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    Para reabrir el tráfico en el estrecho de Ormuz, la confrontación es parte de la negociación

    En el conflicto del Golfo, sigue reinando la confusión en torno a uno de los principales puntos de desacuerdo entre Estados Unidos e Irán: el control del estrecho de Ormuz, que ambos países exigen

    Estrecho de Ormuz.

    Estrecho de Ormuz.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Por Guillaume Naudin

    Es difícil distinguir la verdad de la mentira. Sobre todo, teniendo en cuenta el historial de ambos protagonistas. Irán afirma ser el único país capaz de ofrecer un paso seguro a los buques comerciales y, en particular, a los petroleros. Un paso que se encuentra cerca de sus costas y que le permite cobrar derechos de paso que no existían antes de los 40 de guerra y bombardeos por parte de Israel y Estados Unidos. La administración estadounidense, por su parte, afirma haber iniciado los trabajos de desminado del estrecho y que dos destructores han pasado por allí en los últimos días. El presidente estadounidense afirma incluso que 34 buques pasaron el domingo.

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    Sin embargo, el tráfico marítimo sigue muy lento en un contexto de amenazas de reanudación del conflicto. Desde hace unas horas, el presidente estadounidense ha impuesto un bloqueo de los puertos iraníes y contra los buques que entran o salen de ellos. La Armada estadounidense tiene una presencia masiva en la región con una quincena de buques. También amenaza con destruir cualquier buque iraní que se oponga al bloqueo. Exactamente con el mismo método —apunta—, que Estados Unidos había utilizado en el mar Caribe contra embarcaciones atribuidas a narcotraficantes. El gobierno de Teherán, por su parte, afirma que ningún puerto de ningún país del Golfo estará a salvo si este bloqueo se lleva a cabo. Todo esto es ilegal según el derecho internacional y el secretario general de la ONU lo recuerda, pero evidentemente eso no es lo esencial para los protagonistas de la negociación.

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    Tensión, pero negociación

    Porque, a pesar de la tensión, todavía estamos en fase de negociación. Hay que reconocer que el alto el fuego entre los dos países, que debe durar aún una semana, se mantiene a pesar de todo: su fragilidad, las amenazas, el fracaso evidente de las conversaciones de Islamabad. El gobierno pakistaní afirma que siguen en marcha los esfuerzos para resolver las últimas disputas. Y es que, para hablar de paz, es mejor estar en una posición de fuerza, demostrar quién lleva las riendas. Es un mensaje para la parte contraria. El bloqueo estadounidense podría asfixiar la economía de Irán, que, por su parte, sabe que la situación no es buena políticamente para Estados Unidos. También se trata de dirigirse a la opinión pública, aunque esto sea menos crucial para Irán, donde quienes expresan su desacuerdo tienen muchas posibilidades de ser asesinados por el régimen.

    Un problema para todo el mundo

    También es un mensaje para quienes se ven afectados por la situación en el estrecho de Ormuz. Por ejemplo, los países asiáticos y, en particular, China, que ha trabajado mucho entre bastidores para facilitar las conversaciones en Pakistán. El ministro de Relaciones Exteriores de China le dice a su homólogo pakistaní que mantener el alto el fuego es una prioridad absoluta. Quizás también sea un mensaje para Donald Trump, quien se reunirá con Xi Jinping en Pekín dentro de un mes. Lo mismo ocurre con Europa. Francia y el Reino Unido, recientemente criticados por Donald Trump por no haberlo apoyado, anuncian la organización de una conferencia con los países dispuestos a contribuir a “una misión multinacional pacífica destinada a restablecer la libertad de navegación”. En resumen, el mundo entero está trabajando para que la situación dure el menor tiempo posible.

    FUENTE:RFI

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