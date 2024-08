Magdalena Helguera, escritora: "No te digo que voy a poner una juguetería, pero lo podría haber hecho"

¿Desde cuándo vive en El Pinar? Desde que me casé. Nos hicimos la casa con mi esposo. Él no aguantaba los apartamentos y los recursos que teníamos eran nada. La opción era pedir un préstamo y estar 30 años pagando; no mucha gente hacía eso en la zona. Los terrenos eran baratos y construimos a pulmón la casa. Antes de que se pusiera en tendencia el reciclado, nosotros hicimos la casa con ladrillos usados de una obra y puertas que nos mandaban familiares. Todo el mundo que se enteraba de que estábamos haciendo una casa nos mandaba algo. Así que la primera etapa fue como un puzzle, con ventanas de diferentes tamaños y todo hecho por nosotros.

Hace 41 años que está casada. ¿Cuál es el secreto para un matrimonio duradero? No sé. Hay que trabajar. No todo son flores. Hay dificultades, pero hay que proponerse que las cosas vayan saliendo, porque siempre va a haber problemas. Después, que cada uno tenga sus cosas. Hay cosas para compartirlas y cosas que son de uno, porque cada uno tiene sus gustos. A él le gusta la física, Star Wars, todas las películas de guerra, de aviones. Yo le digo: te escucho porque me encanta escucharte hablar, pero de vez en cuando hablemos de otro tema. Tenemos gustos muy distintos.

¿Es cierto que pensó en estudiar Arquitectura? Yo digo en broma que entré a Facultad de Arquitectura porque me encantaba todo ese romanticismo de hacer casas para la gente. Pero como el último examen lo di en abril, entré atrasada. Estaba muy agotada, y cuando entré a facultad y empezaron con los vectores y con la física y todo eso… Encima fuimos a hacer una visita cuando estaban construyendo el Hospital Policial. Fuimos un día de lluvia y aquello era todo de hormigón, los fierros que salían para afuera, el hormigón que goteaba, todo encharcado y embarrado, había que pasar por una tabla. Y dije: “Ay no, toda una vida en esto, no”.

¿Tiene algún talento oculto con el que la gente se sorprenda? Tejer me gusta mucho. Siempre digo que tejía en otra vida, porque durante 30 años no tejí nada, pero volví. Sobre todo me gusta para niños chicos y bebés: para mi nieta, mis sobrinos nietos… Antes de que naciera mi nieta, les tejía a los bebés de los amigos de mis hijas. Cosas chiquitas, no tengo mucha paciencia.

¿Se acuerda de cómo se enteró de la verdad de Papá Noel? Yo sigo pensando que no es la verdad de Papá Noel, porque defiendo que es una forma de existir. Hay muchas cosas que existen porque las creamos, las hacemos existir los seres humanos. Cuando me enteré fue bastante brusco. Ya estaba en tercero de escuela. Éramos todas nenas y desde segundo había algunas que decían: Papá Noel son los padres. Y yo defendía (la existencia de Papá Noel) a muerte, decía que mis padres no tenían plata; que además me habían traído unos patines que eran de Argentina, que acá no había. Después me enteré de que los habían hecho llegar unos amigos que habían viajado. Entonces un día pregunté y ahí ya me dijeron. Fue un golpe fuerte. Después, como tenía un hermano chico, empezó la emoción de estar del otro lado de la historia.

¿Escucha música? ¿Qué canción la hace automáticamente bailar? Pongo lo que sea más fácil. Eso de buscar la música especialmente me cuesta. Es una antigüedad decir esto, ya sé, pero nunca me interesaron los aparatos. Pasé por arriba del aparato de los videos; se puso obsoleto y no aprendí a usarlo. Después, el DVD tampoco lo aprendí a usar; estaba ahí y también se pasó de moda sin que lo aprendiera a usar. Entonces escucho lo que se puede escuchar en el celular, y lo que no se puede no lo escucho. O escucho música y después no la identifico por el nombre; la quiero volver a poner y no sé cual era. Pero todo lo que es música nacional me gusta. Lo popular y el rock nacional. El rock argentino también.

¿Qué pediría para el Día de la niñez si siguiera recibiendo regalos? Muñecas. Siempre me gustaron mucho las muñecas. Los juguetes antiguos de chapa litografiada también, me fascinan. Y los autitos de metal de colección; jugaba con los de mis hermanos cuando era chica. Todo lo que sea juguetes me encanta. No te digo que voy a poner una juguetería porque no tengo ganas de trabajar a esta altura de mi vida, pero es una cosa que podría haber hecho.