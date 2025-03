José Luis “El Puma” Rodríguez en el Sodre: “Es la última oportunidad que van a tener de verme en vivo”

Me estoy despidiendo de los escenarios, es la última oportunidad que van a tener de verme en vivo porque después, si la vida y la energía me acompañan, me tomaré como ocho años, hasta los 90, viviendo como todos los días del mundo. Cuando uno llega a este punto, inevitablemente empieza a ver esta etapa como la última, como la despedida, pero no voy a hacer nada diferente. Solo voy a seguir con optimismo, con alegría, con amor, humildad, con esa mansedumbre y templanza que se aprenden con el tiempo, en equilibrio, y sin olvidarme de que en medio de todo este parto que sufre el planeta siempre va a hacer falta escaparse por la música.

La que pido en el restaurante (risas) y me la traen ya lista. En serio, he participado en muchos otros programas, pero el de cocina fue muy duro, aunque me gustó. El problema es que yo pienso que la carne, el pollo, el pescado, el pavo, el marrano, todo eso es lo mismo. Lo que realmente marca la diferencia es la sazón. Lo que no tiene sazón no sirve, como la vida misma. Si un ser humano es aguado, insípido, se vuelve irrelevante, no trasciende. Eso es lo que pasa cuando la comida no tiene sabor, cuando falta condimento.

En ningún momento, no voy a mentirte. La verdad es que nunca fue mi fuerte componer. Yo no soy de ese tipo de cosas, hay gente que tiene su estudio en la casa y no sale nunca de ahí, se aísla y se la pasa horas y horas hasta que algo sale, y yo no soy ese tipo. Mi casa es un oasis, un refugio, tengo­ que estar allí tranquilo.

¿Es verdad que en su momento pensó en postularse a la presidencia de Venezuela?

Sí, en algún momento pensé en acercarme al gobierno, o a la política en general, pero ya no tengo tiempo. Es que hay tanto desorden y tanta mentira... Gracias a Dios están saliendo tipos como Javier Milei o Bukele en El Salvador­. Pero no quiero hablar de política ahora, quiero concentrarme en mis shows, en el público de uno, que ahí no importa la ideología. Ahí lo único que importa es la conexión con la gente y es impresionante ver cómo abarco tres generaciones: la de la abuela, la mamá y las hijas. Muchas de estas chicas jóvenes saben de mí por su mamá pero nunca fueron a un show mío. Ésta es la primera y última vez. Fui envejeciendo con esta gente.

Fue un rompecorazones en las décadas de los 70 y 80. ¿Cómo conquista el Puma Rodríguez a una mujer?

Es que cada quien tiene su propio tiempo, ¿no? (risas). Nunca usé mis canciones para conquistar, y es que realmente yo no conquisto, yo me quedo tranquilo. El zorro no ataca a la gallina, simplemente la espera. Ahora hace treinta y ocho años que estoy en pareja, me mantuvo el amor. Con el paso del tiempo son muchas cosas las que cambian en la vida, pero lo que realmente queda es el amor de la pareja, con sus virtudes, con sus defectos… Porque el amor tapa multitud de defectos.

Tuvo hijos, ¿quiso ser padre?

Sí, pero en esta profesión es tan difícil ser algo o alguien 24 horas al día. Es complicado, cuando estás ardiendo en la carrera, estás caliente, no podés dormirte, vas a todos los países, ¿cómo puede uno ser papá? Eso es falso, nadie es nada 24 horas al día, usamos las horas del día para hacer cosas, y cada cosa tiene su tiempo. Ojo, que también hay papás extraordinarios en esto, que yo he visto, que conozco, pero en mi caso si soy honesto, creo que no fui un muy buen papá.

En 2017, un trasplante doble de pulmón le salvó la vida. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando se despertó de la operación?

Que estoy respirando, que pude respirar y vi a mi esposa. Uno puede estar varios días sin comer, sin beber líquido, pero sin respirar no se puede ni un minuto. Aprendí a no contar con el mañana ni con el pasado, con ese no se cuenta para nada, no se puede cambiar.

¿Sigue en pie lo de hacer una bioserie suya?

Lo intenté pero no pasó nada y lo dejé ahí. Solté, como dicen.

Si pudiera volver a un solo momento de su vida y quedarse ahí por un ratito, ¿a cuál sería?

Al momento en que me desperté del trasplante. Pensaba en irme y Dios me dio otra oportunidad. Cualquier enfermedad es mala, pero esta (fibrosis pulmonar) es terrible. Ese momento sentí que we come back, estamos de vuelta, prohibido quejarse y prohibido olvidar.

Y si despertara hoy y se diera cuenta de que el Puma nunca existió y usted nunca fue cantante, sino un taxista en Caracas, ¿qué es lo primero que haría?

¿Si despierto en Caracas siendo cualquier otra cosa? Bueno, estoy listo para liquidar a Maduro­.