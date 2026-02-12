  • Cotizaciones
    La Ossodre estrena temporada y director, Paralamas en Medio y Medio y NTVG gratis en Santa Teresa

    El español Ignacio García-Vidal debuta como director titular de la Orquesta Sinfónica del Sodre en un concierto dedicado a Ígor Stravinsky, Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El español Ignacio García-Vidal debutará el sábado 14 como director titular de la Orquesta Sinfónica del Sodre (Ossodre), cargo en el que fue designado a fines de 2025. El primer concierto de la temporada de la Ossodre, titulado Ritual, tendrá lugar en el auditorio Adela Reta a las 20 horas y contará con un programa dedicado a tres grandes obras del siglo XX.

    Comenzará con la primera suite de El sombrero de tres picos, obra cumbre del español Manuel de Falla (1876-1946), que fusiona el lenguaje sinfónico con el folclore andaluz. Seguirá con Fantasía para un gentilhombre, del español Joaquín Rodrigo (1901-1999), con la participación como solista del reconocido guitarrista uruguayo Eduardo Fernández.

    Por Pablo Staricco

    El programa culminará con la suite de El pájaro de fuego, de Ígor Stravinsky (1882-1971), una obra icónica e innovadora que combina el folclore tradicional ruso con una gran potencia rítmica y orquestal. Entradas en Tickantel de $ 170 a $ 900.

    El Museo Histórico Cabildo (Cabildo de Montevideo, Juan Carlos Gómez 1362) inaugura hoy jueves 12 a las 18 la muestra Memoria gráfica: Club de Grabado de Montevideo, una retrospectiva sobre el legendario colectivo artístico que construyó un valioso proyecto cultural dedicado a promover y difundir, durante décadas, la técnica del grabado. Las obras que se exhiben van de 1953 (Susana Turiansky) a 1999 (Gladis Afamado) y formaron parte de las publicaciones mensuales que el club distribuía entre sus socios.

    “Se trata de obras editadas en distintos períodos, realizadas por artistas, mujeres y hombres, nacionales y extranjeros, que utilizaron diferentes técnicas y lenguajes. La visión es expansiva, antes que monográfica”, dice el texto que difunde la muestra. “El acceso a un ejemplar de una obra de arte por parte de diversos sectores de la sociedad cuestionaba el mito de la creación y la excepcionalidad del artista. A la vez, permitía la difusión de modelos estéticos novedosos y el disfrute directo de una pieza original”, explica.

    La exposición abarca tres ejes temáticos: la mirada sobre el mundo del trabajo y de los sectores populares; la atención sobre el cuerpo, los sentidos y el movimiento; y los impulsos por una búsqueda expresiva novedosa o experimental. La muestra está abierta, con entrada libre, de lunes a viernes de 11 a 17.45 horas y los sábados de 11 a 17.

    El miércoles 4 y el jueves 5 de marzo tendrá lugar en el Hotel Ibis Montevideo la tercera edición de Universo Narración: Jornadas Internacionales de Narración y Literatura, actividad especializada en la difusión de la narración oral, una disciplina vinculada estrechamente a la literatura y definida por sus impulsores como una manifestación humana ancestral, incluso preexistente a la escritura.

    Se trata de un encuentro internacional de escritores y narradores orales organizado por la Escuela de Narración Oral Ana Martínez. En esta edición participarán como ponentes las escritoras uruguayas Tamara Silva Bernaschina y Virginia Mórtola, el narrador artiguense Fabián Severo, la narradora argentina Gimena Blixen, el narrador mexicano Diego Terán y la narradora, actriz, filóloga y escritora española Paula Carballeira.

    Las jornadas están dirigidas tanto a artistas y creadores como a público en general. Incluyen instancias de formación y espacios artísticos donde se exponen “diferentes voces y estilos en torno al arte de narrar cuentos a viva voz”. Los intercambios entre narradores, docentes, escritores, artistas y público fomentan, según los organizadores, “la construcción de redes, la profesionalización del oficio y el crecimiento de la narración oral desde una mirada contemporánea y comprometida”. Las inscripciones están abiertas en el sitio enoam.edu.uy y el correo [email protected].

    El Festival Medio y Medio continúa con su intenso desfile de artistas argentinos, brasileños y uruguayos por la gran sala a cielo abierto de Punta Ballena, con capacidad máxima para unos 900 espectadores. Hoy jueves 12 y mañana viernes 13 estará la popular banda de rock y pop argentina El Plan de la Mariposa y el sábado 14 llegará la ascendente solista cordobesa Zoe Gotusso.

    El domingo 15 será el turno del cantor popular uruguayo Chacho Ramos y el lunes 16 actuará la histórica banda de rock brasileña Os Paralamas do Sucesso, el power trío formado por Herbert Vianna (voz y guitarra), Bi Ribeiro (bajo) y João Barone (batería) que el año próximo cumplirá 50 años. Entradas en RedTickets de $ 1.070 a $ 1.970.

    El lunes 16 al atardecer, en el marco de las celebraciones por el bicentenario que organiza el Ministerio de Educación y Cultura, No Te Va Gustar dará un concierto con entrada libre y gratuita en la fortaleza de Santa Teresa, situada en el kilómetro 306 de la ruta 9, en el departamento de Rocha. El recital se enmarca en la celebración de los 200 años de la liberación de la fortaleza de Santa Teresa y del fuerte de San Miguel, y del combate en el cerro de Montevideo.

    NTVG

    A las 19 actuará el grupo local Fluya y a las 20.30 comenzará el recital de la banda liderada por Emiliano Brancciari, que presentará por primera vez su flamante disco, Florece en el caos, publicado en enero.

