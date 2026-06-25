Era necesario adoptar alguna resolución fuerte que sacudiera la inercia que se viene manteniendo desde hace años, de mucho debate y poca acción, en torno al avance de los narcotraficantes y los delincuentes
Hay un concepto fundamental que funciona como uno de los principales pilares de una democracia sana y consolidada, pero que muchos uruguayos no tienen presente, o directamente no entienden o no comparten. El presidente de la República, por más que pertenece a un partido político determinado y que, gracias a esa colectividad, llegó a donde está, representa a todos sus conciudadanos y no solo a los que lo votaron. Después que se cruza la banda presidencial en su pecho, pasa a ser el primer mandatario de cada uno de los que habitan su país, más allá de cualquier diferencia ideológica o de otro tipo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Esta primera aclaración viene a cuento para detenerse a analizar el reciente anuncio del gobierno, sobre que utilizará vehículos del Ejército para patrullar dos de los barrios de Montevideo más complicados en materia de inseguridad pública y narcotráfico. La mejor forma de abordar esta decisión tan importante es teniendo en cuenta cuál es la verdadera función del presidente de la República y de sus ministros, y para quiénes realmente trabajan.
Sobre esa base, lo primero a decir es que se trata de una buena señal. La forma de comunicar la medida no fue la mejor y todavía siguen sin estar del todo claros cuáles serán sus alcances, pero va en el sentido correcto. Era necesario adoptar alguna resolución fuerte que sacudiera la inercia que se viene manteniendo desde hace años, de mucho debate y poca acción, en torno al avance de los narcotraficantes y los delincuentes.
Claro que su éxito o fracaso dependerá de cómo se aplique. Todavía está por verse qué potestad tendrán los militares, si es que son los que estarán a cargo del patrullaje, y de qué forma convivirán con la Policía, que es la que viene haciendo ese trabajo. También habrá que evaluar cuál será la respuesta de esos dos barrios involucrados y si esta nueva incursión recrudecerá la violencia o hará que los narcotraficantes se trasladen para otro lado. Tampoco está claro si esto es una decisión puntual o el inicio de una militarización mayor del combate al narcotráfico. Hay antecedentes en otros países que llevan a tener cuidado con seguir ese recorrido, más allá de que otras alternativas parecen agotadas. Igual corresponde darle una carta de crédito al gobierno, porque avanzó en un sentido que parece necesario.
A partir de ahí, un segundo comentario referido a este episodio. De un tiempo a esta parte, la mayoría del sistema político parece desesperarse por opinar sobre cada asunto que surge y de forma inmediata. Alguien adopta una resolución o dice algo y enseguida salen todos atrás, propios y ajenos, a decir blanco o negro. Hay una ansiedad desmedida, lo que genera un polarización innecesaria y un descreimiento en la política, que va en crecimiento. Hace falta que la mayoría de los políticos, y en especial los que lideran sectores importantes, empiecen a tomarse un tiempo para pensar antes de dar públicamente sus posiciones.
En este caso, una parte de la oposición apoyó el anuncio del gobierno, que fue realizado en el Parlamento por el ministro del Interior, Carlos Negro, y refrendado por el presidente Yamandú Orsi, mediante un tuit en la red social X, citando la noticia difundida por Búsqueda. También hubo otros opositores que cuestionaron su legalidad y dentro del oficialismo surgieron algunas dudas por aquello de que los “militares en la calle” no es una “buena señal”. No dejaron ni que se avanzara un poco más en la explicación. En lugar de esperar a tener más certezas, sintieron la necesidad de posicionarse al instante, entreverando la discusión de un tema que ya de por sí es muy delicado.
Lo tercero y último a decir sobre esta decisión es que es fundamental que el gobierno realmente avance, que dé todas las explicaciones del caso, que arme un plan lo más completo posible y que todo esto no quede solo en titulares, como ya ha pasado en otras oportunidades. Es más, sería muy importante que a esta decisión sume otras resoluciones que vayan en el mismo sentido. Es hora de profundizar en esa línea, de hacer un cambio importante en la estrategia para combatir la inseguridad. Todavía queda tiempo para obtener mejores resultados, pero no mucho.