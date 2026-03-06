‘Carmen’ abrirá la temporada lírica del Sodre

El foyer de la platea alta del Auditorio Nacional Adela Reta fue el lugar elegido para presentar, el martes 3, Carmen, la ópera de Georges Bizet que abrirá la temporada lírica 2026 del Sodre. Coproducida con Lírica del Sur, la propuesta reunirá a figuras internacionales y a los elencos estables de la institución.
Participaron de la presentación autoridades del Sodre y representantes de la producción, además del director escénico Emilio Sagi y la directora musical Beatrice Venezi, responsables de una puesta que propone una mirada estilizada y contemporánea de la obra. También estuvieron presentes integrantes del elenco, entre ellos, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, quien interpretará a Carmen, y el tenor Marcelo Álvarez, que asumirá el rol de Don José en varias de las funciones.
Considerada una de las óperas más populares del repertorio universal, Carmen fue estrenada en París en 1875 y desde entonces ha sido representada en los principales teatros del mundo. Su partitura combina intensidad dramática, melodías memorables y un personaje femenino que, con su carácter libre y desafiante, se convirtió en uno de los más icónicos de la historia del género.
En esta versión, Sagi propone desplazar el acento del costumbrismo hacia una lectura centrada en el conflicto humano, poniendo el foco en las tensiones entre deseo, libertad y posesión. La puesta contará con escenografía de Daniel Bianco, iluminación de Eduardo Bravo y coreografía de Nuria Castejón.
Las funciones se realizarán los días 7, 9, 11, 13 y 15 de marzo en la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional Adela Reta. Participarán la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, el Coro Nacional y el Coro Nacional de Niños, junto con un elenco de artistas nacionales e internacionales.