Era necesario adoptar alguna resolución fuerte que sacudiera la inercia que se viene manteniendo desde hace años, de mucho debate y poca acción, en torno al avance de los narcotraficantes y los delincuentes

Hay un concepto fundamental que funciona como uno de los principales pilares de una democracia sana y consolidada, pero que muchos uruguayos no tienen presente, o directamente no entienden o no comparten. El presidente de la República, por más que pertenece a un partido político determinado y que, gracias a esa colectividad, llegó a donde está, representa a todos sus conciudadanos y no solo a los que lo votaron. Después que se cruza la banda presidencial en su pecho, pasa a ser el primer mandatario de cada uno de los que habitan su país, más allá de cualquier diferencia ideológica o de otro tipo.

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Esta primera aclaración viene a cuento para detenerse a analizar el reciente anuncio del gobierno, sobre que utilizará vehículos del Ejército para patrullar dos de los barrios de Montevideo más complicados en materia de inseguridad pública y narcotráfico. La mejor forma de abordar esta decisión tan importante es teniendo en cuenta cuál es la verdadera función del presidente de la República y de sus ministros, y para quiénes realmente trabajan.

Sobre esa base, lo primero a decir es que se trata de una buena señal. La forma de comunicar la medida no fue la mejor y todavía siguen sin estar del todo claros cuáles serán sus alcances, pero va en el sentido correcto. Era necesario adoptar alguna resolución fuerte que sacudiera la inercia que se viene manteniendo desde hace años, de mucho debate y poca acción, en torno al avance de los narcotraficantes y los delincuentes.

Claro que su éxito o fracaso dependerá de cómo se aplique. Todavía está por verse qué potestad tendrán los militares, si es que son los que estarán a cargo del patrullaje, y de qué forma convivirán con la Policía, que es la que viene haciendo ese trabajo. También habrá que evaluar cuál será la respuesta de esos dos barrios involucrados y si esta nueva incursión recrudecerá la violencia o hará que los narcotraficantes se trasladen para otro lado. Tampoco está claro si esto es una decisión puntual o el inicio de una militarización mayor del combate al narcotráfico. Hay antecedentes en otros países que llevan a tener cuidado con seguir ese recorrido, más allá de que otras alternativas parecen agotadas. Igual corresponde darle una carta de crédito al gobierno, porque avanzó en un sentido que parece necesario.

A partir de ahí, un segundo comentario referido a este episodio. De un tiempo a esta parte, la mayoría del sistema político parece desesperarse por opinar sobre cada asunto que surge y de forma inmediata. Alguien adopta una resolución o dice algo y enseguida salen todos atrás, propios y ajenos, a decir blanco o negro. Hay una ansiedad desmedida, lo que genera un polarización innecesaria y un descreimiento en la política, que va en crecimiento. Hace falta que la mayoría de los políticos, y en especial los que lideran sectores importantes, empiecen a tomarse un tiempo para pensar antes de dar públicamente sus posiciones.