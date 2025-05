Polémica por sorteo de terrenos en Maldonado: acusan a la comuna de “apurar” el proceso con fines electorales

El último sorteo celebrado por la comuna generó malestar en la oposición departamental, quienes acusaron a la intendencia de “apurar” el proceso de cara a las pasadas elecciones departamentales. Según el diputado frenteamplista Joaquín Garlo, exedil departamental, los 200 terrenos (de unos 200 metros de superficie y un valor aproximado de 110.000 UI) que serían sorteados el 30 de abril en la ciudad de Maldonado “no existían como tales”, ya que aún no se habían inscripto los planos en Catastro y no se había escriturado su titularidad, y, por tanto, el fraccionamiento tampoco se había realizado.

Agro Importantes inversiones de extranjeros en compras de tierras al comienzo de 2025; un hermano de Mauricio Macri adquirió un campo por US$ 21 millones

La situación —que implicaba la imposibilidad de adjudicar los terrenos a quienes resultaran sorteados— fue identificada por las propias escribanas de la intendencia el día anterior al sorteo, quienes, tras una acalorada discusión con funcionarios de la Dirección General de Vivienda, se negaron a llevar adelante el proceso hasta que no se emitiera una resolución que aclarara el panorama. Según relataron fuentes de la intendencia, las profesionales advirtieron que, si la situación no se aclaraba, la gente que saliera sorteada iba a acudir a la intendencia para ver su terreno y "no iba a encontrar nada".