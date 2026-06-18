En 2025 aumentaron las condenas por delitos de drogas en hombres, pero se mantuvieron estables en mujeres

La cantidad de personas formalizadas por delitos vinculados a estupefacientes aumentó de forma sostenida entre 2021 y 2025, según datos de la Fiscalía General de la Nación, en un contexto de avance del crimen organizado en Uruguay. En ese período se registraron 10.720 formalizaciones y 10.461 condenas por infracciones previstas en el Decreto Ley 14.294, que regula los delitos relacionados con drogas.

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Los datos surgen de una respuesta oficial de la Fiscalía a una solicitud de acceso a la información pública, a la que accedió Búsqueda , y muestran que las formalizaciones de las investigaciones pasaron de 2.068 en 2021 a 2.320 en 2025, lo que representa un incremento de 12,2% en cinco años. En 2022 habían sido 2.000 casos, en 2023 fueron 2.108 y 2.224 en 2024.

La misma tendencia también se observa en las condenas. Mientras que en 2021 se registraron 1.985 personas condenadas por delitos de estupefacientes, en 2025 fueron 2.280, por lo que el crecimiento fue del 14,9%.

En relación con el género de quienes cometieron las infracciones penales, los hombres concentran la mayoría de los casos. Del total de personas formalizadas entre 2021 y 2025, 8.152 fueron hombres y 2.258 mujeres. De 310 la Fiscalía no cuenta con los datos. Esto implica que cerca de tres de cada cuatro formalizados por delitos de drogas fueron varones. En relación con 2024, que las imputaciones a mujeres fueron 459, el año pasado fueron 460, mientras que en hombres pasaron de ser 1.707 en 2024 a 1.806 en 2025.

En la respuesta, la Fiscalía advierte que una misma persona puede haber sido formalizada o condenada más de una vez por causas diferentes y que en un mismo expediente puede imputarse más de un delito. Por esa razón, además de contabilizar personas, el informe indica la cantidad de delitos imputados.

Más imputaciones por suministro

En ese análisis surge que el artículo 34 de la Ley 14.294 —que refiere al suministro de drogas— fue el que más creció en los últimos cinco años, tanto en imputaciones como en las condenas. Entre los hombres, las formalizaciones por este delito pasaron de 33 en 2021 a 474 en 2025, mientras que en las mujeres crecieron de 17 a 144 casos en el mismo período. Las condenas por ese mismo artículo reflejan una evolución similar. En hombres aumentaron de 30 a 496 entre 2021 y 2025, mientras que en mujeres pasaron de 17 a 152.

Fuentes fiscales señalaron a Búsqueda que una posible explicación del incremento es que se trata del único delito vinculado a estupefacientes que permite redimir pena por trabajo y estudio, y por eso muchos abogados buscan que sea la figura imputada a sus clientes, cuando, por ejemplo, son detenidos en una boca de venta de droga.

En los últimos cinco años también aumentaron las imputaciones y condenas por el artículo 31 de la norma, que castiga la tenencia, el transporte, la distribución, la venta o cualquier forma de manejo no autorizado de drogas, precursores y sustancias vinculadas al narcotráfico. En el caso de los hombres, las imputaciones subieron de 54 en 2021 a 171 en 2025, mientras que las condenas crecieron de 46 a 150. Entre las mujeres, las imputaciones por ese artículo pasaron de siete a 38 y las condenas de cinco a 32.

En los últimos años una de las principales preocupaciones de distintos actores del sistema judicial y también del político ha sido el aumento de la población carcelaria femenina, sobre todo a partir del artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración, que restableció el artículo 36 del decreto ley sobre delitos de estupefacientes, de 1974, con el que se aumentó la pena en varias situaciones, entre ellas, a quienes intenten vender droga en las inmediaciones de las cárceles. Se trata de un aumento que afecta especialmente a las mujeres, que son quienes en su gran mayoría van a las visitas a centros carcelarios.

En la respuesta del pedido de acceso a la información pública surge que mientras en 2021 hubo una mujer imputada por ese delito del numeral 5 del artículo 36, en 2025 fueron 10. En los últimos cinco años fueron 27 las formalizaciones, mientras que las condenas fueron 18 en total: en 2024 y 2025 fueron siete cada año. En el caso de los hombres, en tanto, hubo 25 imputados y 18 condenados.

Droga a menores

En el período analizado también hubo un aumento de las formalizaciones y condenas por el primer numeral del artículo, imputado cuando la venta de drogas se da a menores de 21 años o personas “privadas de discernimiento o voluntad”, que pasaron de ser tres casos en 2021 a 33 en 2025 en los hombres. Lo mismo ocurrió sobre el tercer numeral, que, según la normativa, se concreta cuando la sustancia es suministrada o aplicada sin el consentimiento de la víctima, como puede ocurrir en casos de abusos sexuales o secuestros. En las imputaciones de mujeres, mientras que en 2021 y 2022 no hubo casos, en 2023 fueron dos, en 2024 uno y en 2025 fueron nueve. En los hombres, pasaron de ser tres imputados el primer año analizado a 66 en 2025.

En el informe, el Ministerio Público incluye una advertencia, porque señala que algunos casos podrían estar registrados bajo categorías genéricas de “estupefacientes” en lugar de identificarse con el numeral del artículo 36 de la ley, por lo que determinadas figuras podrían encontrarse subrepresentadas en las estadísticas. En la categoría genérica hubo 238 formalizaciones de mujeres en 2025 —fueron 1.558 entre 2021 y 2025—, mientras que en los hombres fueron 1.024 el año pasado y 5.575 en los últimos cinco años.