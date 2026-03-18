Ana Matyszczyk: "Siempre fui muy Susanita, pero la vida no me presentó esa realidad"

Edad: 37 - Ocupación: periodista - Señas particulares : hace tenis y pádel; es católica pero también cree en la astrología, los registros akáshicos y la reencarnación; vive en una eterna dieta que nunca cumple; es hincha a muerte de Nacional

Tuviste un fin de año movido, cambiaste de trabajo y te mudaste. ¿Ya estás adaptada? Tremendo. Sí, todo junto. El cambio de laburo implica dejar un grupo de pertenencia y el desafío de integrar uno nuevo. Esa migración al principio puede costar, sobre todo, cuando uno aprecia a la gente con la que laburaba y mantiene vínculos. Se extraña. También se extraña la vorágine y la exigencia de llevar el día a día de la agenda (pública). Pero igualmente estoy muy contenta con mi situación actual (en el canal de streaming Fix).

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Una de las razones por las que renunciaste a Desayunos informales fue para poder estar más con tu hijo, Simón. ¿Lograste estar en paz contigo misma en ese sentido? Sí. Desayunos informales no solo tiene el horario, que implica pegarte un madrugón, sino también supone la exigencia de estar “fuenteando” todo el tiempo. Entonces, no es que te vas del canal y no trabajás más hasta el otro día. La verdad que me gustaba hacerlo, pero desde que mi hijo entró en preescolar hasta finales de primero de escuela, cuatro años lectivos, estuve con esa dinámica y la verdad que es mucho sacrificio. El horario que tengo ahora se acomoda más a mi realidad. Puedo amanecer con mi hijo, desayunamos juntos, vamos caminando a la escuela y de ahí me voy a trabajar. En la tarde, sobre las cuatro ya estoy volviendo para irlo a buscar.

Además, ser madre soltera debe implicar mucho más sacrificio. Sí, la realidad es que a Momo (sobrenombre de Simón) lo crío sola. Hemos generado un vínculo hermoso. Sí, tuve muchas dificultades y desafíos que atravesar, tan solo el ser madre primeriza sola fue muy difícil. Siempre fui muy Susanita, pero la vida no me presentó esa realidad. A Simón lo deseé muchísimo y es un niño que crece en un entorno lleno de amor, afortunadamente. Mi familia es muy unida, muy presente, contiene mucho. Eso fue algo decisivo para poder estar bien hoy.

Creés en los horóscopos y en todo lo esotérico. ¿Tenés alguna experiencia que te haya marcado? Soy muy creyente, soy católica. Soy crítica de muchas cosas, pero soy una persona de profunda fe. Igualmente, exploro cualquier otro camino espiritual y tengo especial debilidad por la astrología, el mapa del cielo y los horóscopos. Cada tanto consulto la astrología, es un recurso más. También soy creyente de los registros akáshicos, que hablan del registro que lleva el alma. Creo en la reencarnación. Creo en muchas cosas. Soy bastante ecléctica.

Es muy loco esto que te voy a contar. La fecha para que naciera Momo era el 15 de enero. Durante mi embarazo, que fue muy complejo porque lo transité sola, un día me encontré en un cajón del laburo con una medalla de la Virgen Milagrosa. Al tiempo, me pasó lo mismo: esperando el bondi, me encontré con la misma medalla en la vereda. Más tarde, un día hablando con mi madre, me regaló una medalla de la Virgen Milagrosa. Finalmente, el parto de Simón fue prematuro y nació el 8 de diciembre, el día de la Virgen. Me siento muy conectada con la Virgen. Es la maternidad. Tiene un montón de simbolismos. Me sentí superacompañada y protegida por ella.