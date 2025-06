Fútbol, filosofía y benteveos: la autobiografía del Maestro Tabárez

Hay algo que se puede decir sin dudar de la autobiografía de Óscar Washington Tabárez, Las puertas de la memoria (Editorial Planeta). A quienes admiran al Maestro, el director técnico con más partidos al frente de la selección uruguaya (225), el hombre que volvió a valorizar a la Celeste en el planeta fútbol para propios y extraños, alguien querido por casi todos sus dirigidos, quienes le reconocen mucho más que indicaciones tácticas, les parecerá brillante todo lo que diga. A quienes critiquen al líder del “club de amigos”, que “desperdició la mejor camada en décadas” al ganar “apenas” una Copa América, al maleducado que maltrata a periodistas y al que se mantuvo en el cargo “pura y exclusivamente” por afinidades políticas con el gobierno de turno, les parecerá horrible tanto lo que diga como lo que omita. Y ni unos ni otros precisan leer una sola línea del libro para reafirmarse en sus posturas. Basta leer los comentarios en el posteo de cualquier red social que lo promocione para darse cuenta de eso.

Ano 1992 Con su madre, Zulma Elida de Tabarez_1.jpg Con su madre, Zulma Élida de Tabárez, en 1992 Archivo personal de Óscar W. Tabárez Tabárez tuvo su primer contacto con la filosofía en cuarto de escuela, “gracias al maestro López”. Fueron los griegos, primero La ilíada y luego Sócrates, Platón y Homero, según relata en el capítulo 8, El pensamiento y las ideas. Nació en 1947, en la calle Termópilas, en el Cerrito de la Victoria, en “una vivienda muy humilde, pero también muy digna”. Alguna vez, siendo ya un entrenador consagrado, volvió a ese lugar. Tabárez siempre ha creído que “el pasado es una casa a la que hay que visitar cada tanto, para rescatar allí algunas cosas que puedan ser traídas hasta el presente: valores, convicciones, ideas y emociones que no deben perderse en el ayer”, aunque matiza que “es muy peligroso quedarse ahí”, siendo lo mejor ir y volver, como desarrolla al inicio, en el primer capítulo, El pasado es una casa. Su vínculo con la filosofía continuaría con el tiempo, en el liceo y en sus estudios de Magisterio: de hecho, la primera entrevista que le hizo una revista deportiva, poco después de debutar como defensa en Sud América en 1968, llevó por título Un futbolista que estudia filosofía. Si hoy algo así puede considerarse una rareza, casi sesenta años atrás lo era todavía más.

Esas referencias a sus raíces y a su interés por la filosofía salpican toda la autobiografía, incluso en los pasajes más futboleros. Eso también nutre y confirma a la persona (y al personaje), para solaz de sus admiradores y también para sorna de sus detractores (en caso de que alguno de estos últimos decida leerlo). No por repetido deja de ser cierto: esta autobiografía (bastante autoindulgente, por cierto) no revela a una persona (ni personaje) desconocido. Eso no quiere decir que no contenga anécdotas, reflexiones, pasajes y desarrollos realmente disfrutables, relacionados con el fútbol o no.

Los incios de un maestro en su comunidad Hay pequeñas historias mínimas que son tocantemente emotivas. Una de ellas es cuando Silvia, su esposa desde hace 56 años, madre de sus cuatro hijas y abuela de sus cinco nietos, cobró su primer sueldo en la textil Fibratex y se compraron un tocadiscos, sin que todavía tuvieran disco alguno (los primeros en su discoteca fueron de Franz Liszt y de Frank Chacksfield). Otras fueron las peripecias que vivió por la salud de una de sus hijas, la hoy conductora de TV Ciudad Tania Tabárez, a quien un médico belga —que recuerda sin ningún cariño— le diagnosticó distrofia muscular (lo que afortunadamente fue erróneo, ya que el desenlace era inevitablemente fatal). Cuando reconoce que mucha gente ayudó a su familia, por entonces vecina del Cerro, a parar la olla a fines de los años setenta, cuando las lesiones crónicas lo obligaron a abandonar el fútbol y apenas contaban con su (magro) sueldo de maestro, reconcilian al lector con lo mejor de lo comunitario, aunque sea por añoranza. Graciela, la empleada de una panadería, con quien se volvió a cruzar mucho después en un recital en el Auditorio del Sodre al que fue invitado, fue una de ellas.

“Un día, durante mi etapa en la Escuela 226 del barrio La Vía, vi que una niña pelaba una banana y tiraba la cáscara al piso. Yo estaba a punto de acercarme a decirle que la levantara y la tirara donde correspondía cuando otra niña se acercó, levantó la cáscara y se la comió (...). Tal vez fue el momento en el que tomé conciencia, plenamente, de la pobreza en la que vivían muchos de mis alumnos”, relata en el capítulo 2, Un asunto entre personas. Ese episodio culminó en una gestión para poder acceder a un comedor cercano sustentado por una organización benéfica. Su buen hacer en esa empresa terminó con él como director en otra escuela del Cerro, algo que no cuadraba con sus planes de terminar de formarse como entrenador de fútbol, pero que no tuvo más remedio que aceptar porque la inspectora que se lo propuso era esposa de un militar. Era 1980, plena dictadura, y una respuesta negativa —como ella misma se lo hizo saber— podía equivaler a no trabajar más.