a ser prácticamente generalizado, con equipos de variado nivel y posible desmotivación en la audiencia, entre otros factores.

“No apoyaremos esta propuesta porque estoy profundamente convencido de que perjudicaríamos al torneo”, sostuvo Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol, a DW. El directivo argumentó que un evento tan grande es demasiado complejo de organizar y tendría un reducido valor deportivo.

Deporte-2022-Presentación Autoridades-Candidatura-Mundial 2030-Daniel Rodriguez-adhocFOTOS.JPG Autoridades de la Conmebol y de los gobiernos de Uruguay, Argentina y Paraguay en 2022 en el Estadio Centenario, al presentar la candidatura para el Mundial 2030 Daniel Rodríguez/adhocFOTOS

En el congreso, Domínguez pidió a las asociaciones miembro de FIFA para “jugar en equipo” y, llegado el momento, aprobar la propuesta en una votación. “No siempre tenemos que estar de acuerdo, pero cuando tenemos un equipo para alzar la copa tenemos que jugar del mismo lado. Esa es la propuesta de Conmebol: empecemos a trabajar por un Mundial 2030 que quede en la historia y en el que nadie quede afuera”, señaló.

Sobre el final de la actividad, sus palabras fueron recogidas por Infantino. Sentado a su izquierda y sin intención de pararse en el atril oficial —“lo voy a hacer desde acá porque estoy cansado”, admitió—, Infantino dijo que los tres partidos de Sudamérica en el 2030 son “un gran logro para todos” porque suponen rememorar los cien años del Mundial 1930, el primero de la historia, que se disputó en Uruguay. Y describió como “una buena idea” la propuesta de 64 participantes que empuja Domínguez y que cuenta con el respaldo, entre otros, de la AUF. “Tenemos que pensar en cómo podemos hacer para que se celebre en la forma que merece ser celebrada. Algo se nos va a ocurrir. Algo increíble, porque siempre queremos mejorar al fútbol y a la FIFA”.