¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

‘Carmen’ abrirá la temporada lírica del Sodre

La célebre ópera de Georges Bizet se presenta en el Auditorio Nacional Adela Reta, con figuras internacionales y artistas locales

MAU_5367

FOTO

Mauricio Rodríguez
Cantante que interpreta a Carmen Nancy, Fabiola Herrera, y cantante que interpreta a Micaela, Verónica Cangemi.

Cantante que interpreta a Carmen Nancy, Fabiola Herrera, y cantante que interpreta a Micaela, Verónica Cangemi.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Presidente del Sodre Luis Pérez Aquino, directora musical Beatrice Venezi y Emilio Sagi, director escénico&nbsp;de Carmen.&nbsp;

Presidente del Sodre Luis Pérez Aquino, directora musical Beatrice Venezi y Emilio Sagi, director escénico de 'Carmen'. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marcello Pérez, director escénico de Carmen Emilio Sagi y Marcelo Álvarez, cantante que interpreta a Don José.

Marcello Pérez, director escénico de 'Carmen' Emilio Sagi y Marcelo Álvarez, cantante que interpreta a Don José.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Director de Espectáculos del Sodre Fernando Couto y directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal.

Director de Espectáculos del Sodre Fernando Couto y directora nacional de Cultura María Eugenia Vidal.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Consejera del Sodre Natalia Schiavone, director general del MEC Carlos Varela y vicepresidenta del Sodre Alejandra Moreira.

Consejera del Sodre Natalia Schiavone, director general del MEC Carlos Varela y vicepresidenta del Sodre Alejandra Moreira.

FOTO

Mauricio Rodríguez
María Ibáñez, Mercedes Menafra y Susana Barreira.

María Ibáñez, Mercedes Menafra y Susana Barreira.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Diego Barreiro, Ana Leggiadro y Fernando Condon.

Diego Barreiro, Ana Leggiadro y Fernando Condon.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Emma Negrón y Clementina Moreira.

Emma Negrón y Clementina Moreira.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

El foyer de la platea alta del Auditorio Nacional Adela Reta fue el lugar elegido para presentar, el martes 3, Carmen, la ópera de Georges Bizet que abrirá la temporada lírica 2026 del Sodre. Coproducida con Lírica del Sur, la propuesta reunirá a figuras internacionales y a los elencos estables de la institución.

Participaron de la presentación autoridades del Sodre y representantes de la producción, además del director escénico Emilio Sagi y la directora musical Beatrice Venezi, responsables de una puesta que propone una mirada estilizada y contemporánea de la obra. También estuvieron presentes integrantes del elenco, entre ellos, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, quien interpretará a Carmen, y el tenor Marcelo Álvarez, que asumirá el rol de Don José en varias de las funciones.

Leé además

una noche de arte y tango para festejar el aniversario de cultus uy
Cultura y comunidad

Una noche de arte y tango para festejar el aniversario de Cultus Uy

Considerada una de las óperas más populares del repertorio universal, Carmen fue estrenada en París en 1875 y desde entonces ha sido representada en los principales teatros del mundo. Su partitura combina intensidad dramática, melodías memorables y un personaje femenino que, con su carácter libre y desafiante, se convirtió en uno de los más icónicos de la historia del género.

En esta versión, Sagi propone desplazar el acento del costumbrismo hacia una lectura centrada en el conflicto humano, poniendo el foco en las tensiones entre deseo, libertad y posesión. La puesta contará con escenografía de Daniel Bianco, iluminación de Eduardo Bravo y coreografía de Nuria Castejón.

Las funciones se realizarán los días 7, 9, 11, 13 y 15 de marzo en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta. Participarán la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, el Coro Nacional y el Coro Nacional de Niños, junto con un elenco de artistas nacionales e internacionales.

Selección semanal
Atención a pacientes

Decreto del Ministerio de Salud Pública actualiza y reduce los plazos de espera para consultas y estudios

Por Redacción Búsqueda
Seguridad social

Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

Por Redacción Búsqueda
Investigación

China invierte US$ 7 millones en Laboratorio Conjunto de Bio-Nano-Farma con Uruguay y diseñan primera patente

Por Nicolás Delgado
Desarrollo

PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Romina Romanelli, 2025.

Un festival invita a mujeres artistas a expresarse en los muros de Aiguá

Por Magdalena Cabrera
La ministra de Salud Pública considera que la carga de cuidados de las mujeres es uno de los principales impedimentos para acceder a espacios de poder.
Video

Cristina Lustemberg: “Siento que llegué a la política para ejercer el poder, no para transitar”

Por Rosana Zinola
Victoria Solé, coordinadora regional de The War On Climate; Agustina Syrowicz, representante de la Red de Jóvenes para la Justicia Climática; y Lucila Pizzarulli, jefa de oficina de la Organización Internacional para las Migraciones.

Tres mujeres jóvenes impulsan una agenda que une justicia ambiental, paz y liderazgo femenino

Por Federica Chiarino Vanrell
Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Depilarse a los 12: ¿porque quiero o porque debo?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
// Leer el objeto desde localStorage