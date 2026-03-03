¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Una noche de arte y tango para festejar el aniversario de Cultus Uy

La velada no fue solo una celebración, sino también una oportunidad para la organización de renovar su compromiso con la cultura entendida como un territorio vivo, en permanente construcción

ADR_6490
De Cultus Uy: Alba Blustein, Emanuel dos Santos, Roxana Pallotta y&nbsp;Mercedes Besada.

De Cultus Uy: Alba Blustein, Emanuel dos Santos, Roxana Pallotta y Mercedes Besada.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mercedes Menafra, Rebeca Rivas Zucchelli y Ana Focaccio.

Mercedes Menafra, Rebeca Rivas Zucchelli y Ana Focaccio.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Alejandra Umpiérrez y director general&nbsp;del MEC Carlos Vare

Alejandra Umpiérrez y director general del MEC Carlos Vare

FOTO

Adrián Echeverriaga
Deborah Szwedzki y Débora Goldfarb.

Deborah Szwedzki y Débora Goldfarb.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Cultus Uy celebró su aniversario con una gala que reunió arte, emoción y comunidad en una noche dedicada a honrar el camino transitado y proyectar el futuro.

A lo largo de estos años, la institución ha impulsado múltiples iniciativas culturales, consolidándose como un espacio de encuentro y creación colectiva. La velada no fue solo una celebración, sino también una oportunidad para renovar su compromiso con la cultura entendida como un territorio vivo, en permanente construcción. Porque la cultura cobra sentido precisamente en la forma en que se comparte: en los encuentros, en la emoción colectiva y en las historias que el arte transmite y resignifica generación tras generación.

Leé además

Daniel Benoit y Ju Morais.
Cooperación cultural

Intercambio artístico entre Uruguay y Río tuvo su muestra en el INAV

Entre las distintas expresiones artísticas presentes, el tango ocupó un lugar central, reafirmando su profunda conexión con la identidad uruguaya. Un lenguaje que habita la memoria, el territorio y el presente, y que continúa dialogando con nuevas sensibilidades.

Si algo distingue a Cultus Uy es su convicción sostenida de que la cultura debe tender puentes: entre generaciones, lenguajes artísticos y también entre territorios. Puentes que conectan Montevideo con el interior del país, integrando miradas, talentos y sensibilidades diversas.

Con ese espíritu, la gala recibió al Ballet Nacional del Tango, una compañía creada con la vocación de reunir a profesionales del género provenientes de distintas regiones del Uruguay, consolidando un espacio de excelencia artística y proyección nacional. Bajo la dirección de Estefanía Colina y Juan Martín Carrara, el ballet conjuga tradición e innovación, experiencia y nuevas miradas; ofrece así una propuesta que honra el legado del tango mientras lo impulsa hacia el futuro.

Selección semanal
Oficialismo

Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

Por Santiago Sánchez
Oficialismo

El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

Por Redacción Búsqueda
Partido Nacional

Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

Por Federico Castillo
Sistema penal

Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

Por Macarena Saavedra

TE PUEDE INTERESAR

Jack Valenti, expresidente de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, posa junto al director argentino Luis Puenzo y la actriz Norma Aleandro después de que Puenzo ganara el Óscar a la Mejor película internacional por La historia oficial en la 58ª edición de los Premios Óscar realizada en el Music Center, el 24 de marzo de 1986; fue la primera estatuilla para Sudamérica.

Las 5 películas sudamericanas que ganaron el Oscar en la historia de los premios

Fórmula 1 2026: cómo serán los nuevos autos y qué impacto tendrán en las carreras

Fórmula 1 2026: cómo serán los nuevos autos y qué impacto tendrán en las carreras

Por Redacción Galería
Dolores Fonzi, directora de Belén, ganadora del Goya a Mejor película iberoamericana, con los productores Leticia Cristi y Hugo Sigman.

Premios Goya 2026: una ceremonia que visibilizó la lucha de las mujeres

Por Patricia Mántaras de la Orden
Se especula que la presencia de Zuckerberg en el desfile se debe a una inminente colaboración para presentar lentes inteligentes.

Mark Zuckerberg, Demi Moore y Madonna revolucionaron la Semana de la Moda de Milán

Por Redacción Galería
// Leer el objeto desde localStorage