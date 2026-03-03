Una noche de arte y tango para festejar el aniversario de Cultus Uy

Cultus Uy celebró su aniversario con una gala que reunió arte, emoción y comunidad en una noche dedicada a honrar el camino transitado y proyectar el futuro.
La velada no fue solo una celebración, sino también una oportunidad para la organización de renovar su compromiso con la cultura entendida como un territorio vivo, en permanente construcción
Cultus Uy celebró su aniversario con una gala que reunió arte, emoción y comunidad en una noche dedicada a honrar el camino transitado y proyectar el futuro.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
A lo largo de estos años, la institución ha impulsado múltiples iniciativas culturales, consolidándose como un espacio de encuentro y creación colectiva. La velada no fue solo una celebración, sino también una oportunidad para renovar su compromiso con la cultura entendida como un territorio vivo, en permanente construcción. Porque la cultura cobra sentido precisamente en la forma en que se comparte: en los encuentros, en la emoción colectiva y en las historias que el arte transmite y resignifica generación tras generación.
Entre las distintas expresiones artísticas presentes, el tango ocupó un lugar central, reafirmando su profunda conexión con la identidad uruguaya. Un lenguaje que habita la memoria, el territorio y el presente, y que continúa dialogando con nuevas sensibilidades.
Si algo distingue a Cultus Uy es su convicción sostenida de que la cultura debe tender puentes: entre generaciones, lenguajes artísticos y también entre territorios. Puentes que conectan Montevideo con el interior del país, integrando miradas, talentos y sensibilidades diversas.
Con ese espíritu, la gala recibió al Ballet Nacional del Tango, una compañía creada con la vocación de reunir a profesionales del género provenientes de distintas regiones del Uruguay, consolidando un espacio de excelencia artística y proyección nacional. Bajo la dirección de Estefanía Colina y Juan Martín Carrara, el ballet conjuga tradición e innovación, experiencia y nuevas miradas; ofrece así una propuesta que honra el legado del tango mientras lo impulsa hacia el futuro.