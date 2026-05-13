Vuelve a Magma Futura el ciclo Escuchas Silenciosas con una joya de Ruben Rada

Por cuarto año consecutivo llega a Magma Futura el ciclo Escuchas Silenciosas, un viaje inmersivo por la identidad musical uruguaya guiado por el músico Andrés Torrón.
Con el disco S.O.S., Sonido Original del Sur, de Ruben Rada, comienza la cuarta edición del ciclo guiado por el músico Andrés Torrón
Por cuarto año consecutivo llega a Magma Futura el ciclo Escuchas Silenciosas, un viaje inmersivo por la identidad musical uruguaya guiado por el músico Andrés Torrón.
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La primera sesión de 2026 estará dedicada a una joya escondida de la discografía de Ruben Rada: el disco S.O.S., Sonido Original del Sur. Durante los años 70, en Buenos Aires, Rada integró un grupo con músicos argentinos, suecos y uruguayos. Juntos grabaron este álbum poco conocido, un eslabón perdido de la música latinoamericana. En él, jazz, soul, rock, candombe y ritmos del continente americano se combinan con la voz de Rada, y dan lugar a un disco sumamente influyente para la música sudamericana.
Las sesiones se disfrutan a través de un sistema individual de auriculares inalámbricos y visuales inmersivos a cargo de Clara Bonavita.
Viernes 15 de mayo, de 19 a 21 horas, en Magma Futura. Entradas a 980 pesos, en Ticketfacil.