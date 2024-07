Omar Paganini: "Muy poca gente me ha visto realmente enojado, pero cuando me enojo es complicadito"

Es un gran lector, ¿qué género literario le gusta más? Muy variado, leo muchísimas cosas. Te diría que la novela histórica es de las cosas que más me gustan, al igual que la historia universal. Por ejemplo­, Los pilares de la tierra, de Ken Follet­. Hace mucho que leí la saga. La historia de Uruguay me interesa mucho. Las novelas policiales también me pueden enganchar. Antes leía muchas revistas de tecnología.

¿De qué cuadro de fútbol es hincha? Soy nominalmente hincha de Peñarol, pero no sigo para nada el fútbol. Ni siquiera sé quién juega, ni cuándo. No me interesa el fútbol, salvo en el Mundial, cuando juega Uruguay. Ahí lo sigo un poco más.

Dicen que es una persona muy calma. ¿Cómo hace para controlar el estrés en el cargo que tiene? No tengo una receta. Soy así. Muy poca gente me ha visto realmente enojado, pero cuando me enojo es complicadito. De repente en mi familia me han visto alguna vez. Es un umbral en el que paso rápido del cero al cien.

¿Es parte de su personalidad? Diría que sí, pero tal vez también haya cierto nivel de autocontrol, gestos que uno hace con las manos y los dedos para aguantar y canalizar la tensión.

Le gustan los juegos de agilidad mental. ¿Eso no es una forma de controlar el estrés? Lo hago bastante y me ayuda, sí. Son un poco adictivos, pero son siempre más o menos los mismos, alguna variante del Sudoku. Puede que sea un recurso obsesivo que tengo.

¿Sigue tocando la guitarra? Ahora la tengo un poco olvidada por cuestiones de tiempo, pero me gusta, sí. El tema es que no tengo una voz muy buena para cantar. Tocar puedo tocar, pero necesito algún otro que se lance a cantar.

Cuando su esposa lo conoció, la sorprendió su interés variado por diversos temas, y eso que ella no quería salir con un ingeniero porque pensaba que eran muy estructurados. ¿En aquel momento, además de estudiar Ingeniería, a qué se dedicaba o cuáles eran sus intereses? Hace 39 años de eso. Era el año después de la salida de la dictadura. Desde el 80 estaba bastante metido en el movimiento estudiantil, muy vinculado a toda aquella movida de la generación 83. Además de estudiar Ingeniería Eléctrica, enseñaba Matemática en la facultad. Formaba parte de algunos movimientos de Iglesia también. Ella eso no lo entendía mucho. Me gustaba acampar también.

¿Sigue acampando? No, eso se acabó. Quedó guardado en el olvido. Añoro volver algún día.

¿Por qué el interés de estudiar Educación en Humanidades? En realidad, a través de la docencia me empezó a interesar la ciencia de la Educación, pero hice muy poco, creo que un semestre. Luego entre la actividad gremial, la docencia, y que empecé a trabajar en la actividad privada, la carrera de Ingeniería se me fue alargando y tuve que concentrarme en algunas cosas. Hice la carrera de Ingeniería en ocho años, cuando en aquel momento era de seis.

Hoy con su esposa llevan 36 años de casados y dos hijos. ¿Cuál es el secreto para mantener el amor? Conversar, hablar los temas, encararlos, pero, sobre todo, encontrar cosas que se disfruten haciendo juntos. Mantener cercanía. En este momento es un desafío.

Tienen casa en Punta Colorada. ¿Qué es lo que más le gusta del balneario? El mar, la playa, la vista y que no está saturado de gente; uno tiene tranquilidad. Han mejorado bastante los servicios de la zona, así que se pasa muy bien.

¿Suele ir seguido? Sí, los veranos los pasamos ahí siempre que podemos. Luego tratamos de ir más o menos todos los meses. Como queda cerca es ideal para una escapada de fin de semana y desconectar. Ahora hace un tiempo que no vamos, pero me refiero a un mes o mes y medio.

¿Cuál es su asignatura pendiente? Me gusta mucho viajar. Tengo lugares que me gustaría ir, que no he ido, y otros a los que me gustaría volver. Quisiera volver a Londres y hacer alguna vueltita más por Italia, que siempre me gusta. Ahora viajo muchísimo, pero me voy dos días a un lado y tengo ocho reuniones un día, al otro día tres reuniones más, y luego ya me vuelvo. Entonces esos no son viajes que cuenten.

¿Y la pintura? Ah, la pintura quedó como asignatura pendiente, sí. En algún momento me llegué a enganchar con un taller en Paysandú, donde estuvimos viviendo ocho años, pero después quedó como asignatura pendiente. Pero no hay nada destacable de aquella época, era todo aprendizaje.

¿Dónde se imagina en los próximos cinco años? No me imagino mucho. El objetivo ahora es llegar al fin del período y después veremos.