Pablo Turturiello: “Me gusta la adrenalina de estar entreteniendo”

Interpretaste a Marcelo Moura en El amor después del amor, ¿te gustaba Virus? Conocía un par de temas. Lo mejor de la serie es que conocí muchísima música “nueva”, como no soy contemporáneo y no soy de escuchar música vieja… Soy muy popero, me gusta lo actual aunque soy muy fan de los musicales y ahí sí conecto con los clásicos. Pero por la serie exploré un poco de Virus ¡y me encantó! La estética, la ropa en los videos, todo ochentoso. Tenían una cosa media queer, no binaria, que para su tiempo me sorprendió.

¿Tocás algún instrumento? Toco el piano y la guitarra, ninguno a la perfección. Soy medio chanta. Pasa que mi foco es cantar, si toco lo hago más para acompañar. De chico pude haber flasheado con tirarme para la música, pero hay una cosa en ser conductor o actor, que estoy como resguardado. No soy yo el que lo hace, es más un personaje o una figura, y algo de eso me deja tranquilo y me permite hacer todo con más libertad.

¿Y no te sentís cada vez más expuesto? No siento estar exponiendo a Pablo, porque no es algo personal, siempre son historias de otros. La conducción quizá tenga algo más personal pero es con la gente que está ahí en ese momento, no es tanto la vida. Hay algo muy lindo que tiene la tele y es que abarca todas las edades, todas las clases de todos los lugares de Uruguay, y te los encontrás en la calle ¡y te saludan!

¿Te gusta ser el foco de atención? Obvio, cuando era más chico siempre les andaba pidiendo a mis familiares que me sacaran fotos. Me gustaba hacer shows, no tenía miedo al ridículo. Ahora de grande me pongo cada vez más serio con el trabajo. No sé si me lo planteaba en su momento como un trabajo, pero había algo en eso de frontman que me magnetizaba. La adrenalina de estar entreteniendo me gusta.

Pablo Turturiello.jpg Adrián Echeverriaga

¿Cómo estás viviendo esto de mostrarte con tu pareja en redes sociales? Es un megadesafío, porque es algo muy íntimo, pero lo hago con mucha cautela. Yo siento que tengo un buen balance entre mi cara y lo romántico. No me gusta estar todo el tiempo mostrando qué hago, hay como una sobreinformación que cansa al que lo está viendo y a mí no me gusta estar dando tanto de mí a gente que realmente no sé cómo lo recibe. Igual me gusta que mi pareja aparezca porque si bien hemos avanzado como colectivo, que haya nuevos referentes LGBT siempre es positivo, y que haya un conductor de tele que hable abiertamente de su novio me parece que está muy bien. Lo importante es que logro poner un filtro.

¿Los comentarios no te afectan? Los comentarios afectan siempre. Aparte, últimamente estoy medio confrontativo, lamentablemente, con ganas de pelear. Me gusta contestar porque no quiero naturalizar que la gente sea negativa, no me parece que esté bien pasarlo por alto entonces a veces respondo y digo: “¿Qué problema tenés conmigo?” o con determinado asunto. En algún momento me voy a cansar y decir basta, porque no puedo estar contestando todo, pero liberás un poco también de eso feo que te genera leer. Y expongo a la persona a que se dé cuenta de que tal vez hizo un comentario a la pasada, sin pensarlo mucho, pero que puede estar lastimando.

¿Por qué decís que sos un alma vieja? No soy de salir. Si tomo alcohol me gusta tomar en casa, en la interna. No me gusta enfiestarme y no me gusta la música fuerte. Soy como una vieja quisquillosa. Y ahora que estoy en pareja me gusta estar más tranquilo todavía. Este verano no salí ni pienso salir a ninguna fiesta. Estoy trabajando mucho y quiero tener la cabeza sana. Encuentro un refugio en ser un alma vieja, me gusta vivir así.

¿Te llevás bien con el tiempo a solas? Más o menos, me gusta estar solo pero no me gusta el tiempo libre. Ahora porque estoy vacacionando y sé que vuelvo y tengo un trabajo, eso lo puedo disfrutar, pero en la incertidumbre de cuando no tengo trabajo no puedo disfrutar ningún feriado. Siempre trato de que sean algo positivo para mi vocación. No sé, veo alguna peli pendiente que sé que me va a aportar algo desde la actuación. No me banco el tiempo libre, es un problema, tendría que trabajar sobre eso.

¿Hacés terapia? Sí, casi que desde que nací. De muy chiquito les pedí a mis padres que me llevaran. Me acuerdo que ellos estaban resorprendidos, como “¿por qué este pibe quiere ir a terapia?”. Y yo les contaba que quería tener un espacio para mí. Sabía muy bien lo que era la psicóloga, es más, estudié psicología después, y se ve que me divertía. Me divierte ir a terapia, hasta el día de hoy lo disfruto y es parte de mi rutina, como la gente que entrena.

¿Y cómo es Pablo fuera de la rutina? Hay muy poco de mí por fuera de lo que hago. Lo que soy está tan presente en mi trabajo que es imposible disociar. Pero bueno, si me esfuerzo te puedo decir que soy muy fan del arte, me gustan los libros, la cocina, ¡me encantaría estar en un reality! Pero no soy buen cocinero…

Si tuvieras la oportunidad de invitar a tres personajes a una cena, vivos o muertos, ¿quiénes serían? Natalia Oreiro, porque es una gran referente; Lady Gaga, otra, y la tercera persona sería mi abuelo. Aparte mi abuelo, que era un italiano que nada que ver, durísimo, trabajaba en una fábrica de jabones. Bueno, ellos.