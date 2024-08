Los 60 de Sandra Bullock: el regreso después de un duelo y la promesa de una secuela

Captura de pantalla 2024-08-06 a la(s) 1.58.39p. m..png Keanu Reeves y Sandra Bullock en Máxima Velocidad

A partir de ahí, su filmografía no ha parado de crecer, con títulos como los thrillers La red (1995) y Tiempo de matar (1996), y las comedias románticas Hechizo de amor (1998), Miss simpatía (2000), Amor a segunda vista (2002), La casa del lago (2006) y La propuesta (2009).

Después, la actriz dio un giro, tal vez con la intención de disociarse del género romántico, incursionando más declaradamente en el drama. Fue entonces que protagonizó The Blind Side (2009), la película por la que se llevó el Oscar a Mejor actriz. El filme narraba la historia de la adopción de Michael Oher, un jugador de la NFL. Sin embargo, en 2023, las acusaciones del Oher real a los Tuohy, alegando que no lo habían adoptado sino utilizado, empañó la reputación del filme, aunque no la brillante interpretación de Bullock.

Le siguieron otras películas “oscarizadas”, como Tan fuerte y tan cerca (2011) y Gravedad (2013).

Después, los trabajos de Bullock empezaron a espaciarse. Entre sus últimas películas figuran Ocean's 8 (2018), The Unforgivable (2021) y Bullet Train (2022).

Una trágica historia de amor

El historial amoroso de Sandra Bullock cuenta con varios episodios y personalidades relevantes. En 1992 conoció a Tate Donovan mientras rodaban Love Potion No 9. Estuvieron tres años juntos y se dijo que estaban comprometidos, aunque nunca se casaron: “Él sacó lo peor y lo mejor de mí”, dijo Bullock en una entrevista con Vanity Fair.

Después mantuvo una breve relación con Bob Schneider antes de salir, durante dos años, con Matthew McConaughey, a quien coincidió en el set de Tiempo de matar, y cuyo romance fue bastante discreto.

En 2002 salió durante un año y medio con el actor Ryan Gosling, 16 años menor que ella, tras protagonizar juntos Cálculo mortal.

“Quizá paso demasiado tiempo buscando, buscando cosas que en realidad la sociedad me está diciendo que busque. A fin de cuentas, no importa lo material, todos vamos a terminar viejos y arrugados. Por eso creo que quiero a alguien que me haga reír, que me estimule, que me haga extrañar cuando no está cerca, alguien a quien pueda admirar y de quien me sienta orgullosa de decir ‘este es mi hombre’”, había dicho la actriz a Entertainment Tonight.

Sandra Bullock jesse james.jpg Jesse James y Sandra Bullock en los Screen Actors Guild Award de 2010 AFP

La estabilidad llegaría en 2005. Ese año se casó con el productor Jesse G. James, a quien había conocido el año anterior. El matrimonio duró cinco años y terminó repentinamente a causa de una infidelidad de él. Pocos días después de que ella lo reconociera públicamente como el amor que había estado esperando al recibir el Oscar, se enteró de su infidelidad. El matrimonio tenía los días contados.

Recién habían adoptado a Louis, y la actriz siguió adelante sola con el proyecto de maternidad. Poco después, en 2015, adoptó a Laila. Ese año fue doblemente relevante pues fue, también, cuando conoció al fotógrafo Bryan Randall. Lo había contratado para hacer las fotos del cumpleaños de Louis y él sí, después de tantos golpes, se presentaba como lo que había estado esperando.

Hicieron pública su relación un año después: “Encontré al amor de mi vida”, confesó la actriz ya en 2021. Juntos, compartieron ocho años de romance y familia. Pero, desgraciadamente, tras tres años luchando contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Bryan falleció el 5 de agosto de 2023.

Regresando por su edad dorada

Tras sus películas de 2022, Sandra Bullock se había tomado una pausa en su carrera para cuidar de Randall: “Quiero estar las 24 horas del día, los siete días de la semana con mis pequeños, con mi familia”, dijo en una entrevista con ET Canadá. Preguntada por la CBS, insistía: “Quiero estar en casa y ser responsable de una única cosa”.

Con el fallecimiento de Bryan Randall, la verdadera razón salió a la luz: quiso cuidar del hombre al que amaba durante su último año de vida, un secreto que la actriz guardó hasta el final: “Bryan eligió pronto mantener en privado su viaje con la ELA”, dijeron sus familiares al comunicar la trágica noticia.

En enero de 2024, Sandra cumplió una de las últimas voluntades de Bryan, al esparcir sus cenizas en el río Snake en Jackson Hole, Wyoming, el día en que el fotógrafo habría cumplido 58 años: “Feliz cumpleaños, Bry. Sandy te trajo al río, tal y como prometió”, escribió su hermana Gesine.

Desde entonces, Sandra Bullock se mantuvo apartada de los focos en la medida de lo posible. Pero este año, reapareció junto a Keanu Reeves en el podcast 50 MPH por el 30 aniversario de Máxima velocidad.

Hechizo de amor.png Nicole Kidman y Sandra Bullock en Hechizo de amor

Los dos actores, que trabajaron juntos en esa película, en su secuela posterior y en The Lake House, expresaron su deseo de volver a coincidir en alguna película, incluso en una posible Speed 3, de la que no hay confirmación: “Antes de morir, antes de dejar este planeta, creo que Keanu y yo debemos hacer algo frente a la cámara”, dijo ella.

Por el momento, con quien sí va a volver a trabajar es con Nicole Kidman, su compañera en Hechizo de amor. Y es que está confirmada una secuela de la película, aunque hasta 2025 no la veremos en los cines. Pero quizá sea esa chispa de magia lo que Sandra necesita para celebrar su edad dorada regresando por la puerta grande.

