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    Trump afirma que evitó una ofensiva israelí en Beirut y anuncia un cese de ataques con Hezbolá

    El presidente de Estados Unidos aseguró que Israel y Hezbolá acordaron detener los ataques tras gestiones realizadas por Washington. Ni el grupo libanés ni el gobierno israelí confirmaron sus declaraciones

    &nbsp;El presidente estadounidense Donald Trump habla por celular dentro de un vehículo a su regreso a la Casa Blanca en Washington.

     El presidente estadounidense Donald Trump habla por celular dentro de un vehículo a su regreso a la Casa Blanca en Washington.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que logró frenar una ofensiva israelí contra Beirut y que Israel y Hezbolá acordaron poner fin a los ataques mutuos, en medio de una nueva escalada de tensión en la región.

    Según publicó en su red Truth Social, Trump mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y también realizó gestiones indirectas con Hezbolá. “No habrá tropas que vayan a Beirut y cualquier tropa que esté en camino ya ha dado media vuelta“, sostuvo el mandatario estadounidense.

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    Horas antes, Israel había ordenado a su Ejército preparar ataques contra los suburbios del sur de Beirut. De acuerdo con dos fuentes israelíes citadas por Reuters, cualquier operación de ese tipo dependía de la aprobación final de Trump.

    Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron después de que Irán anunciara la suspensión de las negociaciones con Washington. Sin embargo, el gobierno iraní pidió a Pakistán que continúe con los esfuerzos diplomáticos para intentar reducir la tensión y sostener el alto el fuego.

    Embed - Irán acusó a Estados Unidos de incumplir la tregua y califica ataques como "actos de mala fe"

    El Ministerio de Exteriores paquistaní informó que el canciller iraní, Abbas Araqchi, solicitó a Islamabad mantener su mediación. La petición fue realizada durante una conversación con su par paquistaní, Ishaq Dar.

    En ese contacto, Araqchi expresó preocupación por lo que describió como violaciones del alto el fuego en Líbano por parte de Israel y por las órdenes emitidas para una posible operación en Beirut.

    Hasta el momento, ni Israel ni Hezbolá confirmaron públicamente el supuesto acuerdo anunciado por Trump para detener los ataques. Tampoco hubo información oficial sobre una eventual cancelación de las operaciones militares israelíes en territorio libanés.

    FUENTE:FRANCE24

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