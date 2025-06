Francisco Nasser, de NTVG: “Disfruto de las cosas que hice, pero también me entusiasma mucho el futuro”

En mi casa había literalmente una sala de ensayo, la de Niquel, y yo jugaba ahí. Tomé mi propio camino porque arranqué para la batería, que es un instrumento que mi padre no toca, obviamente siempre estimulado y guiado por él y los compañeros de la banda. Mi madre aportó lo suyo, siempre me alentó y me ayudó en todo. A los 12 años mi viejo me regaló un teclado, que tampoco era un instrumento que él tocara, creo que fue así que encontré mi propio lugar en esa configuración familiar y artística. Pero a la hora de componer y cantar sí me costó un poco más encontrar mi propia voz. Encuentro cosas de mi padre, lo cual me hace sentir orgulloso también de que esas raíces están en mí

Lo primero que hice fue aclarar que yo no era un músico como lo era Curuchet, que era un pianista zarpado y además profesor de música. Yo soy bastante distinto: un músico autodidacta, que produce, compone. Ahí me dijeron que habían pensado en mí por eso mismo, porque tenía otros mundos encima. Siempre me sentí superbienvenido. Todos tienen un don de gente con el cual yo vibraba parecido, tienen el espíritu de un grupo de amigos. Pasamos tanto tiempo juntos que es imposible no quererse. Además, somos todos adorables. De repente me costó un poco la joda, el humor ácido que estilan mucho. Pero nunca sentí que ellos me estuvieran pidiendo algo que no soy. Después, estaba el tema del público, que es una parte muy importante de este proyecto. Pero cuando se enteraron, me sentí superbién recibido también. Yo de Curuchet aprendí un montón musicalmente. Me nutrió para siempre.

Yo tengo momentos muy introvertidos y muy extrovertidos arriba del escenario, pero sin duda es una de mis caras más extrovertidas. Es un terreno en el que me siento muy libre. No te puedo decir que me subo y me olvido de todo, porque no; arriba, además de dar el show y disfrutar de la música, también estoy pendiente de cosas técnicas, pero te puedo decir que esa es mi cara más extrovertida.

¿Hay algo que la gente suele asumir de usted y está equivocada?

Que soy reservado. De repente lo soy con mi vida privada, que no uso mucho las redes sociales, aunque sí para cosas artísticas, música, las giras, y para Rosa, mi hija, porque soy un papá muy baboso. Pero es hablar conmigo 15 minutos y ya te das cuenta de que no. Me han dicho que me ven serio en el escenario, cosa que yo no siento porque me la paso haciendo chistes y haciéndoles caras a mis compañeros. Puede ser que si estoy en un grupo grande de gente, al principio piensen que soy reservado, pero es cuestión de darme un poco de confianza y después no me aguanta nadie.

¿Le pasa que estando “detrás” (en el teclado) no lo registran tanto?

Eso no es algo con lo que esté incómodo, porque tanto el teclado como la producción están por detrás de algo y son dos cosas que disfruto mucho por el hecho artístico en sí. Entonces, no me preocupo tanto por si después soy reconocido o no. Tampoco te voy a negar que me gusta serlo, pero no me siento incómodo con el bajo perfil. Tengo intenciones de subir un poco el perfil, estoy volviendo a componer canciones, más allá de la banda.

¿Cómo se vincula con la idea de éxito?

Yo me siento alguien exitoso en la vida. Creo que además de haber sido afortunado de nacer donde nací, también logré un montón de cosas que siempre quise y eso para mí es un éxito. Después está el reconocimiento, el éxito de la música en sí misma, pero eso lo vivo como algo normal, viene como parte del paquete artístico, pero no es algo de lo que esté pendiente.

¿Se considera nostálgico?

No en el sentido más triste. Sí me gusta volver a cosas que pasaron. Disfrutar repasando laburos que he hecho, música que ha quedado, experiencias. Miro muchas fotos. Soy nostálgico en el buen sentido porque disfruto de las cosas que hice, pero también me entusiasma mucho el futuro. Lo único que a veces me abruma es cuando son muchos proyectos, prefiero ir de a uno.

A mucha gente le incomoda el paso del tiempo.

A mí me incomoda el conflicto. Trato de evitarlo siempre, y también de alguna manera esa cabeza de productor que tengo como que me hace tratar de llegar a buen puerto con las distintas opiniones. Cuando hay conflicto trato de acercarme, de ceder o lo que sea para que se solucione, pero sin dudas es algo que me incomoda bastante.

¿Tiene algún ritual propio?

Tengo mil de esos porque soy bastante obsesivo, las cositas tienen que estar siempre en su lugar. En mi estudiecito, que es el único lugar que es solo mío, tengo todo siempre en el mismo lugar. Soy bastante obsesivo con el orden y qué hacer primero, por ejemplo, al armar el mate. No creo que nadie lo entienda, pero dejo hinchar la yerba durante tantos minutos, y la montañita, y la temperatura del agua, y estoy como hasta en el detalle más mínimo que mucha gente me queda mirando, onda: ¿de qué está hablando, señor?

¿Cómo se da cuenta de que está en un buen momento?

Porque descanso bien. Cuando estoy mal, algo me preocupa o tengo alguna dolencia, me cuesta dormir bien. Además, en este último año empecé a hacer ejercicio, que nunca había hecho en mi vida, y eso me levantó en muchos sentidos. Siento que estoy mucho mejor.